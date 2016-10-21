+ добавить комментарий

Культура сбережения

В Усть-Илимске реализуют энергосервисный контракт с ДК имени Наймушина

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Экономия ресурсов при развитии производственной системы распространяется не только на энергетиков, но и на потребителей. Руководствуясь этим соображением, на участке теплоснабжения, водоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ планируют заключить энергосервисный контракт со старейшим дворцом культуры города, названным в честь легендарного гидростроителя Ивана Наймушина. Пока завершается первый его этап – всестороннее обследование здания. Вдобавок энергетики выполнили ещё один проект, не имеющий отношения к сбережению ресурсов, но связанный с ДК имени Наймушина, – восстановили единственный в Усть-Илимске фонтан, который расположен на прилегающей площади.

«Пятиэтажное кирпичное здание, имеющее зрительный зал на 506 мест, универсальный зал и дискозал, вращающуюся сцену, мраморные лестницы, 27 служебных и вспомогательных помещений, из них шесть досуговых». Это описание дворца культуры имени Ивана Ивановича Наймушина, построенного в Усть-Илимске в 1981 году по проекту архитектурного отдела «Братскгэсстроя». Здание простояло на левом берегу Ангары 35 лет и за это время его и прилегающую территорию ремонтировали по большей части косметически. Нехватка финансирования, которую долгое время ощущали все учреждения культуры, привела, в частности, к тому, что был заброшен единственный в городе фонтан, стоявший перед ДК. «Он проработал, наверное, года два или три, а потом пришёл в запустение – сами понимаете, в кризисные годы не всегда была возможность заплатить за воду и электричество, – рассказывает технический директор участка теплоснабжения, водоснабжения и канализации (ТВСК) Усть-Илимской ТЭЦ Андрей Куклин. – К тому же случайно был разморожен трубопровод – видимо, кто-то из персонала забыл слить воду на зиму. Так что фонтан пришёл в запустение, и долгие годы в его чаше ставили ёлку для жителей Левобережного района».

Фонтан в цветах «Иркутскэнерго»

В 2015 году в ДК имени Наймушина подготовили масштабный проект по реконструкции прилегающей территории. Летом 2016 года за счёт Усть-Илимской ТЭЦ был отремонтирован фонтан. Энергетики ревизовали и отремонтировали насос для подачи воды, заменили повреждённые трубы, заново оштукатурили и покрасили чашу, герметизировав её специальным гидроизолирующим материалом. Не обошлось и без нововведений – был установлен счётчик воды. Однако действующая разбрызгивающая система осталось прежней. Часть работ выполнили сами хозяйственным способом. За штукатурение и гидроизоляцию чаши отвечал сторонний подрядчик. В общей сложности работы обошлись в 248 тысяч рублей. Фонтан, на восстановление которого они были потрачены, заработал в этом году 15 августа.

На этом история не заканчивается – во время поездки генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Олега Причко состоялась встреча с мэром города Вакилем Тулубаевым, на которой обсуждали дальнейшее благоустройство прилегающей к дворцу культуры территории. Проект, разработанный в прошлом году, предполагает не только реконструкцию фонтана, но и обустройство пешеходной зоны и облагораживание площадки перед ДК имени Наймушина. Расходы на его реализацию оцениваются примерно в 10 млн рублей. По предварительной договорённости, 2,8 млн рублей готовы вложить энергетики, ещё 1,6 млн готова затратить городская администрация при участии местной общественности. Ещё о 5,7 млн рублей идут переговоры с бизнес-сообществом.

«Иркутскэнерго» готово взять на себя переустройство фонтана. Среди прочего в нём планируют смонтировать новую многоуровневую распределительную систему для разбрызгивания воды. Для этого также потребуется переложить коммуникации и заменить насосы и систему регулирования. Кроме того, обустройство фонтана предполагает и восстановление обрамляющих его лестниц и фасадов клумб. Эту задумку могут воплотить уже в 2017 году при условии, что все стороны проекта договорятся о его финансировании.

Обследовать со всех сторон

Участие «Иркутскэнерго» в судьбе дворца культуры этим не ограничивается. «Была создана рабочая группа, перед которой стояла задача установить фактический объём использования воды, тепловой и электрической энергии, а также оценить потенциал энергосбережения и предложить мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов», – сообщает начальник производственно-технического отдела участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ Иван Аксёнов.

Обследование проводили по собственной методике. Были составлены анкеты, которые заполняли сотрудники дворца культуры, ответственные за энергетику. В тех случаях, когда полученной от них информации не хватало, в дело вступали специалисты участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ – работники службы электрообеспечения, инженеры по наладке и испытаниям тепловых сетей, их коллеги, занимающиеся вопросами водоснабжения и канализации. Было проведено и тепловизионное обследование – необходимый аппарат предприятие приобрело в 2016 году. «Поскольку у нас есть инженер по зданиям и сооружениям, эту услугу предоставляем и другим клиентам», – добавляет Аксёнов.

Итоги энергетического обследования подведут в октябре. Они лягут в основу дальнейшей работы по энергосервисному контракту, который планируют заключить с ДК имени Наймушина. Его условия стандартны: сэкономленные в результате внедрения энергосберегающих технологий средства пойдут на оплату работ, которые выполнят энергетики. В свою очередь, это ещё одна часть проекта по развитию производственной системы для оптимизации деятельности участка теплоснабжения, водоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ. Его реализация направлена на снижение себестоимости производства на 20 млн рублей в год, повышение производительности труда и сокращение издержек, что должно сделать предприятие как минимум безубыточным.

«В рамках по развитию производственной системы у нас есть проект, связанный с получением дополнительного дохода, – поясняет Аксёнов. – На данный момент составлен перечень платных услуг, которые мы можем предоставлять населению. Кроме того, по проекту развития производственной системы мы планируем заключать энергосервисные контракты по обслуживанию объектов бюджетной сферы».

Договорённость об этом, кстати, была достигнута на уже упомянутом совещании в администрации Усть-Илимска, состоявшемся во время поездки генерального директора «Иркутскэнерго» в город. Внедрение энергосберегающих технологий во дворце культуры имени Ивана Ивановича Наймушина станет первой ласточкой в её исполнении.