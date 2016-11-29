Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 29 ноября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

ВЧНГ отдаст нераспределённую прибыль в размере 160 млрд рублей

Автор: Интерфакс

Совет директоров ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 29 декабря одобрить выплату дивидендов за девять месяцев 2016 года в размере 59 млрд 999,92 млн рублей, говорится в сообщении компании. Осуществить выплату дивидендов планируется из чистой прибыли, полученной по итогам января–сентября 2016 года в размере около 31,236 млрд рублей, а также из нераспределённой чистой прибыли прошлых лет, сформированной по состоянию на 31 декабря 2015 года в размере 128,764 млрд рублей. Выплата на одну акцию может составить 4636,9 рубля. 

Реестр акционеров для участия в собрании будет составлен по данным на 4 декабря 2016 года. Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 января 2017 года. 

Как сообщалось, в начале ноября «Роснефть» подписала юридически обязывающую документацию в рамках сделки продажи 20% ВЧНГ китайской Beijing Gas. Базовая цена составит около 1,1 млрд долларов. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», с 2004 по 2015 год ВЧНГ выплачивал дивиденды лишь однажды – за 9 месяцев 2012 года в размере 17,493 млрд рублей исходя из расчёта 507 рублей за одну акцию. 

Совладельцами ВЧНГ являются «РН Холдинг» (74%), НК «Роснефть» (25,93%). Уставный капитал компании составляет 345,057 тыс. рублей, он разделён на 34,506 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка каждая. «Верхнечонскнефтегазу» принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, относящегося к участкам недр федерального значения (извлекаемые запасы по категории C1+C2 – 173 млн тонн нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа). ВЧНГ утверждён в качестве оператора по геологическому изучению 10 лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области, в том числе Верхнеичерского, на котором недавно доказано открытие месторождения с запасами 61 млн т. нефти. По итогам 2015 года добыча ВЧНГ составила более 8,6 млн тонн нефти.

 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Компании

ВЧНГ отдаст нераспределённую прибыль в размере 160 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 29 декабря одобрить выплату дивидендов за девять месяцев 2016 года в размере 59 млрд 999,92 млн рублей, говорится в сообщении компании. Осуществить выплату дивидендов планируется из чистой прибыли...

29.11.2016, Конкурент
Компании

ИНТЕРФАКС Суд отложил рассмотрение спора «Роснефти» и «Саянскхимпласта» о поставках этилена

Арбитражный суд Иркутской области на заседании во вторник отложил на 29 ноября рассмотрение встречных исков НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» об объёмах и цене поставок этилена, говорится в материалах суда. Согласно материалам суда, в ходе последнего заседания «Саянскхимпласт» подал заявление об истребовании у «Роснефти»...

29.11.2016, Конкурент
Компании

«Места хватит всем»

На топливном рынке Приангарья появились новые крупные игроки

Сентябрьская интрига вокруг того, кто стал новым владельцем десяти заправок, проданных одним из бывших собственников «КрайсНефти», раскрыта. Их приобрела Байкальская региональная компания (БРК) –...

22.11.2016, Конкурент
Компании

«Ростелеком» объединяет

Иркутская область стала одним из 65 регионов России, жители которых могут получать услуги стационарной телефонии, доступа в Интернет, телевидения и сотовой связи у одного оператора. 16 ноября «Ростелеком» презентовал дополнительный сервис – мобильную связь...

22.11.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Услуги на YouDo: оцифровка видеокассет в hd хорошем качестве, подробности здесь.
Фотосессия в Люберцах на YouDo.
Заказать услуги: фотосессия семейная новогодняя недорого, лучшие цены.

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны и адреса мотелей на интернет сайте

Матрас Dreamline Dream 3 S2000 выгодно

кератиновое лечение для волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний