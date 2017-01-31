О признании торгов несостоявшимися

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО Иркутскпромстрой» (ИНН/ОГРН 3807001590,1023801005755, адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Терешковой, 36), конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Иркутской области 01.03.2016 г. по делу № А19-8447/2015, дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве 14.02.2017 в 10:00 (время иркутское), Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865,СНИЛС 069-513-062-71;адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, тел. 89041489771),(член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,ИНН 0274107073,адрес: 119019 г. Москва, переулок Нащокинский, д. 12, стр. 1) извещает о том, что торги по продаже имущества должника от 26.01.2017 г. (публикация в газете «Коммерсанть» № 220 от 26.11.2016 г. на стр. 90, публикация в газете «Коммерсанть» № 225 от 03.12.2016 г. на стр. 90) признаны несостоявшимися.