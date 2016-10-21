+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Сибирский энергетик: 21 октября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Культура сбережения

В Усть-Илимске реализуют энергосервисный контракт с ДК имени Наймушина

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Экономия ресурсов при развитии производственной системы распространяется не только на энергетиков, но и на потребителей. Руководствуясь этим соображением, на участке теплоснабжения, водоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ планируют заключить энергосервисный контракт со старейшим дворцом культуры города, названным в честь легендарного гидростроителя Ивана Наймушина. Пока завершается первый его этап – всестороннее обследование здания. Вдобавок энергетики выполнили ещё один проект, не имеющий отношения к сбережению ресурсов, но связанный с ДК имени Наймушина, – восстановили единственный в Усть-Илимске фонтан, который расположен на прилегающей площади.

«Пятиэтажное кирпичное здание, имеющее зрительный зал на 506 мест, универсальный зал и дискозал, вращающуюся сцену, мраморные лестницы, 27 служебных и вспомогательных помещений, из них шесть досуговых». Это описание дворца культуры имени Ивана Ивановича Наймушина, построенного в Усть-Илимске в 1981 году по проекту архитектурного отдела «Братскгэсстроя». Здание простояло на левом берегу Ангары 35 лет и за это время его и прилегающую территорию ремонтировали по большей части косметически. Нехватка финансирования, которую долгое время ощущали все учреждения культуры, привела, в частности, к тому, что был заброшен единственный в городе фонтан, стоявший перед ДК. «Он проработал, наверное, года два или три, а потом пришёл в запустение – сами понимаете, в кризисные годы не всегда была возможность заплатить за воду и электричество, – рассказывает технический директор участка теплоснабжения, водоснабжения и канализации (ТВСК) Усть-Илимской ТЭЦ Андрей Куклин. – К тому же случайно был разморожен трубопровод – видимо, кто-то из персонала забыл слить воду на зиму. Так что фонтан пришёл в запустение, и долгие годы в его чаше ставили ёлку для жителей Левобережного района». 

Фонтан в цветах «Иркутскэнерго»

В 2015 году в ДК имени Наймушина подготовили масштабный проект по реконструкции прилегающей территории. Летом 2016 года за счёт Усть-Илимской ТЭЦ был отремонтирован фонтан. Энергетики ревизовали и отремонтировали насос для подачи воды, заменили повреждённые трубы, заново оштукатурили и покрасили чашу, герметизировав её специальным гидроизолирующим материалом. Не обошлось и без нововведений – был установлен счётчик воды. Однако действующая разбрызгивающая система осталось прежней. Часть работ выполнили сами хозяйственным способом. За штукатурение и гидроизоляцию чаши отвечал сторонний подрядчик. В общей сложности работы обошлись в 248 тысяч рублей. Фонтан, на восстановление которого они были потрачены, заработал в этом году 15 августа.

На этом история не заканчивается – во время поездки генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Олега Причко состоялась встреча с мэром города Вакилем Тулубаевым, на которой обсуждали дальнейшее благоустройство прилегающей к дворцу культуры  территории. Проект, разработанный в прошлом году, предполагает не только реконструкцию фонтана, но и обустройство пешеходной зоны и облагораживание площадки перед ДК имени Наймушина. Расходы на его реализацию оцениваются примерно в 10 млн рублей. По предварительной договорённости, 2,8 млн рублей готовы вложить энергетики, ещё 1,6 млн готова затратить городская администрация при участии местной общественности. Ещё о 5,7 млн рублей идут переговоры с бизнес-сообществом. 

«Иркутскэнерго» готово взять на себя переустройство фонтана. Среди прочего в нём планируют смонтировать новую многоуровневую распределительную систему для разбрызгивания воды. Для этого также потребуется переложить коммуникации и заменить насосы и систему регулирования. Кроме того, обустройство фонтана предполагает и восстановление обрамляющих его лестниц и фасадов клумб. Эту задумку могут воплотить уже в 2017 году при условии, что все стороны проекта договорятся о его финансировании. 

