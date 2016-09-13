+ добавить комментарий

Сентябрь под знаком юбилея

В минувшие выходные в Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 355-летию города

Год 355-летия областного центра был наполнен событиями. В Иркутске не только отметили День города – всё лето шла работа по организации праздничных мероприятий, таких как «Джазовый сезон», традиционный «Воскресный бульвар», бардовские вечера, презентации муниципальных творческих коллективов. Помимо этого была проделана большая работа по благоустройству города, созданию скверов, парков, аллей. Вновь начали работать парковые зоны на островах Юность, Конный, на заливе Якоби. Для того чтобы продемонстрировать иркутянам, что удалось сделать, и был запланирован сентябрьский цикл юбилейных мероприятий.

«Мы постарались насытить эти дни разными мероприятиями – и культурными, и спортивными. Праздник должен проводиться не только в центре города, поэтому в микрорайонах тоже были запланированы торжества», – говорит начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.

10 сентября самыми масштабными мероприятиями стали шествие в честь дня рождения микрорайона Синюшина гора, общероссийская акция «Парад российского студенчества» и театрализованное музыкальное представление Театра народной драмы «Иркутский острог».

Более четырёх тысяч человек приняли участия в шествии на Синюшиной горе. Это жители, представители предприятий, общественных организаций, ТОС, учебных заведений микрорайона. Закончилось шествие на стадионе «Рекорд», где по уже сложившейся традиции состоялась спартакиада.

Более двух тысяч молодых иркутян впервые присоединились к федеральной акции «Парад российского студенчества». Студенты прошли от памятника Александру III по улицам Карла Маркса и Ленина до площади перед Дворцом спорта «Труд». Здесь состоялась торжественная часть парада: принятие Клятвы российского студента, церемония посвящения первокурсников в студенты и выступление лучших студенческих творческих коллективов Иркутска.

В театральной постановке «Иркутский острог» было задействовано более 300 артистов из разных творческих коллективов областного центра. Над площадным спектаклем Иркутский театр народной драмы работал почти год. «В постановке коллектив театра неожиданно для зрителя выходит из привычного амплуа русского исторического театрального стиля, – подчеркнул руководитель театра Михаил Корнев. – В спектакле появляются рок-группы, рэперы, байкеры, студенческие хоры… Объединение такого большого числа молодёжных коллективов говорит об их интересе к историческим и духовным ценностям человечества».

В Музее истории города Иркутска имени Сибирякова открылась выставка греческого фотографа Костаса Асимиса «Наш Афон», посвящённая 1000-летию русского монашества на святой горе.

11 сентября на площади перед Дворцом спорта «Труд» состоялся IV фестиваль Байкальского союза боевых искусств «Ярмарка единоборств». В мероприятии участвовали 22 спортивные организации. Ярмарку посетили несколько тысяч иркутян и гостей города.

Этим циклом мероприятий культурная программа юбилея Иркутска не закончится. «С 19 по 23 сентября пройдёт кинофестиваль «Человек и природа», с 25 сентября начнутся Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В рамках Года кино пройдёт мероприятие «Эхо кинофестиваля „Золотой Витязь“», в ходе которого состоятся кинопрезентации, творческие встречи. В этом году и гуманитарному центру имени семьи Полевых, и Музею истории города Иркутска исполнится 20 лет, что тоже станет большим событием для всех иркутян, – говорит Виталий Барышников. – Второй этап регионального кинофестиваля «В кругу семьи» пройдёт в конце октября – начале ноября также при поддержке администрации города. В этом году всё лето продолжалась программа «Городские выходные». В таком же формате мы хотим продолжить и зимний сезон, создать максимально возможное количество площадок для зимней активности иркутян».