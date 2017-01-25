+ добавить комментарий

Маяк для туристов

Туроператоры собираются «раскрутить» бренд зимнего Байкала с помощью «Зимниады»

Автор: Мария Панарина

Фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» с каждым годом становится всё масштабнее. Несмотря на то что организаторы не получают финансовой поддержки от городских и региональных властей, они придумывают новые виды активности как для местных жителей, так и для зарубежных гостей. Туроператоры рассчитывают на то, что «Зимниада» сделает зимне-весенний туристический сезон популярным для туристов.

Во время этой «Зимниады» по маршруту ледового марафона пройдёт ледовый марш Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Напомним, что первая «Зимниада» прошла в Приангарье ещё в 2003 году – провели её местные туристические компании. Фестиваль привлёк внимание властей, и в течение нескольких следующих лет хлопоты и часть затрат по организации на себя взяло областное правительство. Расходы на «Зимниаду» за все годы проведения, по подсчётам «Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма», составили почти 100 млн рублей. О «Зимниаде» заговорили не только в России, но и в мире. «Фестиваль вошёл в региональный и федеральный событийные календари, был представлен на российских и зарубежных туристических выставках, его широко презентовали под эгидой Ростуризма», – сообщают в пресс-службе «Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма». Однако со временем интерес властей к фестивалю зимних игр угас, и в 2010–2014 годах мероприятие проводилось без оргкомитета, штаба и пресс-центра. А в 2015 году «Зимниада» вовсе была отменена. В это время туроператоры пытались сохранить бренд и пользовались названием фестиваля для проведения собственных мероприятий.

Туристические компании, входящие в СБАТ, в прошлом году объединились и не только вернули «Зимниаде» былые масштабы, но и расширили её географию. К проведению фестиваля зимних игр на Байкале присоединилась и Бурятия.

- Мероприятия фестиваля проводятся за счёт самоокупаемости. Областное правительство оказывает информационную поддержку и помогает обеспечить безопасность, - рассказывает генеральный директор компании «Гринэкспресс», член оргкомитета «Зимниады» Вадим Копылов. - До перерыва «Зимниада» получала больше рекламной и информационной помощи. Сейчас ресурсов намного меньше, но активность организаторов возросла. Программа стала соответствовать задаче, которая изначально возлагалась на «Зимниаду», - она приобрела туристический оттенок.

В этом году фестивалем заинтересовались не только туроператоры – «ветераны» «Зимниады», но и те, кто раньше не принимал в ней участие.

Например, уникальный проект «Ледяная библиотека чудес», который 4 февраля у подножия горы Соболиной откроет «Зимниаду», организуют ассоциация событийного туризма Сибири и ООО «Гранд-Байкал». На сайте МАСТС люди со всего земного шара до 28 февраля могут написать свою заветную мечту. Организаторы выберут около тысячи оригинальных желаний и «опубликуют» их в 420 трёхметровых ледяных книгах, которые будут выставлены в круг диаметром 30 метров. Самыми активными мечтателями оказались граждане России и Китая – они присылают больше всего желаний. Увидеть, о чём мечтают наши соотечественники и жители других стран, можно будет бесплатно – вход в «Ледяную библиотеку чудес» свободный.

Не менее оригинальное новое мероприятие «Зимниады» - это «Байкальский ледовый марш», который проведёт постоянный участник фестиваля зимних игр – туроператор «Абсолютная Сибирь». Всем эта компания известна как организатор «Байкальского ледового марафона» – самого знаменитого соревнования «Зимниады».

Ледовый марш – это практически документальная реконструкция исторического события - переправы русских войск через озеро Байкал в 1904-1905 гг. во время русско-японской войны. Программа включает двухдневный строевой переход через Байкал в зимнем обмундировании и с амуницией русской Императорской армии, с набором утвари и вещей начала ХХ века и питанием, приближенным к армейским условиям начала прошлого века. Маршевый переход будет начинаться от мыса Баранчик у станции Порт Байкал на западном берегу и следовать до станции Танхой на восточном, с ночёвкой в каркасной палатке на льду озера в районе станции Середина.

- В 2004 году мы впервые пригласили группу из известной японской фирмы. С японским туристом мы перешли Байкал. Мы останавливались на ночлег, разбивали лагерь. Тогда появилась задумка проводить такие длительные переходы, - вспоминает директор туристической компании «Абсолютная Сибирь» Алексей Никифоров.

По словам директора компании, каждый год идея повторно использовать трассу ледового марафона «буквально порхала в воздухе». Он предлагал коллегам из других турфирм задействовать маршрут, но они отказывались. Во время этой «Зимниады» по маршруту ледового марафона пройдёт ледовый марш.

- Мой знакомый историк, который специализируется на дальневосточных конфликтах начала прошлого века, Игорь Сеченов подсказал идею. Используя площадку ледового марафона, мы повторим ледовую переправу, - говорит Алексей Никифоров. - Поскольку мой товарищ очень скрупулёзный человек, мы решили точно воспроизвести все детали исторической переправы. Событием заинтересовались не только наши соотечественники, но также иностранцы. Несмотря на то что исторически переход проходил во время русско-японской войны, одна японская турфирма разместила у себя на сайте этот продукт. Люди поняли смысл мероприятия – пройти ледовый марш во имя мира.

Организаторы надеются, что марш повторит успех ледового марафона - единственного российского спортивного мероприятия, которое включается в зарубежные издания и активно освещается в иностранной прессе. Уже в сентябре 2016 года все двести турпакетов на участие в марафоне были распроданы.

- Кроме того, СБАТ недавно подписала соглашение с китайскими туроператорами о проведении ледовых марафонов для туристов из Китая, - рассказывает Вадим Копылов. - Дать старт ледовым марафонам и переходам для туристических групп планируется уже в этом году. Правила и дистанции будут упрощены. Если хотя бы часть летнего китайского турпотока перекинется на зиму и весну, то это станет большой заслугой «Зимниады».

Продлится фестиваль зимних игр на Байкале до 19 марта. Жители нашего региона и туристы смогут поучаствовать в экстремальных активностях, стать гонщиками на собачьих упряжках, поиграть в ледовый гольф. Закроется «Зимниада» любимым для местных рыбаков мероприятием – чемпионатом по подлёдному лову рыбы «Байкальская камчатка».