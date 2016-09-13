+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 13 сентября 2016

Общество

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«Привет, Россия – родина моя»

Центр Александра Вампилова начал реализацию нового проекта

Автор: Наталья Иванова

В небольшом зале литературно-театрального салона Центра Александра Вампилова в этот день было особенно многолюдно. Здесь собрались те, кто неравнодушен к творчеству нашего земляка, последнего великого русского драматурга XX века (как называют Вампилова литературные критики). Директор центра Галина Солуянова постаралась, чтобы в гостях у Вампилова всем было уютно и комфортно.

– У нас есть проект «Корешки дружбы», – сказала, открывая встречу, Галина Солуянова, – когда мы какую-нибудь территорию Прибайкалья представляем через известное имя. Например, на встрече о творчестве Евгения Евтушенко мы говорили о городе Зиме, Елены Жилкиной – о посёлке Листвянка. А сегодня нам стало в этих рамках тесно. И мы решили выйти на общероссийский уровень, возникла идея показать культурное пространство России. Мне очень хочется, чтобы этот проект жил и у нас в гостях побывало множество музеев-заповедников: «Пушкиногорье», где жил и творил Пушкин, «Ясная Поляна» Льва Толстого, «Константиново» Сергея Есенина, «Сростки» Василия Шукшина и другие. 

По задумке авторов проекта, каждая творческая встреча – это знакомство и дружба с новым культурным пространством в масштабах нашей страны. А первооткрывателем проекта «Привет, Россия – родина моя» стал Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». Пять уникальных этюдов, музыкально-красочных пейзажей Максимилиана Волошина, посвящённых красоте природы родного Коктебеля, как своеобразный привет от музея-заповедника «Абрамцево». Авторы проекта решили познакомить гостей с новыми друзьями через мини-спектакль и предложили всем присутствующим стать наблюдателями, соучастниками событий почти вековой давности, 20-х годов ХХ века, когда жил и творил Максимилиан Волошин. Под стук колёс уникального «поезда времени» «Иркутск – Абрамцево – Коктебель» и случилось наше знакомство. 

Максимилиан Волошин, русский поэт, художник-пейзажист, переводчик, художественный и литературный критик, жил в первой половине ХХ века. Этот щедро одарённый Богом человек, помимо литературных талантов, занимался живописью. Темперой, а позднее акварелью писал изысканные по колориту крымские пейзажи, большей частью работая по памяти. С годами акварели превратились в ежедневное занятие, играя роль своего рода дневника. Помимо творчества Максимилиан Волошин знаменит ещё и своей усадьбой. Едва ли не главным творением Волошина стал коктебельский дом поэта, построенный им в 1903 году на берегу моря. Просторный дом с художественной мастерской и башней для астрономических наблюдений усилиями хозяина превратился в место паломничества литературно-художественной интеллигенции. Здесь бывали Марина Цветаева, Николай Гумилёв, Алексей Толстой, Осип Мандельштам и другие. В 1920-х годах число приезжавших в летние месяцы достигало нескольких сотен. Искромётные коктебельские мистерии – турниры поэтов, шарады, живые картины, пешие прогулки, собирание камешков и ловля бабочек – Волошин был душой всех начинаний. В подпоясанном парусиновом балахоне и сандалиях на босу ногу, с массивной головой Зевса, украшенной венком из полыни, представал гостям демиург Коктебеля, хозяин «земли могил, молитв и медитаций». 

Елена Константинова, актриса театра юного зрителя имени Вампилова и режиссёр спектакля «Иркутск – Абрамцево – Коктебель», говорит, что работа над спектаклем была особенно интересной.

– Мы изучили дневники, литературное творчество Максимилиана Волошина. Это был очень разносторонний человек, но обо всём не расскажешь, и мы выбрали свою линию. Наша главная задача – заинтересовать человека, чтобы ему захотелось что-то почитать самому. У нас в ТЮЗе идёт спектакль по творчеству Марины Цветаевой «Я тоже БЫЛА, прохожий…», и вот там есть упоминание о том, что некий поэт и живописец Максимилиан Волошин приглашает Марину Цветаеву в свой коктебельский дом поэтов. Это действительно было место общения, паломничества всей творческой интеллигенции того времени, – рассказывает Елена Константинова. 

Так состоялось знакомство с музеем-заповедником «Абрамцево» в год 79-летия Александра Вампилова. Следующий, 2017 год станет юбилейным для русского драматурга, и Центр Вампилова уже начал подготовку к этому знаменательному событию. 

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