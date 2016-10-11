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«Иркутскэнерго» отчиталось за первое полугодие

Автор: ИА «Сибирские новости»

Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» на заседании 5 октября утвердил отчёт генерального директора и правления об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2016 года.

В первом полугодии компания произвела 22,6 млрд кВт-ч (-1,3% к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено низким уровнем водности в текущем году). Полезный отпуск тепловой энергии в первом полугодии составил 9,6 млн Гкал, что на 3,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка «Иркутскэнерго» от реализации продукции составила 42,88 млрд рублей (+2% к аналогичному периоду прошлого года), себестоимость продукции – 32,13 млрд (+2% к аналогичному периоду прошлого года). Чистая прибыль

ПАО «Иркутскэнерго», рассчитанная по российским стандартам бухгалтерской отчётности, составила 8,3 млрд рублей (+20% к аналогичному периоду прошлого года).

За счёт внедрения производственной системы компания получила в первом полугодии 2016 года экономический эффект в размере 275,5 млн рублей.

Как отметил генеральный директор Олег Причко, ПАО «Иркутскэнерго» продолжит заниматься оптимизацией деятельности на всех уровнях компании, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих повысить надёжность работы и снизить затраты.

Крупным эффективным проектом, утверждённым к реализации, остаётся строительство участка теплотрассы для переключения зоны теплоснабжения с ТЭЦ-1 (г. Ангарск) на более эффективный теплоисточник – ТЭЦ-9 (г. Ангарск) с увеличением отпуска тепловой энергии и увеличением теплофикационной выработки электроэнергии на ТЭЦ-9. По информации пресс-службы компании,

в 2015 году выполнено технико-экономическое обоснование реализации второго этапа проекта, предусматривающего передачу тепловой нагрузки в паре с полным выводом оборудования участка № 1 ТЭЦ-9 из эксплуатации.

В третьем квартале 2016 года ожидается решение корпоративных органов управления по проекту.

В рамках программы комплексной модернизации гидростанций «ЕвроСибЭнерго» «Новая энергия» в первом полугодии введены в эксплуатацию новые рабочие колёса на Братской и Усть-Илимской гидростанциях.