Определены победители конкурса на право получения субсидий на развитие традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов

Автор: Соб. инф.

Определены победители конкурса среди некоммерческих организаций на право получения субсидий на развитие традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота). Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Некоммерческие организации оценивались в соответствии с методикой балльной системы по нескольким критериям, таким как период осуществления деятельности некоммерческой организации, отдалённость от районных центров Иркутской области, численный состав организации, наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований региона и предоставлялась ли организации субсидия на развитие традиционного хозяйствования в предыдущем году.

– Всего на участие в конкурсе было подано 19 заявок, из которых победителями признаны 9 участников. Сумма субсидий составляет от 245 тысяч до 430 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 3,5 миллиона рублей, – отметил Илья Сумароков.

Полученные субсидии можно направить на разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов. Также можно будет приобрести или построить эти помещения. Кроме того, на средства субсидий можно закупить технологическое оборудование для переработки продукции промыслов, снегоходную и болотоходную технику, мотолодки, лодочные моторы и инвентарь, грузовые и специальные автомобили для традиционного хозяйствования, запасные части.