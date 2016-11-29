ВЧНГ отдаст нераспределённую прибыль в размере 160 млрд рублей

Автор: Интерфакс

Совет директоров ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 29 декабря одобрить выплату дивидендов за девять месяцев 2016 года в размере 59 млрд 999,92 млн рублей, говорится в сообщении компании. Осуществить выплату дивидендов планируется из чистой прибыли, полученной по итогам января–сентября 2016 года в размере около 31,236 млрд рублей, а также из нераспределённой чистой прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31 декабря 2015 года в размере 128,764 млрд рублей. Выплата на одну акцию может составить 4636,9 рубля.

Реестр акционеров для участия в собрании будет составлен по данным на 4 декабря 2016 года. Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 января 2017 года.

Как сообщалось, в начале ноября «Роснефть» подписала юридически обязывающую документацию в рамках сделки продажи 20% ВЧНГ китайской Beijing Gas. Базовая цена составит около 1,1 млрд долларов. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», с 2004 по 2015 год ВЧНГ выплачивал дивиденды лишь однажды – за 9 месяцев 2012 года в размере 17,493 млрд рублей исходя из расчёта 507 рублей за одну акцию.

Совладельцами ВЧНГ являются «РН Холдинг» (74%), НК «Роснефть» (25,93%). Уставный капитал компании составляет 345,057 тыс. рублей, он разделён на 34,506 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка каждая. «Верхнечонскнефтегазу» принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, относящегося к участкам недр федерального значения (извлекаемые запасы по категории C1+C2 – 173 млн тонн нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа). ВЧНГ утверждён в качестве оператора по геологическому изучению 10 лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области, в том числе Верхнеичерского, на котором недавно доказано открытие месторождения с запасами 61 млн т. нефти. По итогам 2015 года добыча ВЧНГ составила более 8,6 млн тонн нефти.