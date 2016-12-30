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Сибирский энергетик: 30 декабря 2016

Экономика

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Трёхкратное увеличение

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Ремонт 342 многоквартирных домов запланирован в Иркутской области в будущем году в рамках региональной программы капремонта. Это на 200% больше по отношению к показателям уходящего года, когда было отремонтировано 145 жилых зданий на сумму около миллиарда рублей. Всего в региональной программе Фонда капремонта числится 15 тыс. объектов. И многие из них нуждаются не в капитальном ремонте, а в сносе. Собираемость взносов за капремонт в Иркутской области в этом году составила 80%, однако с учётом накопленных долгов населения уровень этого показателя составил 64%. Сейчас размер собранных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов оценивается примерно в 2,7 млрд рублей.

– Скажу прямо, средств собственников собрано достаточно, – говорит гендиректор Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Денис Быков. – Около 900 миллионов рублей мы «закрываем» в этом году, на следующий год на ремонт 342 домов запланировано 1,2 миллиарда. Остаётся ещё около 0,5 миллиарда, за счёт которых мы решили провести работу с заменой лифтов и газового оборудования, чтобы уложиться в краткосрочный период, как предусматривает законодательство. 

Уже со следующего года «лишних» денег в рамках программы капремонта не появится. Изменения в федеральном законодательстве переводят программу капремонта в стране на трёхлетнее планирование. Прежде краткосрочные планы делались на год, но в реальности работы растягивались на два года. Трёхлетний запас, по задумке чиновников, призван обеспечить надлежащую работу, а также увеличить объёмы ремонтируемых объектов. В перспективе в Иркутской области хотят достигнуть показателя 500–600 домов в год. 

– Планы на 2016 год мы полностью реализовали, – добавляет Быков. – Отремонтировали все дома, за исключением двух, где было принято решение собственников о необходимости техобследования для включения построек в список ветхих и аварийных. 

В целом, подчёркивает глава регионального Фонда капремонта, список домов нуждается в ревизии, чтобы отделить оттуда здания, которые нуждаются не в ремонте, а в сносе. «Удручает, что у нас аварийное жильё в программе, хотя норма это запрещает, – отмечает Денис Быков. – Но, учитывая его существование, нужно решение. В следующем году мы проведём в каждом муниципалитете ревизионную работу и выявим максимально аварийный фонд. Привлекать будем муниципалитеты, общественные организации и собственников». Даже если большая часть домов по итогам проверки не перейдёт в аварийный фонд, результат всё равно будет, уверен Быков: «Последняя поездка в Бодайбо заставила по-другому посмотреть на программу, и, учитывая, что люди живут там в гулаговских бараках, это страшно. Первый выезд будем инициировать туда».

В планах представителей регионального Фонда капремонта также активизировать работу с муниципалитетами и эксплуатирующими организациями, чтобы максимально сократить сроки ввода отремонтированных домов. Подготовлен соответствующий проект трёхстороннего соглашения, который сейчас находится на согласовании в областном правительстве. Подписать его на местах, по планам, можно будет уже в начале будущего года.

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