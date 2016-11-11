+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 11 ноября 2016

Общество

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Поощрили дисциплинированных

В АО «ЭнСер» подвели итоги акции «Добросовестный потребитель»

Ресурсоснабжающая организация провела акцию среди потребителей коммунальных услуг центральной части города Миасса. Акция проходит уже четвёртый год подряд и призвана поощрить жителей, которые добросовестно оплачивают потреблённые коммунальные услуги, а также дать возможность должникам погасить долг и списать пени.

– Суть акции в том, что в ней могут принять участие и выиграть приз абсолютно все собственники квартир, но при условии отсутствия задолженности по коммунальным услугам, – рассказывает начальник отдела по работе с населением Елена Легашова. – Более того, до участия допускаются и проштрафившиеся собственники, но при этом они должны полностью погасить всю сумму долга. Накопившаяся же пеня списывается в качестве бонуса. 

О том, что акция получила большую популярность среди жителей, говорит и тот  факт, что в АО «ЭнСер» с заявками на участие по-прежнему обращаются жители Машгородка, посёлка Строителей, старой части города – районов, которые ресурсоснабжающая организация не обслуживает. 

– Платёжная дисциплина у жителей центральной части достаточно высокая, – подчеркнула Елена Легашова. – Мы хотим ещё раз поблагодарить потребителей, которые регулярно и в срок осуществляют платежи. Важно, что количество таких добросовестных потребителей в Миассе постоянно растёт. Жители понимают, что своевременная оплата нужна прежде всего им самим, так как энергетики направляют полученные средства на закупку топлива, обслуживание и ремонт оборудования.

В этот раз счастливыми обладателями подарочных сертификатов на приобретение бытовой техники в одном из гипермаркетов Миасса стали двенадцать человек. 

– Очень приятно получить подарок от «ЭнСер», – рассказывает один из победителей Ирина Порше. – Такое чувство, что Новый год уже начинается. Мы не избалованы подарками и вниманием, и особенно дорого, что предприятие говорит «спасибо» своим потребителям. Не всем даже в голову приходит, что можно благодарить и поощрять за такие простые человеческие качества, как добросовестность и пунктуальность. Как правило, слова «коммуналка», «коммунальные платежи» вызывают чувство напряжения, недовольства. А мы рады, что у нас сложились личные, добрые отношение с поставщиком важных коммунальных услуг. На благодарность хочется ответить двойной благодарностью! 

Те, кому не повезло в этот раз, могут попытать удачу в следующей – весной 2017 года.

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Поощрили дисциплинированных

В АО «ЭнСер» подвели итоги акции «Добросовестный потребитель»

Ресурсоснабжающая организация провела акцию среди потребителей коммунальных услуг центральной части города Миасса. Акция проходит уже четвёртый год подряд и призвана поощрить жителей, которые добросовестно оплачивают потреблённые коммунальные услуги...

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