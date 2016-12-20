+ добавить комментарий

Ответы и ответственность

Сегодня эта колонка будет богаче на анонсы, чем обычно

…Бывший заместитель командующего Черноморским флотом, впоследствии губернатор Севастополя, вице-адмирал в запасе Сергей Иванович Меняйло приступил к обязанностям полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе в конце июля 2016 года и к настоящему моменту системно ознакомился с проблематикой субъектов, входящих в СФО, увидел многое на территориях своими глазами, включился во все процессы, требующие участия полпреда, и дал первое интервью региональному изданию – общественно-политической и деловой газете Иркутской области «Восточно-Сибирская правда».

– В Иркутской области нужно выявить внутренние резервы. Мне понятно, где их можно найти, и мы говорили об этом с иркутским губернатором.

– Я вам могу сказать так. Там, где люди работают реально, а не на бумаге, сбои бывают, но это сбои не системные и не критичные. А Вихоревка звучит снова и снова. Мною вопрос должностным лицам задан, и будут определённые последствия.

– Должностное лицо, которое за всё отвечает в конечном итоге, – губернатор. Надо знать проблемные точки и держать их под особым контролем. Не только по докладам, но и лично – побывав на объектах.

– [О гибели черемховских детей] Сегодня работают правоохранительные структуры, и поэтому мы должны дождаться их выводов, после чего будут приняты меры. Нужно разобраться, кто создал условия для этой трагедии, что это – бездей­ствие, непрофессионализм, преступная халатность? Уверен, будет определена степень виновности каждого на всех уровнях.

Сергей Меняйло: «Нам нужны не всплески, а системность».

Беседу вёл АЛЕКСАНДР ГИМЕЛЬШТЕЙН.

…Налаживать теплоснабжение в замерзающей Вихоревке приехал главный государственный жилищный инспектор, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Хотя у глав поселения, района, правительства области было достаточно времени, чтобы организовать систему отопления и люди не мёрзли в своих домах. О том, что котельная «Водогрейная», которая отапливает почти половину жилья, не готова к отопительному сезону, было известно задолго до нынешних событий. Теплоисточник заморозили ещё во время прошлого отопительного сезона. Все летние месяцы жители просидели без горячей воды. Нынешней осенью отопление в трубах появилось позже положенного срока. Наша газета писала об этом в августе. Нет ничего удивительного в том, что в морозы, в самое неподходящее время, котлы стали выходить из строя.

Охрана «Серого дома» продемонстрировала очень короткий список «допущенных» пресс-службой губернатора и правительства области на совещание журналистов. Остальных пытались развернуть к выходу. Назревал скандал. Ситуацию разрешил сам Андрей Чибис, который проходил через этот же турникет. Он попросил свою помощницу Марию провести журналистов на встречу. Замминистра особо подчеркнул, что совещание проходит в открытом режиме, так как скрывать им от прессы нечего. Хотя большинство участников совещания в «Сером доме» предпочло бы выслушать оценку своей работы без свидетелей.

Материал ОЛЬГИ МУТОВИНОЙ «Ситуация в Вихоревке свидетельствует о никчёмности местной власти».

…Муниципалитеты отказываются сливать свои капиталы в общий котёл. Похоже, идея областного министерства экономического развития о создании регионального фонда микрофинансирования для малого и среднего бизнеса не может быть реализована в первоначально предложенном виде. Муниципалитеты не хотят и не могут исполнить требования правительства Иркутской области, которые оказались сомнительными с точки зрения здравого смыс­ла, закона и, наконец, этики. Эксперты даже назвали попытку слить капиталы муниципалитетов в новую структуру «рейдерским захватом».

Детали в материале ЕЛЕНЫ ТРИФОНОВОЙ «Низы не хотят» в разделе «Губерния» этого номера «Восточно-Сибирской правды».

…Раскритикованная иркутским региональным сообществом «Стратегия соцэкономразвития до 2030 года» вновь обсуждалась на про­шлой неделе в Иркутске. На этот раз – с участием федеральных экспертов во главе с Сергеем Глазьевым.

По их мнению, Иркутскую область ждёт настоящий экономичес­кий прорыв. Но для этого надо заняться солнечной энергетикой, начать выпускать природоресурсные облигации и развивать «послеоперационную рекреационную отрасль». Помогут ли эти советы сделать «Стратегию», а заодно и жизнь населения лучше – большой вопрос. Задались им, видимо, и депутаты Заксобрания. На минувшей неделе они отказались принимать «Стратегию 2030» на сессии.

АННА ПАВЛОВА разбиралась в проблеме в материале «Сага об иркутском форсайте» в разделе «Конкурент».

…«Дети не голодают», считают в областном правительстве и не находят возможности отдать детям-инвалидам 4,5 млрд рублей. По­яснив: уточнение бюджета произо­шло в конце года, поэтому на подгузники и лекарства для инвалидов деньги уже не направишь – их до конца года не успеют «освоить». Парламентарии обнаружили в бюджете 2016 года крупные траты, которые некоторые депутаты даже поспешили назвать второстепенными перед нуждами инвалидов: правительство уже сегодня изъяло из бюджета полтора миллиарда рублей на программу «Безопасный город», которая начнёт действовать только в 2018 году. В «Сером доме» считают, что такие расходы оправданны, а инвалиды и так «не голодают». Вероятно, чтение бюджета прошло бы ровно, не будь эмоционального выступления руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Андрея Бунёва, который рассказал о ситуации в региональных интернатах для детей-инвалидов. По данным СК, учреждения крайне скудно обеспечены из областной казны, и это одна из основных причин заболеваемости и смертности детей.

Материал ЮЛИИ ПЕРЕЛОМОВОЙ и выступление генерала АНДРЕЯ БУНЁВА в разделе «Конкурент».

…Понедельник – день тяжёлый. Но и до этого тяжёлого дня не дожили 48 (по данным на вечер понедельника) иркутян. Все выходные в больницы города поступали жители Ленинского округа в крайне тяжёлом состоянии химического отравления, а сводки трёх ведомств – регионального министерства здравоохранения, Следственного управления СК и ГУ МВД по Иркутской области – напоминали оперативную информацию из «горячих точек»: сколько погибших, сколько пострадавших. И весь понедельник при форсированной поддержке местных СМИ подсчитывались потери. БЕРТ КОРК попытался восстановить хронику локальной катастрофы в материале «Смертельно пьяные выходные» в разделе «Иркутский репортёр».

С вами читал газету Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН