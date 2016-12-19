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Восточно-Сибирская правда
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«Иркутскэнерго» подтвердило соответствие системы экологического менеджмента
23 ноября Ассоциация по сертификации «Русский регистр» завершила плановый инспекционный аудит ПАО «Иркутскэнерго» на подтверждение соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2007.
Аудиторы проверили функционирование системы экологического менеджмента в структурных подразделениях ПАО «Иркутскэнерго», в числе которых исполнительная дирекция компании, Иркутская ГЭС, ТЭЦ-12, Ново-Зиминская ТЭЦ, проинтервьюировали персонал компании, оценили элементы деятельности СЭМ как в подразделениях, так и в целом по предприятию. Также было проверено соблюдение требований в области экологической политики, природоохранной деятельности, управления документацией, несоответствиями, операциями, предупреждения аварийных ситуаций, организации мониторинга и измерений негативного воздействия на окружающую среду, проведена проверка соответствия законодательным и другим требованиям.
По результатам инспекции аудиторами Ассоциации по сертификации «Русский регистр» было отмечено, что в энергокомпании «разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается и последовательно улучшается система экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта». Тем самым «Иркутскэнерго» в очередной раз подтвердило полученный в 2014 году высокий стандарт соответствия системы экологического менеджмента.
В «Иркутскэнерго» отмечают, что за время функционирования системы экологического менеджмента удалось добиться общего улучшения экологических характеристик предприятия, снижения воздействий на окружающую среду в расчёте на единицу выпускаемой продукции. Положительный опыт компании в природоохранной деятельности, направленной на снижение выбросов парниковых газов, отмечен министром природных ресурсов и экологии РФ. Сегодня приоритетной задачей для себя энергетики считают мониторинг и предупреждение случаев негативного воздействия производства на окружающую среду, а не ликвидацию последствий такого воздействия.
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