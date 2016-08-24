+ добавить комментарий

Губернатор вспомнил о матерях

только накануне выборов в Государственную думу

Автор: Светлана Торопова

Поразительную гибкость мировоззрения демонстрирует губернатор Сергей Левченко. Ещё в марте нынешнего года он высказывался против того, чтобы финансово поддержать многодетные семьи, продлив действие регионального материнского капитала на два ближайших года. Вопреки отрицательному заключению губернатора, депутаты областного парламента тогда всё-таки приняли поправки, продляющие выплаты. Внезапные приступы неистовой заботы о многодетных семьях у главы региона начали проявляться ближе к выборам.

Для семей из Иркутской области сертификат на получение материнского капитала стал хорошим подарком к рождению детей Автор фото: Евгений Козырев

На прошлой неделе губернатор заявил о том, что предлагает выплачивать из бюджета семьям, которые воспитывают троих или больше детей, по три тысячи рублей в месяц. Кроме того, Сергей Левченко рассказал о планах начиная со следующего года выдавать малоимущим многодетным родителям деньги на сборы детей в школу. Насколько велика цена таких обещаний, выброшенных в общественное пространство в лукавые предвыборные времена, потенциальные получатели благ разберутся сами. Особенно цинично выглядят посулы, высказанные в напряжённое для родителей школьников время подготовки к учебному году, поддержать семьи «как-нибудь потом», в следующем году.

Зато когда потребовалось не на словах, а конкретными действиями поддержать многодетные семьи, Сергей Левченко выступил против продления действия регионального материнского капитала. Потом, правда, заместители губернатора активно убеждали общественность, что сам глава региона вовсе не против законодательной инициативы, а очень даже за. Но документ – вещь суровая. Официальное заключение губернатора из пакета документов к законопроекту не выкинешь.

В марте нынешнего года группа депутатов «Единой России» подготовила поправки к закону «О дополнительной мере поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Действие регионального материнского капитала заканчивалось в конце 2016 года, парламентарии предложили продлить действие закона и на те семьи, в которых малыши появятся в 2017 и 2018 годах. К слову, аналогичное решение о продлении действия федерального материнского капитала ещё в 2015 году было принято по предложению президента страны Владимира Путина. Логично было и на уровне области сохранить преференцию для многодетных семей. Авторами регионального законопроекта выступили депутаты Сергей Брилка, Алексей Козюра, Андрей Лабыгин, Артём Лобков и Игорь Милостных.

В Иркутской области региональный материнский капитал получают семьи, в которых появился третий или последующий ребёнок. Сумма выплаты – 100 тысяч рублей. Воспользоваться деньгами можно после того, как ребёнку, на которого получен сертификат, исполнится три года. Средства разрешено потратить на улучшение жилищных условий или на образование детей.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства региона, с 2012 года по первое июля 2016 года жители Иркутской области получили 20 926 сертификатов. Из общего количества владельцев сертификатов четверть – 5469 семей – уже воспользовались выплатой. Можно легко посчитать, что бюджету области это обошлось в 546,9 миллиона рублей. Наибольшее количество сертификатов было выдано в 2015 году: многодетными стали 5430 семей. Хорошие показатели намечаются и на год нынешний. За пять месяцев 2016-го третий и четвёртый ребёнок родился в 2612 семьях.

Улучшение жилищных условий – самое популярное направление, на которое семьи предпочитают тратить свои выплаты. Федеральный материнский капитал (за второго и последующих детей) был введён в 2007 году, региональный (за третьего и последующих детей) стали выдавать в 2012 году. Многие семьи из Приангарья, став многодетными, обзавелись сразу двумя капиталами – федеральным и региональным. Если сложить тот и другой, получается приличная сумма, чтобы увеличить число квадратных метров.

У Татьяны Любимовой из Иркутска три дочки. И два сертификата. Старшая – невеста на выданье. Ещё чуть-чуть, и заживёт собственной семьёй. Родители молодых размышляют, как новой семье приобрести жильё. У жениха есть участок в Иркутском районе, родственники склоняются к тому, что выгоднее всего построить дом на земле. В этом случае и сертификаты мамы Татьяны могут пригодиться. «Конечно, приятно сознавать, что где-то лежит документ, который тебе позволит улучшить жилищные условия. Мы сейчас живём в ипотечной квартире, продолжаем платить кредит. Но сертификаты я приберегла для дочери – хочется ей помочь», – рассказывает женщина.

