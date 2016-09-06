+ добавить комментарий

Новый чемпион

Турнир памяти Льва Перминова выиграла команда «Амид-Сантэл»

Автор: Иван Кузнецов

Очередной любительский турнир по мини-футболу памяти спортивного журналиста Льва Перминова завершился в Иркутске 5 сентября. И итоги турнира оказались для многих болельщиков неожиданными.

Кто бы мог предположить, что команда «ИрАро», один из явных фаворитов турнира, в этот раз вообще «пролетит» мимо финала? А сыграет в решающем матче команда из Черемхова «Гарант», на которую никто ставку не делал.

– Уже на стадии одной шестнадцатой начинались «валидольные» игры – вот так вырос уровень любительского футбола, – говорит главный судья соревнований Владимир Щелкунов. – Почти все думали, что в финале сыграют или «ИрАэро», или «Братскэнергоремонт». Но они сыграли вничью в полуфиналах, а дальше – серия пенальти, это лотерея.

Второй финалист – команда «Амид-Сантэл» (сборная Иркутска и Улан-Удэ) – вообще попал в финал чудесным образом, «вскочил в последний вагон»: футболисты проигрывали до последнего, при счёте 2:3 на последних секундах сравняли, а потом в серии пенальти одержали победу.

Возможно, «наученные» опытом удачной игры в серии пенальти, каждая из команд-финалистов решила, что дотянуть до неё будет лучше – а там им повезёт. И они не очень-то спешили идти к воротам.

Кстати, плохая погода и мокрая трава тоже частично стали причиной того, что забитых мячей в основное время так и не было – на таком газоне трудно показать красивый футбол, скажут игроки после матча. Надоевший дождь, к счастью, к финальной игре закончился, но на стадионе «Труд» всё равно было сыро.

И всё-таки до конца отсиживаться в обороне команды не стали: по­шли вперёд, появились голевые моменты – несколько раз мяч прошёл рядом с перекладиной, а один раз ударился о штангу. Основное время вышло, и назначили дополнительное. И в эти минуты команда «Амид-Сантэл» зарабатывает пенальти и реализует его – они повели, 1:0. Но это ещё не победа: здесь играют не до золотого гола, а до конца добавленного времени, если и там ничья, то пенальти. Но до неё так и не дошло, хотя черемховцы имели более чем реальный шанс сравнять.

Уже в самом конце добавленного времени они также зарабатывают пенальти, и тут всё зависело от вратаря команды «Амид-Самтэл» – своё место в «рамке» занимает Максим Негрун. И Максим справился – отбил мяч. Это уже практически победа – до конца времени остаются считанные секунды. «Для приличия» команды всё же вернулись на поле, но совсем ненадолго – вот свисток судьи ознаменовал окончание матча и турнира памяти Льва Перминова.

Команда «Амид-Сантэл» – чемпион турнира, второе место у «Гаранта», третье поделили команды «ИрАэро» и «Братскэнергоремонт». Всего в соревнованиях приняла участие 71 команда из Бодайбо, Братска, Усть-Илимска, Вихоревки, Шелехова, Черемхово, Иркутска, Ангарска и других городов и поселков области, а также из Улан-Удэ. За четыре дня турнира было сыграно 185 матчей.