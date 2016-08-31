+ добавить комментарий

Недружелюбная среда

Губернатор Сергей Левченко экономит на инвалидах

Автор: Игорь Ведерников

Только 20 рабочих мест для инвалидов планируется оборудовать за весь 2016 год в Иркутской области. Точно такое же число новых пространств для работы людей с ограниченными возможностями правительство региона считает достаточным и в 2017, и в 2018 годах. Завидная стабильность планов объясняется банально: контрольным годом этого показателя указа президента России значился 2015-й. Правительство региона с лёгким сердцем отчиталось о перевыполнении заявленного количества. В прошлом году были оборудованы аж 276 рабочих мест вместо запланированных 257. Насколько это помогло решить проблему занятости инвалидов – такой графы в отчёте не было.

В своей жизни – на улицах, в парикмахерских или магазинах – мы не привыкли часто видеть инвалидов. При этом статистика говорит, что практически каждый десятый житель Иркутской области живёт с инвалидностью. Этот статус имеют более 236 тысяч человек: более 223 тысяч взрослых и более 13 тысяч детей. Разумеется, не всем людям с инвалидностью требуются особые условия для жизни и работы. Ограничения передвижения из-за патологии опорно-двигательного аппарата есть более чем у 21 тысячи человек, в том числе передвигаются на креслах-колясках более пяти тысяч человек. Ограничения по зрению установлены более чем у восьми тысяч человек. Более двух тысяч жителей области – глухие и слабослышащие. Достаточно много людей вокруг нас нуждается в особых условиях.

Создание дружелюбной среды для людей с ограниченными возможностями – один из приоритетов государственной политики. Мероприятия по поддержке инвалидов исполняются в рамках двух указов президента России – №№ 597 и 599. Руководство страны рассчитывает, что и на уровне регионов власти должны понимать важность проблемы и серьёзно относиться к её решению.

Насколько основательно губернатор Сергей Левченко подходит к вопросам поддержки инвалидов, можно судить по динамике исполнения указа президента № 597 в той части, которая касается занятости людей с особыми потребностями. Соотношение масштабов проблемы и способов её решения вызывает только недоумение. Более 223 тысяч взрослых людей с ограниченными возможностями живут в области. И 20 рабочих мест в год планируется для них создать.

Примерно в том же ключе сформирована дорожная карта, план мероприятий, которые должны сделать жизнь инвалидов проще и удобнее. В июле прошлого года правительство России утвердило правила разработки региональных дорожных карт. Тем не менее правительство Иркутской области позволило себе отступление от обязательных требований. В областной документ не были включены ключевые показатели: адаптации жилья, общественного транспорта, объектов связи, дистанционного обучения для инвалидов и обеспеченности объектов социальной инфраструктуры паспортами доступности.

По официальным данным, в Иркутской области действуют 38 объектов транспортной инфраструктуры: 11 автовокзалов и автостанций, восемь аэропортов, 16 железнодорожных и три речных вокзала. При этом в дорожной карте в числе мер по повышению транспортной доступности запланировано только создание такси для инвалидов: к 2030 году 20% заказных автомобилей в области будут приспособлены под перевозку людей с ограниченными возможностями. Есть серьёзные опасения, что все инвалиды смогут себе позволить передвигаться на такси. Тем более что с трудоустройством ситуация не из лучших.

Раз эти критерии доступности среды для инвалидов не входят в систему, то и оценить, насколько успешно регион продвинулся в решении той или иной проблемы, не представляется возможным.

Около десятка показателей, заложенных в плане мероприятий, занижены. Региональное правительство решило упростить себе работу и запланировать не те цели, которые объективно необходимы, а такие, которых легче достичь. Так, только 20% поликлиник планируется к 2030 году обеспечить доступной средой (хотя стоит отметить, что в 100% организаций обещают организовать сопровождение инвалидов).

Аналогичная ситуация со стационарами. 20% учреждений к 2030 году планируется адаптировать в соответствии с правилами оборудования учреждения доступной средой. Согласно дорожной карте Минздрава России, к этому времени должна быть обеспечена 100-процентная доступность федеральных учреждений здравоохранения (специализированных) и 100-процентная доступность детских учреждений здравоохранения (специализированных).

Далеки от жизни планы по обеспечению доступности детских садов и школ. С 24% в 2016 году под нужды людей с ограниченными возможностями к 2030 году должны быть приспособлены 85% учреждений. С корректностью постановки цели не согласны специалисты центра мониторинга. Показатель доступности должен быть доведён до 100%: капремонт и реконструкция учреждения должны быть проведены в соответствии с СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Об этом также упоминается в правилах разработки дорожных карт.

Вопросы у экспертов вызвала реалистичность целей по ряду других показателей. Доступность объектов социальной инфраструктуры предполагается увеличить до 54% к 2030 году. Только до 33% к 2030 году предполагается повысить доступность объектов и услуг в комплексных центрах социального обслуживания. Сейчас в Иркутской области действуют 111 таких учреждений.