Обследовать со всех сторон

Участие «Иркутскэнерго» в судьбе дворца культуры этим не ограничивается. «Была создана рабочая группа, перед которой стояла задача установить фактический объём использования воды, тепловой и электрической энергии, а также оценить потенциал энергосбережения и предложить мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов», – сообщает начальник производственно-технического отдела участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ Иван Аксёнов. 

Обследование проводили по собственной методике. Были составлены анкеты, которые заполняли сотрудники дворца культуры, ответственные за энергетику. В тех случаях, когда полученной от них информации не хватало, в дело вступали специалисты участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ – работники службы электрообеспечения, инженеры по наладке и испытаниям тепловых сетей, их коллеги, занимающиеся вопросами водоснабжения и канализации. Было проведено и тепловизионное обследование – необходимый аппарат предприятие приобрело в 2016 году. «Поскольку у нас есть инженер по зданиям и сооружениям, эту услугу предоставляем и другим клиентам», – добавляет Аксёнов. 

Итоги энергетического обследования подведут в октябре. Они лягут в основу дальнейшей работы по энергосервисному контракту, который планируют заключить с ДК имени Наймушина. Его условия стандартны: сэкономленные в результате внедрения энергосберегающих технологий средства пойдут на оплату работ, которые выполнят энергетики. В свою очередь, это ещё одна часть проекта по развитию производственной системы для оптимизации деятельности участка теплоснабжения, водоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ. Его реализация направлена на снижение себестоимости производства на 20 млн рублей в год, повышение производительности труда и сокращение издержек, что должно сделать предприятие как минимум безубыточным. 

«В рамках по развитию производственной системы у нас есть проект, связанный с получением дополнительного дохода, – поясняет Аксёнов. – На данный момент составлен перечень платных услуг, которые мы можем предоставлять населению. Кроме того, по проекту развития производственной системы мы планируем заключать энергосервисные контракты по обслуживанию объектов бюджетной сферы». 

Договорённость об этом, кстати, была достигнута на уже упомянутом совещании в администрации Усть-Илимска, состоявшемся во время поездки генерального директора «Иркутскэнерго» в город. Внедрение энергосберегающих технологий во дворце культуры имени Ивана Ивановича Наймушина станет первой ласточкой в её исполнении.  

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Инфраструктура

Спор на пороховой бочке

В Иркутске началось комплексное обследование внутридомового газового оборудования в многоэтажках. К работам приступили после предписания прокуратуры. Большинство жителей выступает против: собственники не хотят платить за дополнительные услуги...

21.10.2016, Сибирский энергетик
Проект

Пошаговая стратегия

«Байкалэнерго» делится опытом внедрения производственной системы

Копейка рубль бережёт: организация эффективной работы оборудования и персонала в рамках проектов по развитию производственной системы приносит миллионные эффекты...

21.10.2016, Сибирский энергетик
Ситуация

«Жильцы недовольны капремонтом»

Ни один дом в Ангарске в этом году не был отремонтирован вовремя. По всем адресам, где проходил капремонт, подрядчики нарушили сроки. Претензии у местных властей и жителей были и к качеству выполнения работ. Мэрия Ангарского городского округа направила в Фонд капремонта обращение...

21.10.2016, Сибирский энергетик
Цифры

На уровне прошлого года

Объекты большой энергетики в Сибирском федеральном округе – генерирующие мощности, электрические сети, подстанции – готовы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов более чем на 89%. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов по итогам совещания по вопросам...

21.10.2016, Сибирский энергетик
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Тут заказ вывоза строительного мусора через 20 тонные контейнеры, посетить сайт .
Юду: сат грузоперевозки че, подробнее >>
По ссылке грузоперевозки пятигорск ростов, полное описание.

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны дворцов культуры на интернет сайте obzorgoroda.su

ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х95 продажа

ортопедические матрасы что это

восстановление спящих луковиц волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний