+ добавить комментарий

Ваххабит ушёл на «крытку»

Террористу не удалось с комфортом устроиться за колючей проволокой

Автор: Людмила ФОМИНА

Фигурантом административного дела, рассмотренного недавно в открытом заседании Свердловским районным судом Иркутска, стал известный ваххабит Руслан Озниев. Тот самый герой репортажей на центральном телевидении, которого за подготовку террористических актов в столице в 2009 году Мосгорсуд приговорил к 17 годам строгого режима.

В Свердловском же районном суде Иркутска Озниев обжаловал недавно постановление начальника исправительной колонии № 6 о водворении его в так называемое единое помещение камерного типа, или ЕПКТ, которое является, по сути, тюрьмой в тюрьме и предназначено для особо злостных нарушителей режима в местах лишения свободы. Скажем сразу, в удовлетворении исковых требований Озниева к исправительному учреждению суд отказал, признав применение взыскания справедливым и обоснованным. По мнению Фемиды, водворение в ЕПКТ на максимальный годовой срок вполне соответствует поведению истца и отвечает главной цели наказания – исправлению осуждённого.

«Дед Мороз» вооружён и опасен

Уж коли речь зашла о видах на «перевоспитание» Озниева Руслана Мумадиевича 1983 года рождения в жёстких условиях «крытки» – единственной в Приангарье тюрьмы для злостных нарушителей лагерных порядков – самое время рассказать, как и за что он оказался в местах лишения свободы.

Оперативники ФСБ задержали Озниева в конце ноября 2009 года, когда тот прилетел в Москву в качестве беженца из Франции, где оставил семью. В этой роли, однако, прекрасно известный спецслужбам террорист провёл всего несколько дней, и его «легенда» показалась «наружке» ФСБ очень неубедительной. «Беженец» гулял по станциям метро, делал пометки в своей карте, на одном из рынков прикупил мелочёвку, которая вполне сгодилась бы в качестве поражающих элементов для бомбы. Но до теракта дело у него не дошло. Озниева задержали, когда он прятал под ёлкой в парке рядом с общежитием Российского университета Дружбы народов заготовки для «подарков» москвичам и гостям столицы – упаковку с тротилом, карту города с помеченными на ней жилыми домами, отделениями полиции и станциями метро «Белорусская» и «Тверская». Именно в метро при скоплении народа Озниев, по версии следствия, собирался взорвать бомбу. Чеченский «Дед Мороз» оказался к тому же вооружён пистолетом Макарова. Позднее при обысках у «беженца» нашли ещё несколько бомб общим весом 15 килограммов, детонаторы к ним, российские паспорта на разные фамилии, подложный паспорт гражданина Украины, парик и очки – видимо, для более убедительного маскарада.

По сообщению «РГ», в ходе следствия, которое длилось полтора года, террорист сдал своих зарубежных подельников. Московский городской суд признал его виновным в участии в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 2 ст. 208 УК РФ), подготовке террористического акта организованной группой (ч. 2 ст. 205 УК РФ), использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), незаконных хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Бандитские «университеты»

В квартире старинного городка Ле-Ман, где Озниев жил с супругой и дочерью, были проведены обыски Автор фото: Из архива редакции

Известно, что эта судимость – не первая в биографии диверсанта-взрывника по кличке Абдул. Озниев с 16 лет участвовал в нападениях на федеральные силы в Дагестане и Чечне. При подготовке одного из терактов в 2001 году был задержан, но вместе с другими бандитами напал на конвоиров, захватил их оружие и сбежал. Вскоре его снова поймали, и в 2003 году Краснодарский краевой суд приговорил боевика, изобразившего «чистосердечное раскаяние», к лишению свободы – но всего на 2 года 9 месяцев, поскольку в преступлении он участвовал в несовершеннолетнем возрасте. В 2005 году, сразу после освобождения, Озниев уехал в Польшу, получил там статус политического беженца. Потом по заданию лидера чеченского бандподполья Доку Умарова перебрался во Францию, где ему дали вид на жительство на 10 лет.

Перед «посадкой» террорист успел ещё раз засветиться в громком скандале. В 2007 году его задержали было по подозрению в подготовке покушения в Москве на главу Чечни Рамзана Кадырова, но через несколько дней выпустили, не предъявив обвинения. Вскоре Руслан Озниев принял участие в незаконном вооружённом формировании «Имарат Кавказ». Эта организация сепаратистского исламского подполья, основанная на идеологии ваххабизма, ставит своей целью отделить Северный Кавказ от России и создать независимое шариатское государство путём вооружённой борьбы против федеральных сил.

Озниев круче, чем Коровин

Руслан родился в Грозном, но отца-чеченца в детстве не знал. Жил в нищете с матерью, которая была русской. Тогда он имел фамилию Коровин и подвергался насмешкам сверстников как незаконнорождённый. Мать Руслана в 1990-х годах торговала на рынке и как-то за продажу бутылки водки стражи шариата из банды Бараева приговорили её к 80 ударам палкой. Публичную экзекуцию женщина не перенесла, у неё отказали почки, и она умерла. Но сыну не пришло в голову мстить за мать. Наоборот, Руслан Коровин вступил в ту же банду Бараева, легко влившись в ряды убийц собственной матери. Подростку показалось, что чеченским бандитом Озниевым быть круче, чем русским пацаном Коровиным. Впрочем, фамилию отца он взял уже после первой ходки в зону.

Карьеру на новом поприще юнец делал быстро. В учебном лагере боевиков получил военную и минно-взрывную подготовку. Во Франции, по данным спецслужб, поддерживал отношения с боевиками, связанными с «Аль-Каидой». Совершать теракты в Москве он был направлен после того, как им заинтересовались французские правоохранители. Готовился основательно. Сначала подбирал подходящие объекты для взрывов через Интернет, отмечал места массового скопления людей – станции метро, отделения полиции, школы, военкоматы, торговые центры. Следователи позднее доказали, что Озниев планировал изготовить не менее четырёх взрывных устройств для совершения в Москве террористических актов.

Когда он уже отбывал 17-летний срок в колонии Владимирской области за эти преступления, в Россию были командированы сотрудники спецслужб Франции, чтобы в присутствии следователей ФСБ РФ допросить осуждённого о его связях в Европе. В квартире старинного городка Ле-Ман, где Озниев жил с супругой и дочерью, были проведены обыски, в ходе которых французские правоохранители обнаружили многочисленные фотографии хозяина в обнимку с известными боевиками, а также инструкции по дистанционному управлению взрывами.

Беспрерывно качал права

В суде Руслан Озниев не признал себя виновным в террористических преступлениях, согласившись лишь с нетяжкими статьями о поддельных документах и ношении оружия. Из характеристики осуждённого следует, что он имеет цель освободиться из мест лишения свободы по гуманному акту раньше срока, который выпадает на середину ноября 2026 года. При этом за колючей проволокой террорист беспрерывно качает права. Во владимирской колонии он без устали строчил жалобы на сотрудников ФСБ, исправительного учреждения и заключённых. Якобы сотрудничавшие с администрацией сидельцы избили его за то, что он не смог найти общий язык с контрразведчиками. По сообщению источников в правоохранительных органах, на которые прозвучала ссылка в репортаже «ТВ Центр», ваххабит не оправдал ожиданий в ходе допроса по делу о подготовке покушения на президента страны Владимира Путина, не написал явку с повинной, хотя всё же «значительно помог в расследовании». Жалобами, заявлениями и исками Озниева занимались в то время Генпрокуратура России, Хамовнический и Московский городской суды, но возбудить дело против ФСБ террористу так и не удалось.

Зато он достал-таки своими претензиями Службу исполнения наказаний Владимирской области. Следующая серия жалоб и заявлений была связана уже с нежеланием Озниева подчиняться требованиям режима в местах лишения свободы. Его переводили из одного исправительного учреждения региона в другое, признавали злостным нарушителем режима, водворяли в штрафные изоляторы и помещения камерного типа. В жалобах упорный ваххабит, имея кучу неснятых дисциплинарных взысканий, цеплялся, к примеру, за возможность «посещать тренажёрный зал». Или твердил, что ему, несмотря на неоконченное высшее образование, владение пятью языками, хотелось бы брать уроки по программе средней школы, причём дистанционные занятия его не устраивали. Попав в штрафной изолятор, он выразил неудовольствие по поводу ограничений в передвижении, получении посылок и бандеролей, лимита денежной суммы и т.д., и т.п.

Затянувшаяся тяжба с владимирскими тюремщиками завершилась тем, что определением судебной коллегии областного суда был частично удовлетворён иск к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, причинённого Озниеву в штрафном изоляторе колонии строгого режима.

«Владимирский централ, ветер северный»

«Легенда» гостя Москвы показалась сотрудникам ФСБ неубедительной Автор фото: Из архива редакции

А эта строчка известного шансона «Владимирский централ» хорошо ложится на следующий этап лагерной жизни ваххабита. Из города, расположенного в Золотом кольце России, несносного террориста Озниева в ноябре прошлого года этапом направили куда подальше – в Сибирь. В иркутской «шестёрке» он продолжил было качать права, но продержался в колонии строгого режима меньше трёх месяцев. Уже с начала марта нынешнего года отбывать наказание осуждённому приходится в так называемой «крытке», учреждении для злостных нарушителей режима в Ангарске. Само собой, борец за свои права направил иск в суд, заявив, что администрация ИК-6 ГУ ФСИН России по Иркутской области пытается от него таким вот образом «избавиться». В жалобе осуждённый, получивший в бандподполье неплохую теоретическую подготовку, поминает добрым словом презумпцию невиновности, называет себя «беззащитным, лишённым свободы и возможностей, человеком». Лишения, которые он вынужден терпеть в «крытке», Озниев перечисляет скрупулёзно, среди них – просмотр телепередач, употребление чая и кофе, участие в спортивных мероприятиях.

