+ добавить комментарий

Первой премьерой станет «Бег»

Иркутский драмтеатр открывает новый сезон

Автор: Алёна Корк

Иркутский драмтеатр на прошлой неделе вышел из отпуска. Театральный сезон планируется открыть 15 сентября спектаклем «Идиот». Осенью же труппа театра отправится на гастроли в Сочи и Крым.

Поездка в Краснодарский край стала возможна благодаря победе нашего театра в Первом региональном конкурсе профессиональных репертуарных театров «Полюс. Золотой сезон». Победа вылилась в участие в VI федеральном фестивале «Театральный Олимп». На гастроли в Крым театр уже выезжал, и здесь иркутян ждут снова. «Последний срок», «Женитьба» и «Простая история» – эти три спектакля будут вывезены на юг.

Первой премьерой в грядущем театральном сезоне станет «Бег» по Михаилу Булгакову, пьесу ставит московский режиссёр Татьяна Воронина.

Большой премьерой обещает стать и «Прощание с Матёрой», постановка, приуроченная к юбилею Валентина Распутина. Работу над этим спектаклем начал Геннадий Шапошников, бывший уже художественный руководитель нашего театра. С некоторых пор он является и главным режиссёром московского «Театра на Покровке», сменив на этом посту ушедшего из жизни Сергея Арцибашева. Кроме того, Шапошников много ставит по всей стране. Совмещать руководство двумя крупными театрами трудно.

Официально об увольнении Шапошникова пока не заявлялось. Сам он на небольшой встрече с журналистами подчеркнул, что иркутская драма останется первой в его серд­це. И творческий процесс здесь так отлажен, что постоянное присутствие худрука не требуется. «Прощание с Матёрой» планируется показать в рамках Дней Иркутской области в Москве в следующем году.