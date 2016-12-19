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Сибирский энергетик: 19 декабря 2016

Экономика

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«Иркутскэнерго» подтвердило соответствие системы экологического менеджмента

Автор: Соб. инф.

23 ноября Ассоциация по сертификации «Русский регистр» завершила плановый инспекционный аудит ПАО «Иркутскэнерго» на подтверждение соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2007.

Аудиторы проверили функционирование системы экологического менеджмента в структурных подразделениях ПАО «Иркутскэнерго», в числе которых исполнительная дирекция компании, Иркутская ГЭС, ТЭЦ-12, Ново-Зиминская ТЭЦ, проинтервьюировали персонал компании, оценили элементы деятельности СЭМ как в подразделениях, так и в целом по предприятию. Также было проверено соблюдение требований в области экологической политики, природоохранной деятельности, управления документацией, несоответствиями, операциями, предупреждения аварийных ситуаций, организации мониторинга и измерений негативного воздействия на  окружающую среду, проведена проверка соответствия законодательным и другим требованиям.

По результатам инспекции аудиторами Ассоциации по сертификации «Русский регистр»  было отмечено, что в энергокомпании «разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается и последовательно улучшается система экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта». Тем самым «Иркутскэнерго» в очередной раз подтвердило полученный в 2014 году высокий стандарт соответствия системы экологического менеджмента. 

В «Иркутскэнерго» отмечают, что за время функционирования системы экологического менеджмента удалось добиться общего улучшения экологических характеристик предприятия, снижения воздействий на окружающую среду в расчёте на единицу выпускаемой продукции. Положительный опыт компании в природоохранной деятельности, направленной на снижение выбросов парниковых газов,  отмечен министром природных ресурсов и экологии РФ.  Сегодня приоритетной задачей для себя энергетики считают мониторинг и предупреждение случаев негативного воздействия производства на окружающую среду, а не ликвидацию последствий такого воздействия.

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