+ добавить комментарий

Двое суток от лифта до СИЗО

В Ново-Ленино задержан подозреваемый в нападении на ребёнка иркутянин

Автор: Берт Корк

Педофила, напавшего в лифте на десятилетнюю девочку в Ново-Ленино днём в минувший четверг, 22 декабря, проявив похвальную оперативность, уже в первой половине дня в субботу задержали правоохранительные органы Иркутска. Как и что произошло, «Иркутскому репортёру» рассказала мама девочки.

Не заходите с незнакомцами в лифт

Было около четырёх дня, жительница одной из новых многоэтажек в Ново-Ленино Татьяна Михеева (имена изменены. – Авт.) убиралась в квартире и ждала дочь с занятий, время от времени поглядывая в окно. Четвероклассница Оля и её подруга Катя в тот день после уроков зашли в магазин и пошли по домам. Двор хорошо просматривался из окон третьего этажа, и Татьяна сразу увидела дочь, идущую через детскую площадку.

– Прошло около пяти минут, я ещё успела подумать, что она что-то долго поднимается – на лифте на третий этаж это обычно занимает не больше пары минут. И тут услышала, что дверь открывается, дочь тяжело дышит. Я выбежала в прихожую, спросила, в чём дело. А она сидит на полу и говорит: «Мама, на меня напали!» Я не поняла сначала, что она имеет в виду, потом бросилась на лестничную площадку, проверила лифт, прислушалась – было тихо. Оля была очень испугана и просила, чтобы я зашла в квартиру и закрыла дверь.

Татьяна вышла на балкон, осмотрела двор, но и там никого не было. Тогда она переодела дочь – девочка от страха обмочилась – и стала её расспрашивать о случившемся. Оказалось, что, когда Оля вошла в подъезд, там уже находился молодой парень – он тёрся рядом с лифтом. Девочка нажала на кнопку вызова, кабина оказалась на первом этаже, двери сразу открылись. Парень зашёл внутрь следом за ней. Она нажала кнопку третьего этажа, он – десятого. Когда лифт тронулся, он попытался переключить набор так, чтобы лифт, не останавливаясь на этаже девочки, проехал наверх. У него это не получилось, лифт остановился на третьем, тогда он перешёл к активным действиям – загородил выход и достал нож.

– Оля запомнила лезвие – оно было не металлическим, а белого цвета. Мы решили, что это был керамический кухонный нож, – уточняет Татьяна.

Мерзавец приказал девочке молчать, расстегнул штаны. Потом попытался свалить её на пол и стал срывать с девочки одежду. Несмотря на сильный испуг, она отчаянно сопротивлялась, а потом начала кричать. Когда лифт доехал до четырнадцатого этажа, педофил окончательно потерял уверенность в себе и, едва дверь открылась, выскочил, истерически выкрикнув что-то типа: «Ничего мне от тебя не надо!» Оля на лифте вернулась на свой этаж и забежала в квартиру.

– Это случилось очень быстро, хотя я тогда подумала: почему ребёнок идёт так долго? В общем, мы отделались сильным испугом…

Несмотря на шоковое состояние, Оля довольно детально и, как впоследствии оказалось, точно описала напавшего на неё типа. Ему чуть больше двадцати, совсем молодой парень, славянский тип лица, большие серо-зелёные глаза, судя по бровям, светло-русые волосы. Чёрная лыжная шапка, синяя куртка. Рост – 165-170, как описала девочка: «Меньше, чем папа, но выше, чем дедушка». Среднего роста и такого же телосложения. Особых примет – шрамов, татуировок – она не заметила, но обратила внимание, что у него ярко выраженные скулы и большое количество прыщей на лице.

Практическая польза камер наружного видеонаблюдения

Татьяна, прислушавшись к подъезду и осмотревшись с балкона, не заметила убегавшего педофила, и всё, что ей оставалось, – вызвать полицию.

– Папа у нас был в поездке, я его беспокоить не стала. Позвонила деду, своему отцу, посоветовалась, спросила, что делать. Он сказал: «Как это – что делать? В полицию звони!» А я, как оказалось, даже не знаю, как вызывать полицию с сотового телефона. Мы собрались и побежали в ближайшее отделение полиции.

Вопреки ожиданиям, что придётся долго сидеть в дежурной части, семью Михеевых приняли сразу, внимательно выслушали, сняли показания, отправили по окрестностям патрули. Затем провели следственный эксперимент на месте происшествия: их привезли домой, Оля показала, как всё произошло, сотрудники полиции сразу забрали данные с камер наружного видеонаблюдения – в доме, где произошло нападение, есть аптека, камера которой направлена прямо на дверь подъезда.

Лицо на съёмке разглядеть не удалось – только фигуру и одежду. Выяснилось, что он действительно убежал сразу после нападения, а зашёл в подъезд минут за пять до девочки. Попытка составить фоторобот также оказалась неудачной: Оля сказала, что нос, рот, глаза по отдельности очень похожи, но собранное вместе это получается совсем другое лицо.

На этом этапе в дело вступили сотрудники Следственного комитета. Татьяну с дочкой привезли в Следственное управление СК РФ по Иркутской области, ещё раз тщательно опросили и показали видеозапись с камеры одного из соседних домов – на ней было видно, как педофил, оглядываясь, идёт от места нападения через пустырь. И на этой съёмке уже удалось разглядеть лицо. Оля нападавшего уверенно опознала по стоп-кадру.

– Потом нас отправили к психологу. Нужно было освидетельствовать, в каком душевном состоянии находится Оля, ну и, кроме того, убедиться, что она говорит правду. Нас ещё на опросе сразу спросили, не склонна ли девочка к фантазиям и верю ли я её словам, – рассказывает Татьяна. – Теперь психолог должна дать заключение. Они разговаривали часа полтора, без меня. Я потом спросила у психолога, в каком состоянии Оля и о чём они говорили. Но она ответила, что Оля сама должна рассказать то, что посчитает нужным. Но общение у них получилось очень хорошим – Оля вышла от неё очень воодушевлённая.

Девочка рассказала, что много рисовала маму и папу, рассказывала про семью. Единственное, что позволила себе прокомментировать психолог очень осторожно, – что Новый год в семье пройдёт очень хорошо.

– Мы очень благодарны сотрудникам полиции. Они отнеслись к нам внимательно, работали оперативно. Пока нас опрашивали в отделении полиции, уже началась отработка версий, все бегали, приносили какие-то данные, было видно, что они напряжённо работают. Мы, честно говоря, ожидали равнодушного отношения, – в заключение сказала мама Оли.

В пятницу, 23 декабря, в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области отказались давать любые комментарии по поводу нападения педофила на девочку в Ново-Ленино. А уже в субботу, 24 декабря, Татьяна Михеева сообщила «Иркутскому репортёру», что они едут из Следственного комитета с опознания. Напавший на Олю задержан. Девочка его уверенно опознала. В понедельник комментариев от пресс-службы СУ СК РФ по Иркутской области также не последовало.