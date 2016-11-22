|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
ЖЕМЧУЖНИКОВ Владимир Борисович
15 ноября ушёл из жизни член Союза писателей России, член Союза кинематографистов, прозаик, публицист, сценарист и драматург
ЖЕМЧУЖНИКОВ Владимир Борисович.
Владимир Жемчужников родился 22 августа 1937 года на Урале (станция Кузино Свердловской области). В 1961 году, окончив философский факультет МГУ, приехал в Иркутск, где работал в редакции газеты «Советская молодёжь», на студии телевидения, сотрудничал с киностудиями Иркутска, Свердловска, Москвы в качестве сценариста-документалиста. По его сценариям снято около двадцати документальных фильмов.
С первых повестей – «Осень на двоих», «Мужчина в доме», книги очерков «Чистые кедрачи» Жемчужников был замечен критикой и получил одобрительную оценку как в местной, так и в центральной прессе. Многие произведения писателя посвящены проблеме «человек – цивилизация – природа». Сборник эссе «Байкальская история» – результат поездок, встреч, наблюдений автора – справедливо был назван художественной экологической летописью сибирского моря.
Обращался Жемчужников и к жанру драматургии. Иркутянам запомнился трогательный спектакль Иркутского ТЮЗа по пьесе «Дорогой Саша...», посвящённой Александру Вампилову.
Творчество Владимира Борисовича Жемчужникова, несомненно, оставит глубокий след в литературе и культуре Сибири, а коллеги сохранят память о нём как о добром товарище, человеке мягком и деликатном по отношению к окружающим.
Правление Иркутского регионального отделения Союза писателей России
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Профессиональные услуги какие стили для фотосессии бывают с фото легкие в приготовлении, посмотреть.
Здесь монтаж фильма из видео и фото стоимость цена, полное описание.
По ссылке снять копию с пленки мрт по этой ссылке.
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий