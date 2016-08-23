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Губерния: 23 августа 2016

Общество

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Региональная служба по охране природы и озера Байкал проверила исполнение решений суда по ликвидации свалок в Смоленщине и Баклашах

Проверку работ по ликвидации свалок  провели на минувшей неделе представители службы  по охране природы и озера Байкал Иркутской области. Цель рейда – оценка  хода исполнения судебных решений в отношении мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территориях Смоленского и Баклашинского муниципальных образований. 

В ходе рейда установлено, что стихийная свалка в посёлке Смоленщина на пересечении улиц Геологическая, Гагарина и Терешковой устранена не полностью, от мусора очищена лишь часть территории, прилегающей к жилому сектору. 

В посёлке Баклаши работа по ликвидации свалки не ведётся. 

В то же время администрация готовит проектно-сметную документацию для строительства объекта размещения ТКО, определён земельный участок.

Обращения жителей села Смоленщина и посёлка Баклаши о наличии несанкционированных свалок ТКО начали поступать в службу в 2014-2015 годах. 

По материалам контрольно-надзорных мероприятий в судебные инстанции были подготовлены исковые заявления. Решением суда обязанности по ликвидации стихийных свалок возложены на местную администрацию.

– В процессе исполнительного производства с администрацией Смоленского муниципального образования и службой заключено мировое соглашение о ликвидации несанкционированных свалок и принятия мер, направленных на предупреждение их образования в дальнейшем. Администрацией подготовлен пакет документов для получения средств из областного бюджета для полной ликвидации свалки. В процессе судебного разбирательства с Баклашинским муниципальным образованием было утверждено мировое соглашение, в котором оговорены условия ликвидации несанкционированной свалки и строительства объекта по размещению отходов, отвечающего требованиям природоохранного законодательства, – сообщил руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области Борис Чернегов.

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