+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Объединённые «зелёными» берегами
Изучение проблемы спирогиры на Байкале вышло за пределы региона
Экологический исследовательский проект «Байкальская экспедиция – 2016», организованный при поддержке En+, завершился в первой половине лета. Одним из главных итогов акции стало то, что впервые были проведены анализы токсичности биомассы водорослей, выброшенных на восточном берегу Байкала, и заложены эксперименты по использованию водорослей в хозяйственных целях. Впрочем, на этом изучение проблемы эвтрофикации сибирского озера в нынешнем году не закончились. В скором времени станут известны показатели загрязнённости озёрной воды фосфатами и наличия в ней микропластика – около полутора десятков соответствующих проб в разных местах по всей береговой линии Байкала было взято с 1 июля по 25 августа в рамках экспедиции Косинского клуба морских путешествий и биофака МГУ. Совсем недавно организаторы обоих проектов встретились для обсуждения своих наблюдений и будущего вероятного сотрудничества.
Начало широкого обсуждения темы эвтрофикации Байкала было положено в 2012 году ныне уже не существующей общественной организацией «Байкалькая экологическая волна». Ровно за год до этого – в 2011-м – от жителей сразу нескольких прибайкальских населённых пунктов, включая деревни Максимиха и Турка, а также Северобайкальк, понеслись сообщения, что их берега «зацвели» и отвратительно запахли. Главной виновницей проблем назвали нитчатую водоросль спирогиру, которая активно растёт и развивается в среде с повышенным содержанием фосфатных соединений. Такой вид загрязнений может сделать озёрное мелководье не только непригодным, но и опасным для здоровья человека.
Информационный голод
Спустя несколько лет о наступающей экологической угрозе заговорили не только в прибайкальском регионе, но и далеко за его пределами. «Прибрежные воды Байкала стремительно заполняются водорослями спирогиры. Из-за них массово гибнут байкальские губки, активно участвующие в фильтрации воды, и растёт количество опасных бактерий», – говорится на сайте Косинского клуба морских путешествий, который в этом году также решил организовать исследовательскую экспедицию на Байкал, чтобы «максимально объективно рассказать об экологической ситуации». Это похвальное желание разделяют и местные исследователи загрязнения Байкала: «Нужно донести до населения существующую проблему.
С этим у нас пока сложности. А там, где не хватает информации, возникает вакуум, который даёт почву для искажения фактов», – говорит президент молодёжного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» Елена Творогова.
Только пока брать информацию для ознакомления общественности негде – местные учёные, которые занимаются проблемой эвтрофикации Байкала, хоть и соглашаются, что тема не должна быть оружием манипуляции, делиться результатами своих работ и наблюдений не спешат. «Мы столкнулись с тем, что не можем получить от них никаких достоверных данных, пока те не будут опубликованы в каких-либо научных журналах, – рассказывает руководитель «Байкальской экспедиции – 2016» Марина Рихванова. – А в этом году удалось найти только две статьи, опубликованные на английском языке в иностранных научных журналах. Естественно, об активной популяризации темы говорить не приходиться. Получается, что наука обеспокоена авторским правом больше, чем самой проблемой».
Впрочем, с экспедицией, проводившейся приезжими специалистами в течение почти двух месяцев, ситуация, возможно, изменится. В рамках того проекта, за научную сторону которого отвечает биофак МГУ, воды Байкала изучали как минимум три дипломированных биолога, включая двух кандидатов наук. «Также участие в проекте приняли две британки – независимые исследователи, которые представляли свои научные учреждения, – рассказывает руководитель экспедиции «Берега России» на Байкале Олеся Ильина. – Они дайверы, поэтому у нас была возможность взглянуть на проблему не только на поверхности, но и под водой». Холод байкальской воды девушек не испугал – хотя после некоторых погружений руки им приходилось «отогревать в чайниках», они принесли экспедиции важную информацию для размышлений.
– Самой холодной вода оказалась, как ни странно, в Листвянке, – отмечает Ильина. – И именно там у нас возникли проблемы с определением распространившихся водорослей. Если в том же северном Байкале хлоропласты спирогиры очень явные – в форме спиралей, то здесь – плотные: в микроскопе лишь угадывались очертания.
Поэтому водоросли в районе Листвянки участники экспедиции лишь условно считают спирогирой. «Вообще, у нас нет задачи изучать эту водоросль, – говорят они. – Мы, как натуралисты, просто хотим определить, чем зарос Байкал. Там, где биомасса не выходит за естественные пределы, и вопросов нет. Но в том же Байкальске, несмотря на то что сам берег чистый, на глубине метра «зелёный» компот, и нам интересно, спирогира это или что-то ещё».
