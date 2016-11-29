Депутаты Заксобрания готовы вернуть льготникам все поездки

Автор: Владимир Хмыльников

На очередной сессии областного Законодательного Собрания депутаты почти час обсуждали вопрос льготных поездок. В обсуждении приняли активное участие вице-спикер Андрей Лабыгин, депутат Дмитрий Ершов, уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин, которые заметно убавили радужные краски доклада министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Последний сообщил парламентариям об итогах пилотного проекта по внедрению электронного учёта поездок пассажиров льготных категорий. Этот проект прошёл на территории Ангарского городского округа в первом полугодии 2016 года и показал полную картину поездок всех 28 000 ангарских льготников, которым областное правительство выдало персонифицированные электронные проездные билеты.

Министр подчеркнул, что именно в Ангарске полностью удовлетворяется право пассажиров льготных категорий на данную меру соцподдержки. Говоря об эффективности пилотного проекта по внедрению электронного билета, Родионов сообщил, что за последние полгода достигнута заметная экономия выплат на транспортную поддержку льготников.

Что касается самих ангарских льготников, то, по словам министра, электронный учёт показал: примерно половина ежемесячно довольствуется 30 поездками, остальным требуется большее количество поездок.

Владимир Родионов в очередной раз сказал о целесообразности внедрения электронного билета на всей территории Иркутской области. Такие слова в разных вариациях министр повторяет с 2011 года, однако никаких мало-мальских шагов в этом направлении его ведомство до начала ангарского пилотного проекта по непонятным причинам не предпринимало.

Именно на это обратил внимание областных парламентариев депутат Дмитрий Ершов. Он напомнил, что Родионов неоднократно игнорировал предписание областной прокуратуры, которая ещё четыре года назад требовала от министерства соцразвития взять на себя важную функцию распространения проездных билетов. Но это ведомство от исполнения своей прямой обязанности настойчиво уклонялось.

Ершов напомнил и о бывшем чиновнике из соцзащиты, которого сотрудники ФСБ задержали при вымогательстве взятки у ангарских автотранспортников. Взамен чиновник сулил им быстрое согласование реестров льготных перевозок в министерстве соцзащиты. Значит, этот человек знал, в какую дверь там нужно зайти? Ведь именно в областном министерстве происходит окончательное утверждение реестров.

– Длительное бездействие руководства регионального министерства соцразвития в вопросе внедрения льготных электронных проездных нанесло бюджету области ущерб в несколько сот миллионов рублей,– уверенно заметил Дмитрий Ершов. – Сегодня, по имеющимся у меня документам, идёт целенаправленное разрушение механизма работы льготного электронного проездного ради сохранения бумажных билетов.

Депутат сообщил о том, что 18 ноября оператор электронных карт АО «УЭК» оповестил мэрии Ангарска и Усолья-Сибирского о прекращении обслуживания льготных электронных проездных с 1 января 2017 года. Причина – областное правительство прекратило финансирование УЭК после окончания ангарского пилотного проекта. И никаких признаков беспокойства по этому поводу министр Родионов не проявляет. Между тем только в Ангарске областное правительство организовало выдачу 28 000 проездных, при этом льготников заверили: билеты будут действовать пять лет!

– Я считаю, что художествами нашего минсоца должен заинтересоваться Следственный комитет, – подытожил депутат. – Очень настораживают длительные попытки руководства этого ведомства сохранить непрозрачную, по сути, бесконтрольную схему вывода средств областного бюджета по бумажным проездным. Думаю, компетентным органам тут есть над чем поработать.

Дмитрий Ершов согласился с тем, что ангарский пилотный проект позволил областному бюджету сэкономить серьёзные средства. Но результат этой экономии почему-то обернулся для всех льготников области ограничением бесплатных поездок.

– По моему мнению, сэкономленные средства должны пойти на улучшение транспортного обслуживания пассажиров льготных категорий, – говорит депутат. – Подсчёты показывают: денег, заложенных в бюджете на поездки льготников с учётом этой экономии, вполне хватит как минимум на 60 ежемесячных поездок, да ещё и останется. Но вместо этого произошло глобальное ухудшение во всём регионе. Где логика? Где эффективное управление в министерстве?

Депутата поддержал Валерий Лукин, уполномоченный по правам человека в Иркутской области. Он напомнил, что Ангарск – единственное муниципальное образование области, в котором льготники в полной мере пользуются общественным транспортом.

– Поэтому вполне логично, что расходы областного бюджета на Ангарск выше, чем на другие территории, – сказал Валерий Лукин. – И не надо тешить себя надеждами об экономии на льготных поездках!

Вице-спикер областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин отметил, что давно уже назрело скорейшее введение единого льготного социального проездного билета на всей территории региона, бумажный проездной уже стал анахронизмом.

– Ограничив людей тридцатью поездками, мы на самом деле ограничиваем их права, – заметил Андрей Лабыгин. – Считаю, что нужно отменить ограничение на льготные поездки.

Льготникам остаётся надеяться на то, что неравнодушные депутаты Законодательного Собрания добьются от областного правительства отмены скоропалительного решения и наконец убедят чиновников увидеть проблемы простых людей.