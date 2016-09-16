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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Экономика

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Поплатились за нерасторопность

Автор: Юрий Фёдоров

Игнорирование обращений жильцов управляющим компаниям может влететь в копеечку. В Иркутске одна из крупнейших управляющих компаний уже поплатилась за нарушение сроков рассмотрения обращения.

Если управляющая компания не отвечает вовремя на обращения, не стоит опускать руки, необходимо о ситуации сообщить в правоохранительные органы. Так рассудила жительница Иркутска Г. Катышева и написала соответствующее заявление в прокуратуру Куйбышевского района. Женщина рассказала, что управляющая компания АО «ВУЖКС» протянула все сроки для рассмотрения её обращения, но так и не соизволила ответить на поставленные вопросы.

«Проверкой установлено, что рассмотрение обращений было осуществлено только после обращения заявителя в органы прокуратуры, то есть по истечении сроков, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Одним предупреждением жилищники не обошлись. Было возбуждено административное дело. В итоге руководитель компании мировым судьёй был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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