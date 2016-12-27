+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Приангарье займёт на пять лет на фондовом рынке
Иркутская область собрала заявки на размещение облигаций
Иркутская область успешно закрыла книгу заявок на размещение государственного облигационного займа.
Во вторник, 20 декабря, состоялся сбор заявок потенциальных инвесторов на размещение облигаций государственного внутреннего займа региона с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2016 года объёмом 5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки первого купона был определён в диапазоне 9,3 – 9,6% годовых.
В ходе сбора предварительных заявок объём спроса на облигации региона среди инвесторов превысил в 4,4 раза объём эмиссии и составил 21,8 млрд рублей. Как сообщает региональный минфин, по итогам оценки предложений инвесторов осуществлён пересмотр диапазона ставки первого купона до 9,25 – 9,40% годовых.
При закрытии книги заявок областью принято решение установить ставку купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области, на уровне 9,25% годовых. Круг потенциальных инвесторов, готовых приобрести облигации региона по указанной цене, представлен коммерческими банками и различными инвестиционно-финансовыми компаниями. Объём спроса данных инвесторов составил 16,1 млрд рублей. Размещение облигаций пройдёт 26 декабря на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в объёме 5 млрд рублей.
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