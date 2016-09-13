+ добавить комментарий

«Одна спокойная, другая требовательная, а третья всё время кушать хочет»

В Иркутском перинатальном центре родилась первая в этом году тройня

Автор: Берт Корк

Редкая и оттого особенно большая радость пришла в Усть-Ордынский – в семье Катерины и Сергея Ильиных 7 августа родились сразу три девочки. Встречать их на выписку приехало около тридцати человек друзей и родственников – больше, чем всех остальных встречающих в тот день своих близких с новорождёнными. В понедельник, 12 сентября, они поехали домой в Усть-Ордынский.

Дед тройняшек отец Екатерины Ильиной Владимир Майоров даже не пытается скрывать радость – дети, говорит он, это главное богатство бурятской семьи. Он рассказывает, что его младшая дочь специально приехала рожать на родину – сейчас с мужем, кадровым офицером, она постоянно живёт по месту его прохождения службы – на Камчатке.

– Здесь, наверное, условия для родов лучше, чем на Камчатке: там врачи сами сказали ехать рожать на материк, – рассказывает Владимир Сергеевич. – Дочь приехала ещё весной. Мы её очень берег­ли.

Когда стало известно, что родятся три девочки, старейшины сказали семье до родов держать это в тайне, чтобы новорождённых не сглазили. Поэтому до самого момента поездки в Иркутский городской перинатальный центр, который по старинке называют «роддомом на Бограда», мало кто знал в Усть-Орде о тройняшках – только самые близкие и родовой шаман. Ещё до родов шаман провёл обряд тайлаган, брызгал, просил у духов предков счастья для семьи, здоровья новорождённым и их маме. Семья принесла в жертву барана, со всеми знакомыми и соседями поделились своей радостью.

– Это крупная удача в масштабах округа, – смеётся дед Владимир. – Говорят, последний раз такое событие было в округе больше пятнадцати лет назад – в Корсуке, сейчас те дети уже заканчивают школу. И, что характерно, тоже было три девочки. Я, как узнал, сразу начал копаться в родословной. И с нашей стороны, и со стороны Сергея были двойняшки, но тройняшек – никогда.

Татьяне, первой, теперь старшей, дочери Екатерины, сейчас полтора года. Её младших сестрёнок назвали Юля, Яна и Оля. Отец девочек Сергей Ильин в ожидании жены с новорождёнными нервно теребит в руках пышный букет и рассказывает:

– Да, дети желанные, мы хотели их рождения. Правда, хотели мальчика. А получились дочки. Что будет тройня – сказали сразу, но, правда, сначала говорили, что будут две девочки и мальчик…

– Ты скажи, что все врачи сбежались, думали это ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, искусственная беременность. – Авт.), – подсказывает Сергею одна из родственниц, и он окончательно смущается.

– Да, думали. А мы всё сделали естественным путём…

До самого момента поездки в Иркутский в городской перинатальный центр, который по старинке называют «роддомом на Бограда», мало кто знал в Усть-Орде о тройняшках Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Имена, говорит Сергей, долго не придумывали – выбрали эти просто потому, что они простые.

Яна Бахмат, заведующая отделением патологии новорождённых, в котором выхаживали троих сестёр, рассказывает, что раньше рождение тройняшек было редкостью – в среднем один случай за три–четыре года. Но последние несколько лет они рождаются по два–три раза в год. Правда, в этом году сёстры Ильины пока единственные.

– Девочки родились маленькие, меньше двух килограммов, но сейчас они набрали вес, сами кушают, то есть с нашей стороны к детям никаких претензий, они абсолютно готовы быть дома с мамой. Роды были нормальными, не тяжёлыми, единственное – они родились чуть раньше времени. Но мама молодец, с тремя всегда трудно. Мы её воспринимали, как первородящую, настолько она растворилась в своих малышках – про себя вообще забывала, не успевала спать, отдавала все свои силы. Мы иногда их специально забирали днём, что бы она хоть немного подремала.

– У малышей характер видно с первых дней, или они все одинаковые?

– Видно характер, девочки все разные. Внешне они одинаковые, но мама сразу стала их узнавать по поведению, говорила: «Вот эта будет лидером»…

Мама Катя это подтвердила:

– Одна спокойная, другая требовательная, а третья всё время кушать хочет.

– Муж хотел мальчика. Вы сильно расстроились, когда узнали, что будут девочки?

– Нет, совсем не расстроились.

Я была шокирована, когда узнала, что будет три девочки.

Уже через две недели Сергей Ильин улетает обратно на Камчатку, на службу. Жена Екатерина на время остаётся в Усть-Ордынском с роднёй.