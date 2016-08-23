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Губерния: 23 августа 2016

Общество

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Движение по участку новой дороги в сторону Листвянки откроется 23 августа

Автор: Соб.инф.

Движение по участку новой дороги Байкальского тракта с 16 по 18 км откроется 23 августа. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Сейчас на этом участке заканчиваются работы по  укладке асфальтобетона, завершается обустройство обочин. Кроме этого, будет установлено барьерное ограждение, выполнен монтаж опор освещения, сигнальных столбиков, дорожных знаков, сделан водоотвод, нанесена дорожная разметка.

В целом по объекту сейчас произведены следующие работы: строительство мостов через ручей Волчий Ключ – 90%, путепровод в п. Пивовариха – 80%, путепровод в п. Молодёжный – 15%,  отсыпка земляного полотна – 46%, устройство дорожной одежды – 17%.

Напомним, подрядчик работ по контракту – ООО «ЗБСМ МК-162». Общая стоимость контракта на два года – около 3 млрд рублей, почти половина из них – средства федерального бюджета. Срок сдачи 1-го и 2-го этапов объекта реконструкции с 12 по 21 км – 30 октября 2017 года.

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