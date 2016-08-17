+ добавить комментарий

На обочине разбитой дороги

Региональное правительство запуталось в дорожных госконтрактах

Автор: Валентина Высотская, Николай Тарасенко

В районах Иркутской области жизнь идёт своим чередом: засушливое лето принесло пожары и небогатый сенокос. Население пытается смотреть на это с позитивной стороны: зато печальные грунтовки и гравийки не размыло дождём. Однако приближающаяся осень расставляет всё на свои места. Дождь притушил пожары, но теперь-таки грозит ударить по дорогам. Тем временем правительство Сергея Левченко запуталось в дорожных госконтрактах. Чиновники никак не могут определить подрядчика, который будет бороться со стихией и дорогами. Общественники заподозрили в этой истории коррупционный след. Подробности в материале «ВСП».

Чиновники никак не могут определить подрядчика, который будет бороться со стихией и дорогами. Общественники заподозрили в этой истории коррупционный след Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Одёжка не по нормативам

Сложные участки трассы Иркутск – Качуг – Жигалово хорошо известны жителям одноимённых Качугского и Жигаловского районов. Для них эта региональная дорога в 394 километра (в том числе 140 км гравийки) – главный маршрут, связывающий отдалённые поселки с областным центром. Прямым ходом по этой трассе идёт сегодня и большая техника на знаменитое Ковыктинское месторождение – федеральный проект, стартовавший в регионе. Труба, металлопрокат, высокотехнологичное оборудование – груз без остановки поставляется на Ковыкту. Там планируется добывать газ, перерабатывать его, разделять, отправлять на экспорт…

Такой прогресс принёс проблему – нагрузка на областную трассу увеличилась в разы. Но справиться с этим оказалось не под силу профильным ведомствам областного правительства. В итоге на довольно протяжённых участках трассы асфальт постепенно превращается в неровный рельеф.

– Стиральная доска, – отзываются пассажиры рейсовой маршрутки «Истана», беседуя с журналистом «ВСП».

Машина выполняет ежедневные рейсы из Иркутска в Качуг. На стоянке у Центрального рынка Иркутска она поджидает последних пассажиров и вот-вот отправится в длинный путь. Те, кто пришёл к маршрутке раньше, признаются: они счастливчики, ведь сейчас займут лучшие места. А значит, на «стиральной доске» их подкидывать будет меньше других.

Один из самых «популярных» участков трассы Иркутск – Качуг – Жигалово – гравийный разрыв в 140 км между Верхоленском и Воробьёво. Автомобилисты, следующие в Жигалово, о его достоинствах могут рассказать много.

– Здесь, конечно, грейдер проходит время от времени. Погладит, поутюжит. Но гравием-то дорогу почти не отсыпают. Поэтому, только начались дожди, всё размывает. А если ещё машина с лесом или трубой проскочила – всё! Яма на яме, выбоина на выбоине, – комментирует житель Качуга, работающий водителем в местной службе такси.

Указывают на проблему и главы муниципалитетов. Например, мэр Жигаловского района Игорь Федоровский рассказывает: «Дорога Иркутск – Качуг – Жигалово – областного значения, обслуживается Дорожной службой Иркутской области (ДСИО). Нормативной дорожной одежды там нет, грейдировать участок сложно. Каждый раз, как высокое начальство приезжает к нам, мы говорим – неплохо бы гравийные разрывы довести до нормативного уровня. Поскольку дороги эти региональные, то заказчиком таких работ должна выступать «Дирекция автодорог» (областная структура, подчиняется правительству Иркутской области. – Авт.)», – поясняет мэр.

В другом, казалось бы, перспективном районе – Усть-Кутском – сложилась вообще абсурдная ситуация. На территории ведётся строительство второй ветки БАМа. Опять масштабный федеральный проект. Тяжёлая техника подвозит стройматериалы, тянет свою немаленькую ношу по областной дороге вдоль посёлков, раскинувшихся по БАМу. Пыль да печаль – символы этой дороги. В ответе за неё всё та же «Дирекция автодорог», а значит, и областные власти.

– Разбивается наша грунтовка очень быстро. А содержание её дается с большим трудом. У нас выпускники в этом году сдавали ЕГЭ. Для этого из посёлков их надо было везти в райцентр, Усть-Кут. Мы только за счёт этого добились, чтобы трассу подремонтировали, как положено по нормативам, привели в приличное состояние к экзаменам. И то обращались для этого ещё и в надзорный орган. Дорога сейчас более-менее, но это всё благодаря тому, что не было дождя. В противном случае ситуация была бы плачевной, – рассказывает Андрей Кривоножко, председатель комитета жилполитики, коммунальной инфраструктуры администрации Усть-Кутского района.