Занижен и показатель по доступности учреждений занятости. К 2030 году лишь 48% учреждений труда и занятости населения предполагается полностью адаптировать для инвалидов. Должны быть значительно выше планируемые показатели по доступности учреждений культуры. Между тем к 2020 году только 20% Домов культуры, театров и музеев планируется оборудовать доступной средой, к 2030 году приспособленных для инвалидов зданий станет 35%. При этом в области расположены 623 учреждения культуры.

Доходит до смешного. Из дорожной карты можно узнать, что к 2018 году областные власти планируют потратиться на обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, одного (!) работника Центра транспорта Иркутской области. К счастью, к 2030 году таких людей в регионе станет трое. А до этого во время отпуска единственного сотрудника или его болезни инвалиды не смогут получить квалифицированную поддержку.

Занижен показатель обеспеченности инвалидов услугами адаптивной физической культуры. Власти рассчитывают, что к 2020 году физкультурой в учреждениях смогут заниматься 5% инвалидов. К 2030-му доступность услуг должна повыситься до 10%. Если учесть, что сейчас адаптивной физкультурой и спортом в Иркутской области уже занимаются около шести тысяч человек, или 2,3% инвалидов, можно сделать вывод, что цели поставлены некорректно.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

2014 год 2015 год 2016 год 138,4 миллиона рублей 172,5 миллиона рублей 55,38 миллиона рублей

(в том числе 69% федеральные деньги, 31% – областные)

Эксперты обратили внимание на то, что большинство показателей в подпрограмме Иркутской области представлены в долях. Это мешает жителям региона разобраться, какие именно здания и другие объекты к какому времени планируется переоборудовать. Тем более что реестр объектов, которые будут оснащены в первую очередь, до сих пор находится в разработке. Вся информация о том, что конкретно планируется сделать, есть только у органов, которые сами являются исполнителями мероприятий. По сути сейчас власть устроила всё таким хитрым образом, что получатели благ, собственно, для кого эти мероприятия создавались, лишены возможности узнать, что планируется сделать для их удобства. Власти обязаны представить жителям региона важную информацию в доступной форме.

До последнего времени Иркутская область значилась в числе лидеров по созданию доступной среды для инвалидов. По итогам 2015 года Приангарье занимает 12-е место в национальном рейтинге «Доступная среда», составленном Всероссийской общественной организацией «Союз добровольцев России» при поддержке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Сделано в регионе немало. Звуковыми маяками для обеспечения безопасности инвалидов по зрению оборудовано 45 перекрёстков, приобретено 70 специальных автобусов, оснащённых специализированными приспособлениями для удобства инвалидов, а также 10 троллейбусов с откидным трапом для заезда инвалидной коляски. Кроме того, составлены паспорта доступности 86 зданий и строений, в которых инвалиды бывают чаще всего, только девять из сооружений приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

С 2014 по 2018 год предусмотрено около 126 миллионов рублей на покупку технических средств реабилитации для инвалидов области по индивидуальным программам реабилитации или абилитации, не включённым в федеральный перечень. В июне 2015 года открылся первый в регионе специализированный спортивный зал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Создана карта доступности объектов Иркутской области на сайте «Учимся жить вместе».

Несмотря на кризис, предшествующая администрация наращивала расходы на организацию доступной среды для инвалидов. Бюджет подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2014 году составил 138,4 миллиона рублей, в 2015 году на мероприятия подпрограммы было потрачено уже 172,5 миллиона рублей.

При нынешнем губернаторе Сергее Левченко расходы на инвалидов сократились больше чем втрое: всего 55,38 миллиона рублей запланировано в нынешнем году, причём 70% средств – федеральное софинансирование и лишь 30% добавляет область. В нынешнем году идёт резкое сокращение расходов как региональной подпрограммы целиком, так и объёмов её софинансирования из федерального бюджета. В 2014 году область получила от федерации 88,8 миллиона рублей. В 2015 году сумма выросла до 111,5 миллиона. В нынешнем году региональному правительству удалось добиться выделения лишь 38,27 миллиона рублей.

Количество оборудованных (оснащённых) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год Данные представлены на сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Очевидный факт: губернатор Левченко экономит на людях, которым ещё год назад обещал поддержку. Заняв кресло главы области, этот человек резко поменял отношение к слабым членам общества. Весной отказался поддержать многодетные семьи – выступил против продления действия материнского капитала. До выборов обещал дополнительные выплаты для «детей войны» и благополучно забыл о своём обещании. Были и посулы остановить «ценовой и тарифный беспредел», что из этого получилось, жители региона видят по своим платёжкам.

Особо цинично слышать обещания в адрес людей, которым поддержка жизненно необходима. «Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предлагает законодательно запретить принятие решений, усугубляющих социальное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое внимание – детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов», – не церемонясь, обещают всего и много коммунисты в своей предвыборной программе.

Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко на своём примере показал, чего стоят эти обещания. Итог – более чем троекратное сокращение расходов на организацию доступной среды для инвалидов. Это, безусловно, негативно скажется на целевых показателях дорожной карты, которые и так не дотягивают до реальной потребности. Для жителей области, которые ждали положительных изменений, секвестр бюджета означает, что кто-то по-прежнему не сможет выйти из собственного дома, для кого-то мечта посмотреть на картину любимого художника останется несбыточной, кто-то не получит необходимые средства реабилитации.