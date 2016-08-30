Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 30 августа 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Почти 17 тысяч детей и подростков были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в УОБО

Автор: Соб. инф.

Почти 17 тысяч детей и подростков были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в Усть-Ордынском Бурятском округе. На базе муниципальных образовательных организаций округа летом текущего года осуществляли свою деятельность 106 лагерей дневного пребывания, по два сезона детей принимали в пяти загородных стационарных лагерях УОБО. Кроме того, в летний период по линии районных Центров занятости населения были трудоустроены в трудовые бригады 695 подростков, также на пришкольных учебно-опытных участках полезной трудовой занятостью было охвачено более 4500 школьников. Об этом сообщила заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова.

Также глава округа отметила, что по линии министерства социального развития, опеки и попечительства  региона в оздоровительные лагеря, санатории, курорты Иркутской области и Республики Бурятия было направлено более 700 детей из округа. 

– В период подготовки к летнему оздоровительному сезону в оздоровительных лагерях УОБО были проведены косметические ремонты корпусов, столовых, бань, отремонтированы кровли, построены кабинки для переодевания в зоне купания, заменены тротуары, произведена установка видеонаблюдения, – отметила Марина Иванова.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Официально

Минсельхоз рассмотрел Стратегию социально-экономического развития агропромышленного комплекса Иркутской области

Региональное министерство сельского хозяйства рассмотрело Стратегию социально-экономического развития агропромышленного комплекса Иркутской области до 2030 года и дополнения к региональной государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции...

30.08.2016, Губерния
Официально

Почти 17 тысяч детей и подростков были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в УОБО

Почти 17 тысяч детей и подростков были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в Усть-Ордынском Бурятском округе. На базе муниципальных образовательных организаций округа летом текущего года осуществляли свою деятельность 106 лагерей дневного пребывания, по два сезона детей принимали в пяти загородных...

30.08.2016, Губерния
Официально

Движение по участку новой дороги в сторону Листвянки откроется 23 августа

Движение по участку новой дороги Байкальского тракта с 16 по 18 км откроется 23 августа. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Сейчас на этом участке заканчиваются работы по  укладке асфальтобетона, завершается обустройство обочин. Кроме этого...

23.08.2016, Губерния
Официально

Региональная служба по охране природы и озера Байкал проверила исполнение решений суда по ликвидации свалок в Смоленщине и Баклашах

Проверку работ по ликвидации свалок  провели на минувшей неделе представители службы  по охране природы и озера Байкал Иркутской области. Цель рейда – оценка  хода исполнения судебных решений в отношении мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территориях Смоленского и...

23.08.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Полезный Справочно-информационный интернет вашего города

купить электровелосипед в интернет магазине

АВБбШвнг-LS 3х1,5-1 купить

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний