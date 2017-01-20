+ добавить комментарий

Узкими тропинками, широкими площадками

Образовательный проект «Заповедная смена» стартовал 11 января

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Участниками пятидневной эколого-промышленной экспедиции, завершившейся 16 января в Саяно-Шушенском заповеднике, а также на целом ряде соседних промышленных и научных объектов стали старшеклассники из Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. Всего в рамках проекта, приуроченного к 100-летию появления заповедной системы России и Году экологии, планируется провести два десятка образовательных смен на территории 10 заповедников и нацпарков по всей России.

Как говорят организаторы, цель «Заповедных смен» (проекта, запущенного группой компаний En+ и национальным фондом «Страна Заповедная» в рамках программы «Школа нового поколения» фонда Олега Дерипаска «Вольное дело») – не только популяризировать заповедную систему России, но и объединить образовательный процесс с экологическим воспитанием подрастающего поколения.

– Благодаря таким проектам, как «Заповедная смена», школьники получают представление о том, как можно одновременно и развивать экономику, и сохранять природное разнообразие. Они видят, что природа и энергетика могут находиться в органичном взаимодействии, – говорит исполнительный директор фонда «Страна Заповедная» Ирина Санникова. – Кроме того, ребята на практике узнают, что они могут сделать сами для развития заповедной системы и сохранения дикой природы.

Первая смена для школьников, в которой поучаствовали ребята из Иркутска, Братска, Дивногорска, Красноярска и Абакана, объединила на площадке Саяно-Шушенского заповедника представителей пяти среднеобразовательных учреждений трёх регионов Восточной Сибири. В течение пяти дней начиная с 16 января ребята и их учителя не только изучили особенности этой природной территории, но и получили представление о промышленности региона в рамках посещения местных энергетических объектов (Саяно-Шушенской ГЭС и Абаканской солнечной электростанции) и образовательных заведений (Хакасский национальный краеведческий музей им. Р.Л. Кызласова, Шушенский историко-этнографический музей). В ходе экскурсии в научный центр «Русгидро» участники смены проверили способность своего тела проводить электрический ток. «Они брались за клеммы и служили проводниками для передачи слабого электрического сигнала на лампу накаливания, – рассказывают организаторы. – Эксперимент показал, что иркутские и красноярские школьники передают сигнал без проблем. А вот в случае с абаканскими учениками эксперимент не срабатывал – лампочка не загоралась. Оказалось, один из участников обладает уникально низкой проводимостью электрического сигнала. По словам экскурсовода, подобные случаи встречаются редко и могут быть обусловлены множеством ситуационных факторов». Помимо технических экспериментов участники первой «Заповедной смены» прошли исторический квест в топиарном парке «Новая деревня», посвящённый истории России XIX-XX веков, истории ленинской ссылки и образования Саяно-Шушенского заповедника.

Такие нестандартные задания, говорят организаторы проекта, позволяют детям по-новому взглянуть на школьные навыки.

«Когда разрабатывалась программа проекта, на первом этапе мы ориентировались на пожелания школьников – в прошлом году в рамках смен лагеря «Сердце Байкала», также организованных на базе «Школы нового поколения», они разрабатывали свой вариант проведения «Заповедных смен», – рассказывает директор программы «Школа нового поколения» Елена Орлова. – Но наполнение образовательной составляющей смены разрабатывают всё же специалисты охраняемых территорий и инженеры и технологи на производствах. Часто они предлагают довольно нестандартные подходы, и тогда детям становится понятно, зачем были нужны уроки по математике, биологии, физике. Нас особо радует открытость современного российского бизнеса, который поддержал проект – ни одна из компаний, к которым мы обращались при реализации проекта, нам не отказала. И, как показал результат, они не только осознают ценность вклада в обучение детей, но и понимают, как с ними разговаривать и заинтересовать».

Проект «Заповедная смена» решает сразу несколько задач, говорят его авторы. Он не только направлен на качественное улучшение массового образования в России, но и даёт школьникам возможность увидеть самые настоящие реалии производства, помогает определиться с выбором профессии в будущем, а также учит бережному отношению к природе.

«Все мероприятия проекта «Заповедная смена» объединены общей целью, но каждая экспедиция имеет свою особенность, которая обусловлена географией смены и спецификой предприятий региона, – говорит руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачёва. – Однако наша задача – создать рабочую модель, которую заповедники, национальные парки и школы могли бы тиражировать при методической поддержке программы «Школа нового поколения».

Только в этом году к участию в «Заповедных сменах» планируется привлечь более 1000 школьников 8–10 классов. Каждый из них должен получить от участия в проекте не только впечатления, но и основу для возможных будущих исследований. «Любая экспедиция подразумевает результат в виде новых знаний или знакомства с темой. Их изучение может продолжиться в школе – это богатейший материал для проектов, участия в конференциях и конкурсах, а также для личного развития, – отмечает Елена Орлова. – Мы настроены на то, что все знания, полученные в рамках «Заповедной смены», можно использовать в учёбе. Поэтому планируется, что даже после завершения Года экологии, к которому приурочен проект, он продолжит свою работу».