+ добавить комментарий

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Конкурент: 27 декабря 2016

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Приангарье займёт на пять лет на фондовом рынке

Иркутская область собрала заявки на размещение облигаций

Автор: ИА «Сибирские новости»

Иркутская область успешно закрыла книгу заявок на размещение государственного облигационного займа.

Во вторник, 20 декабря, состоялся сбор заявок потенциальных инвесторов на размещение облигаций государственного внутреннего займа региона с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2016 года объёмом 5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки первого купона был определён в диапазоне 9,3 – 9,6% годовых.

В ходе сбора предварительных заявок объём спроса на облигации региона среди инвесторов превысил в 4,4 раза объём эмиссии и составил 21,8 млрд рублей. Как сообщает региональный минфин, по итогам оценки предложений инвесторов осуществлён пересмотр диапазона ставки первого купона до 9,25 – 9,40% годовых.

При закрытии книги заявок областью принято решение установить ставку купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области, на уровне 9,25% годовых. Круг потенциальных инвесторов, готовых приобрести облигации региона по указанной цене, представлен коммерческими банками и различными инвестиционно-финансовыми компаниями. Объём спроса данных инвесторов составил 16,1 млрд рублей. Размещение облигаций пройдёт 26 декабря на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в объёме 5 млрд рублей.

 

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