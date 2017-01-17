В покое не оставят

Автор: Николай Гордеев

В самом деле, на что рассчитывал Виктор Рузаев (фамилия изменена), отказавшийся служить в российской армии? Он состоит на учёте в отделе военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарску. Медицинская комиссия признала его годным к несению службы.

Работник военного комиссариата лично под роспись вручил ему повестку. Призывник должен был отправиться к месту прохождения военной службы ещё в июле нынешнего года. Но почему-то принял решение отсидеться дома. Хотя был предупреждён об уголовной ответственности в случае уклонения от исполнения своего долга.

Пришлось принудительно доставить его в военный комиссариат. Здесь Рузаев и написал заявление, что проходить военную службу отказывается. Не хочу и всё! Так возникло это уголовное дело. Ангарский городской суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст. 328 УК РФ как уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой обязанности. Он получил наказание в виде штрафа – пять тысяч рублей, которые нужно выплатить в рассрочку, по тысяче в месяц. По всем меркам суд отнёсся к молодому человеку, до этого не судимому, вполне лояльно. Но в арсенале для злостных уклонистов есть и более суровые наказания, связанные с лишением свободы до двух лет. А первая «чёрная» метка уже поставлена. Стоит ли портить свою репутацию и нервы на жизненном старте?