Упущенные возможности Сергея Левченко

Проблемы эти, конечно, не экс­клюзивные (в каждом районе Приангарья есть свои «дорожные истории»), но и не столь однозначные, как может показаться. Ведь примечательно, что наиболее остро дорожные вопросы стоят в тех территориях Иркутской области, где наблюдается хоть и неспешный, но прогресс за счёт крупных федеральных проектов. Те же Ковыкта, строительство второй ветки БАМа. Но регион как будто не вливается в этот процесс. Качество жизни местного населения не меняется. А правительство губернатора Сергея Левченко не находит точек соприкосновения с крупными корпорациями, присутствующими в этих территориях, не пытается попасть в федеральные инвестиционные проекты. Оно просто стоит на обочине. Причём на обочине очень плохой дороги. Здесь, естественно, уже без метафор.

Например, как писала ранее «Восточка», правительству Сергея Левченко не удалось договориться со структурой «Газпром трансгаз Томск» о выделении денег на ремонт трассы Усть-Кут – Уоян. В 2016 году областные чиновники подсчитали даже сумму, необходимую на этот объект – 200 млн рублей. Но на этом всё и закончилось. Ничего не известно и о попытках властей договориться с «Газпромом» о финансировании дороги Иркутск – Качуг – Жигалово.

– Наверное, это всё-таки не полномочия муниципалитета – вести переговоры с «Газпромом» и его многочисленными структурами о компенсации ущерба за дороги, разрушенные из-за тяжёлого транспорта. Тем более что дороги эти подведомственны минстрою Иркутской области, а не нам, – резонно напоминают при этом чиновники районного уровня.

Если не говорить об абстрактном – об упущенных возможностях Сергея Левченко и его команды получить от федеральных инвесторов «бонусы» для районов (хотя бы в качестве пожертвований на дороги), то и с вполне конкретными дорожными обязанностями справиться чиновникам не удаётся.

«Попала» вся область

Для начала напомним – дороги регионального значения обслуживает уже не первый год областное предприятие «Дорожная служба Иркутской области». Оно, как и положено по закону, участвует в конкурсе по выбору подрядчика, который проводит правительство. Но в этом году всё пошло немного иначе…

В середине июля корреспонденты «ВСП» общались по телефону с муниципальными чиновниками Жигаловского района. И вдруг случайно от чиновника проскочило (записи имеются на диктофоне):

– А вы знаете, про что писать надо? У нас по всей Иркутской области, судя по всему, дороги обслуживаться не будут. «Дирекция автодорог» не заключила контракт с областным предприятием «Дорожная служба Иркутской области». 3 июля к нам в район пришла копия распоряжения от ДСИО – прекратить обслуживание дорог.

– Но июль идёт уже две недели как… – удивился тогда корреспондент «ВСП».

– Да. Прошло две недели, а техника на дороги так и не выходила. Гравийка будет просто убита. Она и так-то разбивается. А если ещё прольют дождики, то некоторые участки станут непроездными. Понимаете, за такой трассой постоянно нужно ухаживать. Можно другие дорожные работы не проводить, но грейдирование надо выполнять не реже двух раз в месяц. А если выпадение осадков – снег, сильный дождь, – то дорожники обязаны по контракту выходить на объект ещё чаще. А у нас вот так. Мы уже написали письмо в правительство Иркутской области, выразили озабоченность.

В других районах тоже запереживали. В администрации Казачинско-Ленского района специалисты профильного отдела ЖКХ подтвердили «ВСП», что тоже в курсе оказии, случившейся у правительства Иркутской области и региональных дорожников.

– Правительство выставило на торги контракт стоимостью около 4 млрд рублей – бюджетные средства подразумевалось направлять на обслуживание региональных дорог в течение двух лет. Но аукцион был сорван – поступила жалоба. И теперь, судя по всему, «попала» вся область. Ведь теперь правительство формально не имеет возможности перечислять ДСИО деньги на выполнение работ. Я надеюсь, что обслуживание участков всё-таки не прекратится… Но у региональных дорожников из-за этих промедлений с конкурсами могут сорваться планы ремонта дорог, – поделился чиновник администрации Казачинско-Ленского района, пожелавший остаться неназванным.