Каждый, конечно, согласно Конституции РФ вправе защищать свои права и свободы всеми не запрещёнными законом способами. Только «Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений», установленные Уголовно-исполнительным кодексом РФ, тоже никто не отменял. В колониях Иркутской области их неукоснительно соблюдают все осуждённые, какими бы крутыми они себя ни считали. А те, кто не желает подчиняться порядку, несут установленную законом ответственность. Вроде бы всё элементарно, но осуждённый Озниев, прибыв на иркутскую землю, тут же начал куражиться. На предложение ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и условиями отбывания наказания в колонии № 6 он ответил пренебрежительным отказом, о чём 12 ноября 2015 года был составлен акт. Возможно, ваххабит надеялся таким способом избежать последствий статьи 115 УИК РФ, определяющей наказания за нарушения режима. Но тут он явно просчитался, почему и оказался так скоро в «крытке» сроком на целый год. Только на этот раз и судебный иск к учреждению не помог.

Свердловский районный суд Иркутска очень тщательно проверил законность взыскания, которое считается самым суровым в лагерной системе, а именно наличие трёх обстоятельств: осуждённый должен быть признан злостным нарушителем (такое «звание» Озниеву присвоено ещё в 2014 году во Владимирской области), он снова не выполняет законные требования администрации колонии, а состояние его здоровья позволяет находиться в тюремной камере длительный срок.

«Категорически не желает встать на путь исправления»

Какое же конкретное нарушение утянуло Озниева в «крытку»? На взгляд нормального человека, причина конфликта кажется просто смешной. Озниев был назначен дежурным по ПКТ, и при посещении представителей администрации обязан был доложить номер камеры и количество содержащихся в ней осуждённых. Невелика, казалось бы, «нагрузка». Но для тех, кто придерживается так называемых «воровских традиций», отказ от сотрудничества с администрацией – дело принципа. Администрация колонии, в свою очередь, тоже продемонстрировала принципиальность, на что, по мнению суда, имела полное право. Озниев уверял представителя Фемиды, что его совершенно незаконно назначали дежурным по камере чуть ли не каждый день. Суд это обстоятельство проверил, и оно подтвердилось. В самом деле, с 12 ноября прошлого года по 2 февраля нынешнего гордого чеченца практически ежедневно обязывали нести бремя дежурного по камере. А он этими обязанностями демонстративно пренебрегал. Что называется, нашла коса на камень. Суд в этом конфликте встал на сторону администрации исправительного учреждения, признав её право назначать строптивого заключённого дежурным до тех пор, пока он не подчинится законным требованиям. Ведь дурной пример заразителен, тем более – в зоне.

К тому же закон требует от «воспитателей в погонах» при применении мер взыскания к осуждённому учитывать его личность и поведение в целом. И тут Озниеву опять же похвалиться нечем. Из материалов его личного дела, представленных в суд ИК-6 ГУ ФСИН России по Иркутской области, следует, что за период отбывания наказания он успел получить 19 взысканий, в том числе непогашенные водворения в ШИЗО на пять, десять и пятнадцать суток, выговор, перевод в ПКТ на два месяца. Характеристика, полученная в Службе исполнения наказаний, утверждает, что Озниев поддерживает криминальную субкультуру, своим поведением отрицательно влияет на других осуждённых, провоцирует их на нарушения установленного порядка, подбивает на конфликты. Одним словом, как выражаются в этом ведомстве, «категорически не желает встать на путь исправления».

Суд посчитал, что суровое взыскание в виде тюремного режима на календарный год административному истцу просто необходимо, чтобы «стимулировать его правопослушное поведение». Так что зря ваххабит Абдул ожидает, что ему предоставят возможность устроиться за колючей проволокой так, как хочется. А хочется ему, как считают тюремщики, выйти в жилую зону колонии и попытаться наладить связь с собратьями, занимающимися экстремистской и террористической деятельностью. Лживый, хитрый боевик, как видно из его характеристики, прозвучавшей в суде, умеет манипулировать людьми, владеет основами вербовки. Только пропагандировать ИГИЛ (организация запрещена на территории России) и распространять экстремистскую идеологию в зоне у него вряд ли получится, несмотря на прекрасную подготовку.