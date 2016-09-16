Лучшие пожарные

Автор: Елена ПОСТНОВА

Проехать змейкой задним ходом на большой пожарной машине. Молниеносно надеть защитную одежду и десятикилограммовый дыхательный аппарат. За пару минут взять штурмом учебную башню и спуститься с неё на пожарном рукаве. Традиционные смотры-конкурсы по выявлению лучших газодымозащитников и водителей пожарных машин ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» завершились в Иркутске.

На традиционные соревнования общества приехало более 40 огнеборцев. На старт вышли 11 команд: подразделения Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, пожарная часть Кась­яновской обогатительной фабрики, пожарная часть Братска, Усть-Илимских ГЭС и ТЭЦ, Богучанской ГЭС, Богучанского алюминиевого завода и пожарная часть Шелехова. В каждой команде было по четыре человека: три газодымозащитника и водитель пожарной машины.

«На соревнования приехали лучшие из лучших на своих филиалах, – рассказал директор ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» Валерий Воробь­ёв. – Для руководства компании такие смотры-конкурсы – возможность оценить подготовку персонала на местах. Условия на этапах жёсткие, не приближенные к реальным, а наоборот – усложнённые. Наши пожарные должны быть готовы к самым опасным условиям».

Соревнования длились два дня.

В первый день после проверки теоретических знаний команды разделились. Водители пожарных машин отправились на специальную площадку для скоростного маневрирования. Остальные члены команды выбрали лучшего для личного зачёта по штурму учебной башни. Перед штурмом пожарные демонстрировали умение на скорость надевать специальную форму, дыхательный аппарат (его также необходимо было настроить и проверить). Всё обмундирование весит около 15 килограммов, в нём участникам предстояло преодолеть четыре пролёта крутой лестницы башни. Организаторы дополнительно усложнили задачу: к башне пожарные бежали с грузом – двумя наполненными водой десятилитровыми канистрами.

Подъём на башню у всех занимал разное количество времени. Одни предпочитали перескакивать через ступени, другие экономили силы для других этапов конкурса. Мало было быстро забежать на четвёртый этаж – пожарным предстояло поднять в окно четвёртого этажа груз, а затем спуститься вниз с помощью пожарного рукава. Технику спуска все тоже использовали различную. На этом тяжёлый этап не заканчивался. Уже уставшим, запыхавшимся участникам предстояло с дистанции пять метров попасть напором воды в мишень и наполнить десятилитровую ёмкость.

Мало было подняться на скорость – пожарным предстояло поднять на высоту груз, а затем спуститься вниз с помощью пожарного рукава Автор фото: Николай БРИЛЬ

За каждое отступление от норм и правил насчитывались штрафные секунды. Лучшим газодымозащитником общества в этом году признан командир отделения Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Автушко. Второе время показал пожарный-спасатель ТЭЦ-11 Александр Бабкин. Третье место занял пожарный-спасатель ТЭЦ-9 Михаил Чигидин.

Параллельно с этим смотром-конкурсом на соседней площадке водители пожарных машин состязались в умении виртуозного вождения. Водителям предстояло на время преодолеть полосу препятствий. Для начала – проехать змейкой между штативами (полторы длины пожарной машины – вот расстояние между ними), затем повторить манёвр уже задним ходом. Аккуратная парковка, ориентируясь только на зеркала, и выполнение «фигуры высшего пилотажа» – туго закрученной спирали. И вновь нужно было не задеть ни один штатив.

«Эх, нечестно, что двери открывать нельзя, чтобы посмотреть. В реальной жизни не только на зеркала ориентируешься», – сетовали водители между собой.

После сложных манёвров предстояло пройти имитацию автомобильной колеи и завершить выступление, подъехав к финишной черте с определённой стороны. Все эти этапы пройти сможет не каждый водитель на легковом автомобиле. Управление громадной, ревущей пожарной машиной было похоже на волшебство.

«От мастерства водителей зависит многое. Наши пожарные подраз­деления привлекают для борьбы с возгораниями в населённых пунктах. Проезды во дворах узкие. Так что от наших водителей требуется виртуозная работа», – отметил Валерий Воробьёв.

Лучшим водителем стал Михаил Жуков (ТЭЦ-11), второе место у Руслана Климаса (Ново-Иркутская ТЭЦ), «бронзу» завоевал Игорь Константинов (пожарная часть Шелехова).

Уже уставшим, запыхавшимся участникам предстояло с дистанции попасть напором воды в мишень и наполнить ёмкость Автор фото: Николай БРИЛЬ

Не менее насыщенным выдался второй день соревнований. На этот раз команды состязались в полном составе. Эмоциональным получился смотр-конкурс «Лучшее звено газодымозащитной службы» (ГДЗС). Многие пожарные из разных частей знакомы друг с другом, поэтому отказаться от советов не могли. Тем не менее состязательный дух брал своё, пожарные боролись за каждую долю секунды.

Лучший результат показало звено ГДЗС пожарной части Ново-Иркутской ТЭЦ в составе Александра Автушко, Михаила Сапожникова, Алексея Любимова, Руслана Климаса. «Серебро досталось команде пожарной части ТЭЦ-9 (Михаил Чигидин, Михаил Дмитриев, Сергей Гусев, Василий Седых). Заслуженное третье место у пожарной части Касьяновской обогатительной фабрики (Алексей Богданов, Дмитрий Криворучко, Пётр Комаров, Денис Белых).

Вторая половина дня была посвящена командным соревнованиям по боевому развёртыванию. После сигнала «Старт» участникам как можно быстрее предстояло соединить пожарный рукав с мотопомпой, разветвлением и проложить рабочую линию. Затем также на время наполнить десятилитровые резервуары водой.

В этом соревновании лучший результат показали пожарные ТЭЦ 10 (Александр Светличный, Дмитрий Алексеенко, Иван Пустовалов, Виталий Сазонов). Второе место у пожарной части Касьяновской обогатительной фабрики (Алексей Богданов, Дмитрий Криворучко, Пётр Комаров, Денис Белых). «Бронза» у ТЭЦ-11 (Михаил Жуков, Александр Бабкин, Иван Чуйко, Сергей Белоусов. ).