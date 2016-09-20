О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64), член Ассоциации «ВАУ «Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315), действующий на основании решения от 10.12.2015 г. и определения от 08.07.2015 г. Арбитражного суда Иркутской области по делу А19-7351/2015, сообщает о результатах торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Термо-Шилд Байкал» (ИНН 3811081623, ОГРН 1043801541850, КПП 381101001, место нахождения: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250а, кв. 15), проходивших 02.09.2016 г. По лотам № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 торги признаны несостоявшимися в соответствии с п. 6.7 Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Термо-Шилд Байкал», заключены договоры купли-продажи с единственным участником торгов ООО «Бетон 38» (664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 20, ИНН 3810336822, ОГРН 1143850012206), заявки которого на участие в торгах содержат предложение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены имущества должника. ООО «Бетон 38» является кредитором ООО «Термо-Шилд Байкал». По лоту № 2 торги признаны состоявшимися, договор купли- продажи заключён с победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, – Долгиревым Владимиром Александровичем (ИНН 381011813577, зарегистрирован по адресу: 664014, г. Иркутск, ул. Воровского, д. 10, кв. 3).

В соответствии с п.п. 6 п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, у победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему.