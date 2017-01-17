Песок да соль

Иркутские дорожники не видят адекватной замены песко-соляной смеси при противогололёдной обработке улиц областного центра. Это дёшево (тонна готовой смеси обходится в 5 тысяч рублей). А её вред слишком преувеличен, говорят в МУП «Иркутскавтодор». Но и у применения этого состава всегда были противники. «За» и «против» выслушала Мария Панарина.

За зиму на улицы Иркутска в качестве защиты дорог от обледенения вывозится около 53 тонн отсева, 4,9 тонны соли и 1,8 тонны «Айсбрейка» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Мифы и разоблачение

– Когда выходишь на дорогу, видно, как блестит соль. Каждый год дороги посыпают солями, которые не дают замёрзнуть воде на асфальте, – считает иркутянин Иван. – От этого становится только хуже, так как зимняя резина совсем не предназначена для движения по воде. К тому же соль портит кузов. Насколько я знаю, в маленьких городах дороги обрабатывают не солью, а песком. Это правильно, потому что песок препятствует скольжению и не портит автомобиль.

Директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский с сожалением отмечает, что в основном жители Иркутска не знают, каким образом в городе очищают дороги от снега и льда. По его мнению, это становится причиной необоснованной паники и возмущений.

– У горожан сложился миф, что дороги обрабатываются химическими составами, – рассказывает Михаил Чайковский. – На самом деле противогололёдная обработка дорог в Иркутске производится песко-соляной смесью, состоящей из 90% отсева горных пород, которые добываются в Шелеховском районе, и лишь 10% поваренной соли из посёлка Тыреть. Это та же самая соль, которую мы покупаем в магазинах, только покрупней. Также мы применяем природный рассол «Айсбрейк» со Знаменского месторождения в Жигаловском районе. Своими химическими свойствами этот жидкий реагент нейтрализует возможный вред экологии, который могла бы причинить соль. Тем более последние два года стараемся как можно быстрее убирать всё с дорог.

Искусственные химреагенты «Кама» в Иркутске применяли только в 2010 году. Наш собеседник признаётся: от состава был очень неприятный запах и люди сразу почувствовали, что это химия.

По словам Чайковского, натуральные компоненты неагрессивны, в отличие от химических реагентов. Соли натрия не вредят ни обуви, ни резине, только оставляют разводы, говорит он. «В Москве улицы обрабатывают химией, и многие жители выгуливают собак в тапочках. Как вы видите, иркутские собаки тапочек не носят», – заметил директор «Иркутскавтодора».

Несмотря на то что в ведении предприятия находятся магистрали, дороги первой и второй категорий, можно сказать, что песко-соляной смесью обрабатывается весь город. Выяснилось, что девять из десяти управляющих компаний работают по договору с «Иркутскавтодором», закупая состав и посыпая смесью дворы.

«Работаем во время снегопада и даже действуем на опережение»

Зимний сезон у сотрудников «Иркутскавтодора» официально стартует 15 октября и заканчивается 15 апреля. За это время на улицы Иркутска в качестве защиты дорог от обледенения вывозится около 53 тонн отсева, 4,9 тонны соли и 1,8 тонны «Айсбрейка».

В начале сезона песко-соляная смесь появляется на складах – они есть в каждом районе города. «Далее мы работаем во время снегопада и даже действуем на опережение. У нас заключён договор с гидрометеослужбой, которая каждый день представляет нам отчёт. Буквально падает первая снежинка, и техника выходит на работу», – утверждает Михаил Чайковский.

Во время снегопада «КАМАЗ» обрабатывает улицу. Состав засыпается в бункер грузовика. Сзади вращается диск, и пескоразбрасыватель рассеивает смесь по дороге. Специалисты говорят, что смесь начинает работать моментально. Снег падает, но не превращается в лёд и не создаёт накаты. Когда снегопад заканчивается, смесь продолжает работать в течение нескольких часов.

– Хотелось бы попросить жителей города Иркутска подождать пару часов, пока смесь работает и на дорогах образуется «кашица». Это лучше, чем опасный для жизни лёд, – уточнил наш собеседник.

После по дорогам проходит «КАМАЗ» с большими щётками впереди. Он скидывает смесь к бортовому камню, и по бокам дорог образуются валы. В течение 2–2,5 суток сотрудники «Иркутскавтодора» их убирают. Весь снег с иркутских дрог вывозят на полигон МУП «Спецавтохозяйство». Так выглядит алгоритм зимней уборки улиц.

Представители службы ГИБДД с точки зрения безопасности признают использование песко-соляной смеси лучшим методом противогололёдной обработки в наших условиях, потому что она эффективно борется со скользкостью, заверил нас Чайковский.

«Для человека – пищевая соль, для природы – химикат»

Несмотря на все преимущества песко-соляной смеси, у неё есть противники. Кандидат химических наук, доцент кафедры автомобильных дорог ИрНИТУ Виктор Алексеенко не поддерживает применение состава в Иркутске.

– Из-за использования соли асфальтобетон разрушается намного быстрее. Бетонные бордюры под воздействием солей служат намного меньше. По идее, они должны служить 25 лет, но соли влияют на них так, что они разрушаются через 2-3 года. Не все тротуарные плиты выдерживают соляные растворы. Не подлежит сомнению, что соль портит и обувь пешеходов, и кузовы автомобилей, – уверен Виктор Алексеенко.

К тому же песко-соляная смесь отрицательно воздействует на материал, которым в Иркутске делают ямочный ремонт дорог.

– При избытке воды эмульсионно-минеральная пористая смесь довольно быстро разрушается. Такую технологию можно применять только на определённых участках в определённое время года, но у нас её используют везде, – говорит Алексеенко. – Соль, которую человек называет пищевой, для природы является вредным химикатом. На окружающую среду рассол «Айсбрейк» имеет такое же негативное воздействие, как поваренная соль.

Зато учёный уверен, что некоторые химические реагенты, к которым обыватель относится с недоверием, для окружающей среды намного безопаснее.

– Пять лет назад меня приглашали в МУП «Иркутскавтодор», чтобы я одобрил применение поваренной соли. Я сказал, что это вредное для природы средство, – рассказывает Виктор Алексеенко. – В Екатеринбурге на основе мочевины производят соли, которые безвредны для природы, потому что разлагаются под воздействием солнечных лучей и кислорода. Поскольку эти соли стоят дороже, в Иркутске от них отказались.

Об ещё одном минусе смеси говорили энергетики. Заместитель технического директора УТС Ново-Иркутской ТЭЦ Сергей Зинченко в одном из интервью для нашей газеты пояснял, что преждевременный износ теплосети на улице Карла Либкнехта происходит во многом из-за использования в зимний период солевых реагентов для борьбы со снегом. Агрессивная щелочная среда разрушает всё на своём пути, в том числе антикоррозийную защиту и сам металл трубы.

Однако директор «Иркутскавтодора» считает, что смесь не может попасть в ливневую канализацию. Осенью сотрудники предприятия закрыли листами решётки, в которые должна стекать вода, чтобы раствор не проникал в подземные сети сквозь асфальт. «Иркутскавтодор» учёл пожелания энергетиков. Улицы, где расположены теплотрассы, убирают максимально быстро.

Использовать гранитную крошку без соли, по мнению местных специалистов, неэффективно. Это не поможет избавиться от накатов. Применение популярного в Австрии, Финляндии и Швеции метода многоразового использования песка и каменной крошки на дорогах Иркутска специалисты даже не рассматривают.

– Отсев горных пород мы пытались использовать по нескольку раз, как это делают за рубежом, но такая технология нереальна в наших условиях. Промывание отсева обходится в 10 раз дороже, чем закупка. При температуре воздуха минус 25–30 градусов отмыть его невозможно, для этого придётся строить целые цеха, – комментирует Михаил Чайковский. – К тому же смёт с дорог имеет четвёртую группу опасности, так как по нему проезжали автомобили и он пропитывался выхлопными газами. Вторичное использование такого сырья не соответствует экологическим требованиям.

Виктор Алексеенко в этом вопросе согласен с руководителем «Иркутскавтодора».

– Отсевы, которые входят в песко-соляную смесь, у нас настолько дешёвые, что нет смысла их применять повторно, как это делают за границей, – говорит химик. – В нашем регионе цена гранитной крошки практически нулевая – она определяется стоимостью доставки, и нет необходимости восстанавливать запасы.