Дирекция автодорог пригрозила штрафами

По горячим следам корреспонденты «ВСП» обратились в саму ДСИО. Конфликт в публичную плоскость ещё не перешёл, поэтому дорожники были словоохотливы.

– 30 июня у нас действительно закончился госконтракт. Итоги конкурса на обслуживание были отменены: поступила жалоба от какой-то фирмы. Поэтому правовых оснований для продолжения деятельности у нас нет. Но мы муниципалитеты бросать не будем. Сейчас ждём от «Дирекции автодорог» гарантийные обязательства, что она в будущем нам каким-то образом оплатит выполнение работ вне контракта, – рассказали в ДСИО.

Зато в «Дирекции автодорог» уже почувствовали неладное и попытались сделать вид, что не в курсе происходящего. Областной чиновник, беседовавший с «ВСП» (разговор состоялся 15 июля), готов был биться об заклад, что мэры врут. Дорожную службу Иркутской области он и вовсе пообещал оштрафовать. И никаких тебе гарантийных обязательств…

– Ну, уж не знаю, какое письмо мэры получили. Мы никаких писем не отправляли. Пускай предоставят письмо, а я на него посмотрю, – сообщил «ВСП» Пётр Демидов, начальник отдела по содержанию автодорог «Дирекции».

– Но нам не только мэры, и Дорожная служба подтвердила. Она ждёт от вас гарантийных писем…

– А мы написали «Дорожке», что у неё неисполнение действующего контракта. Пени идут в связи с постановлением правительства – за несвоевременное выполнение работы, – не растерялся Пётр Демидов.

В конкурсах не участвует

Пока «Дорожка», по версии Петра Демидова, должна была отрабатывать «штрафы», у Иркутской области имелось ещё предостаточно времени, чтобы «спокойно заключить следующий договор».

И, правда, здесь чиновник не ошибся. После первой неудачи с контрактом на 4 млрд рублей (все районы были объединены в один лот, что, кстати, и стало поводом для жалобы в Федеральную антимонопольную службу) правительство попыталось заключить не один, а целых два контракта. С одним маленьким нюансом – без конкурса.

Так, 19 июля (спустя несколько дней после разговора «ВСП» со всеми участниками процесса) «Дирекция» заключила с Дорожной службой Иркутской области без конкурса как с единственным поставщиком услуг новый контракт. Цена вопроса – 1,1 млрд рублей. «Дирекция» тогда ссылалась на условия некой чрезвычайной ситуации, из-за которых вынуждена, не дожидаясь проведения конкурса, экстренно найти генподрядчика и начать работы по ликвидации ЧС. Генподрядчиком стала «проштрафившаяся» и попавшая на пени (со слов областного чиновника) ДСИО. Естественно, ситуация оказалась резонансной, обратили на неё внимание уже и общественники. Пришлось заказчику идти на попятный – 29 июля контракт был расторгнут.

– Интересно, что в соглашении о расторжении госконтракта объём исполненных генподрядчиком обязательств составил 110 млн рублей. Это за 10 дней июля. А по плану-графику объём выполненных работ генподрядчиком за июль должен был составить всего 47 млн рублей, – делятся информацией общественники из иркутского отделения ОНФ.

Но ситуация вновь повторилась. 9 августа на официальном портале госзакупок был размещён очередной контракт по текущему ремонту и содержанию дорог между «Дирекцией» и ДСИО. Стоимость услуг превысила 587 млн рублей. Планы-графики выполнения работ и объём работ к контракту приложены не были.

«Подобные случаи свидетельствуют не только о непрофессионализме отдельных чиновников, но и о системных проблемах в работе областных правительственных структур. Ссылки на «чрезвычайную ситуацию» ничем не оправданы в сфере, где должна быть обеспечена ежедневная рутинная работа по исполнению прямых обязанностей. Но на протяжении последних месяцев мы видим, что, несмотря на призывы общественности и четкую позицию антимонопольных органов, региональные власти продолжают грубо нарушать законы при расходовании бюджетных средств в дорожной отрасли», – прокомментировал сомнительные контракты руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» Николай Николаев.

По мнению активистов ОНФ, «при столь явном рвении передать без конкурсных процедур огромный объём бюджетных средств» возникают предположения о возможной личной заинтересованности представителей региональной власти и об умышленном характере таких действий. Как заявил Николай Николаев, помимо жалобы в антимонопольные органы по нарушению законодательства о закупках в данном случае ОНФ направит обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить всю историю с «дорожными закупками» на предмет коррупционной составляющей.