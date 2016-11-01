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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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Выставка проектов

Автор: ИА «Сибирские новости»

Выставка работ открытого архитектурного конкурса с международным участием «Квартал XXI века» пройдёт в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского с 3 по 10 ноября.

Напомним, проект на строительство нового концертного зала в Иркутске будет определён в порядке конкурса. Согласно концепции, концертный зал симфонической музыки ориентировочно на 1,2 тыс. мест станет культурным центром нового квартала, также здесь будут размещены жилые здания, деловые офисы, пространства для отдыха и развлечений жителей города. Территория проектирования составляет 6,8 га. С учётом планов администрации города по развитию городского пространства жители Иркутска получат современный квартал, который будет способствовать развитию социальной инфраструктуры и обеспечивать комфортную городскую среду обитания.

На конкурс было прислано более 160 заявок из разных стран и регионов России. На протяжении пяти месяцев участники разрабатывали оптимальное объёмно-планировочное решение развития территории в центральной части Иркутска. Три лучших проекта будут награждены премиями в размере 1 млн рублей. Итоги подведут 9 ноября.

В состав жюри конкурса вошли известные российские и зарубежные архитекторы, представители власти и общественности, среди которых пианист Денис Мацуев, президент Союза архитекторов России Андрей Боков, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, главный архитектор города Сергей Александров, председатель Иркутского отделения Союза архитекторов России Игорь Козак, президент группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.

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