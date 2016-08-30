Почти 17 тысяч детей и подростков были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в УОБО

Автор: Соб. инф.

Почти 17 тысяч детей и подростков были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости в Усть-Ордынском Бурятском округе. На базе муниципальных образовательных организаций округа летом текущего года осуществляли свою деятельность 106 лагерей дневного пребывания, по два сезона детей принимали в пяти загородных стационарных лагерях УОБО. Кроме того, в летний период по линии районных Центров занятости населения были трудоустроены в трудовые бригады 695 подростков, также на пришкольных учебно-опытных участках полезной трудовой занятостью было охвачено более 4500 школьников. Об этом сообщила заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова.

Также глава округа отметила, что по линии министерства социального развития, опеки и попечительства региона в оздоровительные лагеря, санатории, курорты Иркутской области и Республики Бурятия было направлено более 700 детей из округа.

– В период подготовки к летнему оздоровительному сезону в оздоровительных лагерях УОБО были проведены косметические ремонты корпусов, столовых, бань, отремонтированы кровли, построены кабинки для переодевания в зоне купания, заменены тротуары, произведена установка видеонаблюдения, – отметила Марина Иванова.