Яна Неверова федеральным капиталом уже воспользовалась – семья поменяла «однушку» в иркутском Жилкине на двухкомнатную квартиру в том же районе. На что пойдёт областной капитал, ещё не решили. «Младшему сыну Георгию пока два года, ещё год у нас есть на раздумье, – говорит Яна. – Документ стал для меня приятным сюрпризом. Когда в нашей семье появился третий ребёнок, я не знала, что полагается сертификат. Безусловно, найдём ему применение».

Наталья Семёнова с семьёй мечтает переехать из города в сельскую местность. Пятый ребёнок, Илья, не только стал любимцем родителей и старших братьев и сестёр, но и «заработал» для семьи сразу два капитала – федеральный и областной. Денег должно хватить на то, чтобы семья могла приобрести дом с огородом в деревне. «Я родилась и большую часть жизни прожила в деревне. Из-за детей переехали в город. Сейчас старшие дети выросли, двое учатся, двое уже работают. У них своя жизнь. Ну и нам пора подумать о себе. Кто знает, когда подойдёт время учить Илью, снова переедем в город».

Для семей из Иркутской области сертификат на получение материнского капитала стал хорошим подарком к рождению детей. Никто из наших респондентов не отнёсся к региональному капиталу как к никчёмной бумажке. Многодетные родители с благодарностью воспринимают эту меру поддержки и считают её полезной и нужной.

Насколько государственная поддержка оказалась эффективна, доказывают и данные демографии. По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, естественный прирост населения с 2012 года стал заметно увеличиваться. Если в 2010 году этот показатель составлял 1830 человек, в 2011-м – 3200, то в 2012 году естественный прирост равнялся 4916 человекам. Высокие показатели сохраняются по настоящее время.

Как прогнозируют демографы, скоро активный естественный прирост может смениться убылью. С 2010 года в России сокращается число женщин репродуктивного возраста 20–29 лет, на долю которых пришлось 60% всех рождений в 2010–2014 годах. В ближайшие годы страна будет ощущать демографический «провал» 1990-х годов.

Ситуация выправится только к 2023 году, за это время численность женщин активного репродуктивного возраста в России сократится примерно на 2,3 миллиона человек – это практически население Иркутской области.

В этих условиях особенно важно сохранить хотя бы те меры государственной поддержки, которые действуют сейчас. Чтобы наш регион не скатился в демографическую «яму», которую нам предстоит пройти в ближайшие годы. Во время обсуждения вопроса о продлении материнского капитала на два года казалось, что это понимают все. Правда, заключение губернатора за месяц, отведённый по регламенту за подготовку документа, так и не поступило. Депутаты сочли, что раз нет заключения, то глава региона тоже поддерживает инициативу. С нарушением сроков, но отзыв от губернатора всё-таки пришёл.

Как оказалось, глава области тоже времени зря не терял, изучил статистику. По его данным, «за период действия закона коэффициент рождаемости вырос с 1,96 в 2012 году до 2,6 в 2015-м. Это выше сложившегося по России – 1,75. Следовательно, цель правового регулирования Закона Иркутской области

№ 101 на сегодняшний день достигнута», – говорится в заключении губернатора на проект закона о продлении действия материнского капитала. А раз коэффициент в норме, цель достигнута, то и продолжать выплаты не надо, видимо, посчитал губернатор.

Сергей Левченко также указывает на то, что бюджет и так несёт большие расходы. Чтобы оплатить сертификаты, которые выданы с первого января 2012 года по 31 декабря 2015 года, потребуется более одного миллиарда 391 миллиона рублей. Что уж говорить о новых тратах.

«Расходы на предоставление мер социальной поддержки ежегодно возрастают. Так, рост расходов в 2014 году составил 4,4% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году – 7,1%, – сокрушается в письме губернатор. – Исполнение закона о бюджете Иркутской области проводится в условиях ограниченных возможностей. В связи с этим принятие закона, предусматривающего дополнительные расходы, не представляется возможным».

Кроме этого, Сергей Левченко дипломатично попросил повременить с рассмотрением законопроекта и вернуться к нему летом, после того как будет проведён анализ всех мер социальной поддержки, которые заложены в областном бюджете. Глава области рассудил, что для жителей области неважно, в марте или в июне будет решено, стоит ли продлять действие капитала.

Да будет известно губернатору: дети не получаются ни за месяц, ни даже за полгода. Девять месяцев нужно женщине, чтобы выносить ребёнка. Следовательно, планирование малышей, которые появятся на свет в первой половине 2017 года, начинается уже с марта нынешнего. И уже в это время семьи должны знать, ждать им поддержки от государства или нынче «исполнение закона о бюджете проводится в условиях ограниченных возможностей». Для многих мам и пап это может стать веским аргументом как в пользу того, чтобы в очередной раз стать родителями, так и чтобы отказаться от многодетности.

Сгладить неловкость, которую вызвала позиция главы области, взялся Дмитрий Чернышов. Он заявил о том, что Сергей Левченко на самом деле поддерживает предложение депутатов, касающееся материнского капитала. Доподлинно выяснить, какого мнения придерживается Сергей Левченко – всё-таки он за законопроект или против – не представилось возможным. На заседание сессии он не пришёл. К голосованию депутаты приступили в лёгком замешательстве.

У читателей нашей газеты есть редкая возможность узнать, как поимённо голосовали депутаты областного парламента по вопросу о продлении действия материнского капитала. Скажем откровенно, поддержка так называемых социально незащищённых слоёв населения – очень специфическая тема. Обычно мало кто из народных избранников в своей программе пропускает популярные тезисы о том, что «незащищённых надо защищать», «пособия надо увеличивать», «цены и тарифы – снижать».

Декларации, не подкреплённые действиями, остаются пустыми словами. Для депутатов действия – это их голосование за конкретный законопроект. Поэтому протоколы сессии заинтересованному человеку могут рассказать о многом: кто из народных избранников поддержал заявленные изначально ориентиры, кто предпочёл промолчать, отсидевшись за спинами товарищей. Что характерно, открыто высказаться против законопроекта не рискнул ни один депутат.

Всего из действующих на момент проведения сессии 44 депутатов в заседании участвовали 38. За законопроект в двух чтениях – первом и окончательном – проголосовали все представители «Единой России» и ЛДПР. Народные избранники, представляющие партию «Гражданская платформа», воздержались на обоих этапах голосования. Неодно­значно повели себя коммунисты. Если в первом чтении большинство из членов КПРФ нажало на кнопку «воздержался» и был один коммунист, рискнувший проголосовать за проект закона, то в окончательном чтении один из воздержавшихся не голосовал вовсе. А человек, первоначально выступивший за, потом передумал и предпочёл воздержаться.

Только благодаря тому, что парламентское большинство принадлежит «Единой России», закон был принят в первом и окончательном чтении: 31 и 29 голосами соответственно. Это один из результатов труда, который депутаты должны будут предъявить своим избирателям. Коммунисты и представители «Гражданской платформы», видимо, будут рассказывать, как героически нажимали на кнопку «воздержаться», когда дело касалось важного для людей вопроса.

Так и губернатор может сколь угодно долго рассказывать, как хочет помочь ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям, в душе он может любить их беззаветно. Одно дело – слова и обещания, и со­всем другое – поступки. Так вот отрицательное заключение о продлении материнского капитала, чем бы оно ни было продиктовано, – это поступок. По поступкам, а не по словам о деятельности губернатора судят жители области.

Депутаты, прошедшие по партийным спискам

№ п/п ФИО Партия Первое чтение Окончательное чтение 1 Бабкин Сергей Иванович «Единая Россия» Отсутствовал 2 Баймашев Дмитрий Закарьевич «Единая Россия» Отсутствовал 3 Балабанов Александр Аркадьевич «Единая Россия» За За 4 Бренюк Сергей Алексеевич КПРФ За Не голосовал 5 Брилка Сергей Фатеевич «Единая Россия» За За 6 Вепрев Александр Алексеевич «Единая Россия» За За 7 Габов Роман Фёдорович КПРФ За Воздержался 8 Дикунов Эдуард Евгеньевич «Гражданская платформа» Воздержался Воздержался 9 Дикусарова Наталья Игоревна «Единая Россия» За За 10 Егорова Анастасия Олеговна «Единая Россия» Отсутствовал 11 Ершов Дмитрий Михайлович ЛДПР За За 12 Иванов Аполлон Николаевич «Единая Россия» За За 13 Козюра Алексей Викторович «Единая Россия» За За 14 Кузнецов Олег Николаевич ЛДПР За За 15 Лобков Артем Валентинович «Единая Россия» За За 16 Магдалинов Сергей Юрьевич ЛДПР За За 17 Микуляк Андрей Степанович «Единая Россия» За За 18 Носенко Ольга Николаевна КПРФ Воздержалась Воздержалась 19 Седых Марина Владимировна «Единая Россия» За За 20 Синцова Ирина Александровна «Единая Россия» Отсутствовала 21 Сумароков Илья Алексеевич КПРФ Воздержался Воздержался 22 Чеботарев Владимир Павлович «Гражданская платформа» Воздержался Воздержался 23 Щапов Михаил Викторович КПРФ Воздержался Воздержался

Депутаты-одномандатники