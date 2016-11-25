+ добавить комментарий

Источник воды

Средства на продолжение централизованного водопровода изыскивают в Иркутске

Автор: Георгий Борисов

Для подключения к централизованному водопроводу всех абонентов, с которыми «Водоканал» Иркутска заключил договоры в 2011–2015 годах, требуется 2,9 млрд рублей. Такой расчёт прозвучал на депутатских слушаниях, состоявшихся в местной Думе 23 ноября. Руководство предприятия предлагает изыскать эти средства в городском и областном бюджетах. В администрации Иркутска парируют: источником денег должна быть его инвестиционная программа.

Первоначально депутат городской думы Светлана Кузнецова вынесла на обсуждение вопрос о недоступности услуги по присоединению частных домов к центральным сетям водоснабжения «в связи с массовым неисполнением МУП «Водоканал» договоров, заключённых с физическими лицами», но на практике разговор вышел далеко за обозначенные рамки. Исходные данные таковы: в 2011–2015 годах было заключено 6971 соглашение на подключение к водопроводу. В качестве аванса по ним за­явители заплатили 121 млн рублей. За прошедшее время было подключено 1870 новых абонентов, за зиму 2016-2017 годов к централизованным сетям водоснабжения планируют присоединить 1052 объекта капитального строительства. При этом до конца декабря «Водоканал» намерен выбрать трассу централизованных сетей, которые необходимы для подключения новых абонентов. «Предлагаем рассмотреть возможность выполнения мероприятий за счёт средств бюджета Иркутска и Иркутской области, – сообщил директор предприятия Сергей Пыхтин. – По предварительным расчётам, необходимо построить 150 километров центральных и кольцевых водопроводов, а также 27 километров сетей до земельных участков».

Цена вопроса, если брать оценку «Водоканала», – 2,9 млрд рублей. Для сравнения: в последней редакции закона о городском бюджете его расходы в 2016 году составляют 15,745 млрд рублей при дефиците в 1,09 млрд (фактические доходы за десять месяцев составили 10,7 млрд рублей, расходы – 11,14 млрд рублей). Существующий план на 2017 год (его только вынесли на публичные слушания) – 8,67 млрд рублей. Возможности областной казны в этом смысле шире – расходная часть на 2016 год по плану достигает 121,355 млрд рублей, в 2017 году, согласно недавно опубликованному проекту регионального закона о бюджете, речь идёт о 110,03 млрд рублей. При этом предполагаемые затраты из неё на всю государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» в нынешнем году составляют 4,033 млрд рублей, в следующем – 3,42 млрд.

«Данный момент возник не по вине «Водоканала» и не по вине абонентов-заявителей, – подчеркнул Пыхтин. – Это проблема изменения законодательства в 2014-2015 годах». Фактически она возникла даже чуть раньше: по вступившему в силу с 1 января 2013 года Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» обеспечить технологическое присоединение заявителя к центральному водопроводу ресурсонабжающая организация должна за свой счёт. Если такая техническая возможность не предусмотрена инвестиционной программой, предприятие должно обратиться к местным и региональным властям с предложением о её пересмотре. «До этого момента сети строили сами [заявители], оплачивая работу по полной стоимости, с 1 января 2016 года – тоже, – отметил Пыхтин. – Два года выпали».

При этом «минимум 1683 договора» оказались невыполнимыми из-за того, что для водопровода нет технологических коридоров. Подавляющее большинство заявителей, с которыми они были заключены, – члены садоводств и дачных товариществ. Значительная их часть уже уведомлена о предстоящем расторжении соглашений с «Водоканалом». Авансы по этим договорам – около 15 млн рублей – уже были внесены, но их возвратят несостоявшимся абонентам предприятия. «Из вашего бюджета?» – поинтересовался депутат Алексей Савельев. «Из инвестиционной программы, – ответил Пыхтин. – [Деньги] лежат на инвестиционном счёте, оттуда и возвращаются».

Тем временем «Водоканал» продолжает подключать новых абонентов по уже заключённым договорам. За зиму 2016-2017 годов планируется присоединить к централизованным сетям около 700 объектов капитального строительства. Вопрос с тем, где брать средства на исполнение обязательств перед остальными, остаётся открытым. «Я думаю, что за счёт бюджета это не должно быть сделано, потому что это должно быть за счёт инвестиционной программы», – заметил вице-мэр Иркутска Иван Носков. По итогам депутатских слушаний информацию «приняли к сведению».