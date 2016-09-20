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Восточно-Сибирская правда
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Иркутская область подтвердила высшую степень качества управления региональными финансами по итогам работы за 2015 год
В соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях Минфин России ежегодно проводит оценку качества управления региональными финансами.
По результатам оценки за 2015 год, Минфином России Иркутской области присвоена I (высшая) степень качества управления региональными финансами. Второй год подряд региону удаётся добиться высокой оценки в непростых финансово-экономических условиях.
Комплексная оценка качества включает в себя такие аспекты управления региональными финансами, как планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами и прозрачность бюджетного процесса.
Определяющими факторами в достижении столь высокой оценки стали использование принципа программного формирования областного бюджета, точность планирования собственных доходов, низкий уровень долговой нагрузки, уровень открытости бюджетных данных и другие.
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