Неопределённая масса
Помимо Листвянки участники экспедиции провели высадки примерно в полутора десятках точек по обоим озёрным берегам. В списке мест оказались деревня Песчанка, район мыса Хобой, участки водных территорий Байкало-Ленского и Байкальского заповедников. Оказалось, что экологическая ситуация в разных концах озера сильно разнится. В каждой бухте свой набор растительности, и речь не обязательно идёт о спирогире. Правда, определить вид водоросли можно только под микроскопом – в жизни все они выглядят примерно одинаково. «На одной точке в районе Шаманки были пласты засохших водорослей, выброшенных прибоем. Мы под микроскопом определили, что это улотрикс – байкальский эндемик, – рассказывает Олеся Ильина. – Я никогда в своей жизни не видела его таким пушистым. Также кое-где всё заполонила зелёная водоросль драпарнальдия. Важно понимать, что, даже если речь не идёт именно о спирогире, мы говорим о повышении числа биомассы – а это показатель эвтрофикации».
И хотя обнаружить спирогиру ни в районе перешейка с Ольхоном, ни в водах Байкало-Ленского заповедника не удалось, это не значит, что её там нет, отмечают участники экспедиции: «В районе заповедных территорий мы обнаружили другую тревожную тенденцию – множество некротических (отмирающих. – Авт.) губок. Причём есть губки в плёнке – судя по всему, это сине-зелёная водоросль, которая смертельно опасна для человека». Появление этих растений говорит о зашкаливающем уровне загрязнения фосфатами. Объяснение, откуда взялась химия в заповеднике, отыскалось довольно быстро: «В районе бухты Заворотная местные жалуются на заросли улотрикса. Именно там в осенние шторма скапливается много судов, и оттуда фосфаты льются рекой в озеро – палубу моют несколько раз в день самыми дешёвыми средствами, а отсеки для экскрементов открываются только во время техосмотра – в обычные дни вместо них работает прямой слив».
Саму спирогиру в большом количестве члены экспедиции обнаружили в Северобайкальске, Байкальске, Листвянке, Турке. «И сложно сказать, где её больше, – на глаз не разберёшь.
В отличие от остальных мест, где всё уходит в водную глубь, в Северобайкальске мелководье – мы не могли воду в котелок набрать, потому что туда постоянно попадают водорослевые ошмётки», – вспоминает Олеся Ильина.
Относительно чистыми, несмотря на обилие проходящих судов и к удивлению исследователей, оказались Чивыркуйский и Баргузинский заливы. «В последнем самые крупные губки – больше метра в длину. На небольших глубинах – до 10 метров – у них наблюдаются следы отмирания, а дальше – растения чистые».
Объяснить столь сильные различия в разных участках Байкала исследователи постараются с помощью проведения анализа воды на концентрацию фосфатов. Где она окажется наиболее высокой, специалисты пока прогнозов не дают.
Пластиковый засор
Впрочем, и так очевидно, что в некоторых местах прибрежной зоны уровень загрязнений зашкаливает. В итоге водоросли, которые обычно крепятся на камнях, начинают расти и в нетипичной для себя почве – песке. И речь идёт не только о фосфатном загрязнении, но и о распространении микропластика. «Больше всего мусора набрали у МРС, – говорит Ильина. – В основном пластиковые бутылки, пакеты и рыболовные сети – набор примерно один везде». Поэтому анализы воды скорее сего покажут наличие полиэтилена и полипропилена.
Микропластик не только не гниёт, но и имеет свойство обрастать живыми организмами. «В таком виде он дрейфует, повышая биомассу верхних слоёв воды, где есть солнце, – рассказывают экологи. – Частицы микропластика – эпицентр фиксации, где собираются личинки насекомых, растения, бактерии, абсорбируются нефтяные отходы, бензин, масло. Вот и плывёт для рыб «бутерброд», который никогда не переварится». Чтобы изучить влияние на фауну, участники экспедиции также увезли с собой на анализы желудки байкальской рыбы.
Первичные данные исследований проб, собранных в экспедиции, которая была проведена силами Косинского клуба морских путешествий и МГУ, обещают предоставить уже в ближайшее время. В ценности этой информации иркутские экологии не сомневаются. «Мы бы очень хотели координировать усилия, – говорит Мария Рихванова. – В рамках «Байкальской Экспедиции – 2016», профинансированной En+, мы провели тест на токсины озёрной биомассы, но анализы на микропластик и фосфаты добавят полноты пониманию ситуации на Байкале».
В ноябре местные общественники хотят провести двухдневное мероприятие, посвящённое экологической ситуации на Байкале. «Если к этому моменту у наших коллег, участников двухмесячной экспедиции, будут какие-то результаты, хотелось бы, чтобы они тоже приняли в нём участие, – отмечает Елена Творогова. – Также я сторонница того, чтобы региональный проект «Байкальская экспедиция» объединил усилия с нашими новыми друзьями в будущем году, разработав совместный план действий. Так эффективность от нашей работы будет гораздо больше».
– Это очень интересное предложение, – отвечает Олеся Ильина. – Мы действительно можем расширить диапазон работ, больше времени уделяя обследованию отдельных точек. Мы также можем запустить совместный проект по созданию карты Байкала, на которой будут отмечены места, откуда мы проводили забор воды для анализов, и записаны результаты этих исследований. Всё это может помочь в изучении экологической ситуации.
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