Александр Трифонов: «Есть такая аксиома, что зима всё равно начнётся»

Автор: Мария Никульшеева

В Иркутской области начинается отопительный сезон. Первыми тепло получают северные районы. О том, как в этом году велась подготовка к отопительному сезону, с какими проблемами пришлось столкнуться при подготовке к зиме, корреспонденту «Сибирского энергетика» рассказал заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Трифонов.

«Правительство региона со своей стороны выполнило все обязательства по подготовке к отопительному сезону, в том числе и финансовые» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

– Подготовка к отопительному сезону началась ещё в мае. С той поры прошло много времени, в течение которого, наверное, был выполнен большой объём работ. Какова ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве накануне отопительного сезона?

– Я должен сказать, что подготовка к зиме у нас идёт с начала года, то есть мы, ещё не закончив один отопительный сезон, уже занимаемся подготовкой к следующему. По состоянию на начало сентября в регионе подготовлено 32,9 миллиона квадратных метров жилого фонда, что составляет 88% от нормы, подготовлено почти 900 теплоисточников (87%). Заменено почти 100 километров тепловых и водопроводных сетей. Строятся новые блочно-модульные котельные. Сформирован аварийно-технический запас. В конечном итоге к теплоснабжению будет подключено 28 726 жилых домов и 4 850 объектов соцкультсбыта.

– Запуск теплоисточников осуществляется в нормативные сроки?

– Теплоснабжение Иркутской области обеспечивает 1 031 теплоисточник. В соответствии с законом, каждое поселение самостоятельно принимает решение о начале отопительного сезона. Все муниципальные районы и городские округа предоставляют информацию в нашу оперативно-диспетчерскую службу о предполагаемых сроках начала подачи тепла, но, как правило, эти сроки остаются с открытой датой. Всё зависит от климатических условий. В этом году Иркутская область уже с 1 сентября приступила к отопительному сезону. Первыми получили тепло жители Катангского района, там введены в эксплуатацию все теплоисточники, тепло подано на все объекты социальной сферы и жилого фонда.

В течение этой недели должны подключиться остальные территории севера области – Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Усть-Кутский, Киренский районы, а с 19 сентября основная подача тепла начнётся в крупных городах – Иркутске, Ангарске, Шелехове. Диспетчерская служба Иркутской области следит за этим процессом, если где-то что-то не так, сбои или срывы по той или иной причине, мы обязаны вмешаться и максимально быстро оказать содействие.

– Что принципиально важное удалось сделать за летний период, на который обычно приходится основной объём подготовительных работ?

– Среди этих работ для нас ключевой является замена ветхих аварийных сетей – тепловых и водопроводных. Сегодня у нас переложено 50 километ­ров тепловых и 40 километров водопроводных. Много или мало, сказать сложно, но это однозначно хороший результат – в нынешних условиях финансового кризиса. Мы ориентируемся на 2013 год, когда было отремонтировано 140 километров тепловых и водопроводных сетей. Поэтому поставлена задача каждый год перекладывать не менее 100 километров. Работы продолжатся в сентябре–октябре, и уже сегодня понятно, что эту программу мы выполняем.

Кроме того, очень важно, что в этом году, несмотря на все финансовые трудности, строится 17 новых блочно-модульных котельных в разных населённых пунктах. Так, в самом дальнем посёлке Перевоз Бодайбинского района практически готова котельная, осталось немного достроить сети. Уже построены и введены в эксплуатацию две крупные котельные в Тулунском районе.

– В каком объёме в рамках северного завоза доставлены топливно-энергетические ресурсы, сформирован ли запас угля и жидкого топлива в отдалённых районах?

– Северный завоз ещё продолжается. По состоянию на 9 сентября фактическая отгрузка топлива составила 103,93 тысячи тонн, что составило 96,6% от нормативных запасов, и 22,99 тысячи плотных ресурсов – 54% от нормы. Это 91,24 тысячи тонн угля, 12,69 тысячи тонн нефтепродуктов и 22,99 тысячи тонн щепы. Всего общее финансирование завоза топлива за счёт средств областного бюджета составило 738,1 миллиона рублей.

– Уже с начала лета в ряде муниципалитетов возникли проблемы с подготовкой к отопительному сезону, в частности в Мамско-Чуйском районе – из-за низкого уровня воды в реках, по которым доставляется топливо. Какова ситуация сейчас?

– Да, в Мамско-Чуйском районе возник ряд проблем, в этом году три раза срывался тендер на ремонт электросетей, из-за отдалённости нет желающих участвовать в конкурсе. Кроме того, уже неоднократно говорили о возникших сложностях по завозу угля. В настоящее время правительство региона дополнительно нашло средства и приобрело 14 тысяч тонн угля. Это топливо было выделено из аварийно-технического запаса. Но название говорит само за себя: речь идёт о материалах и оборудовании, которые используются в самом крайнем случае, когда что-то случилось. Компания «Востсибуголь» выиграла аукцион по доставке угля и, несмотря на все проблемы, доставила весь объём в район.

Поскольку уровень воды в реках очень низкий, суда берут лишь треть возможной загрузки, мы говорим «большое спасибо» капитанам судов, которые фактически приняли на себя весь риск и работали в критических условиях. Они буквально скребут по дну, были случаи, когда ломались винты на кораблях. Кроме того, на реке Витиме, по которой доставляется топливо в посёлки Мама и Витимский, сейчас сильные туманы, а это означает, что ещё больше сократилось светлое время суток. Всё это очень затрудняет навигацию. Конечно, там очень сложная логистическая цепочка: сначала отгружают уголь из Черемхова по железной дороге, довозят до Усть-Кута, оттуда на баржу, а затем доставляют до Киренска и дальше. Для понимания: всего необходимо завезти на север 95 тысяч тонн угля – это 30 железнодорожных составов! Всё топливо необходимо отгрузить, поставить на суда, доставить до причалов и развезти до каждой котельной. И людям, проживающим в той же Луговке, в посёлках Мама и Витимский, где только благоустроенное жильё, нет печного отопления, необходимо поставить вовремя топливо, ведь они просто могут замёрзнуть. В таких условиях все 14 тысяч тонн угля были доставлены до посёлков Мама и Витимский, сейчас задача – довезти до котельных. То есть в этом районе уже не будет проблем, остроту мы сняли.

– Сложная ситуация сложилась и в посёлке Ербогачён Катангского района. Как сейчас там обстоят дела?

– Дело в том, что весь Катангский район, все его населённые пункты не имеют централизованного электроснабжения. Все посёлки – Непа, Преображенка, Катанга – обеспечиваются электроэнергией от дизельных электростанций. Себестоимость одного киловатта электричества очень высокая. Если у нас киловатт продаётся населению дешевле одного рубля, то в условиях Катангского района себестоимость производства киловатта дороже 22 рублей (в эту цену входит стоимость доставки и самой солярки. – Авт.). Тем не менее жители платят всё равно по областным тарифам, и эта разница – свыше 20 рублей за каждый потреблённый киловатт – дотируется из областного бюджета. Между тем, с каждым годом потребление населения растёт, люди приобретают бытовую технику, более того, некоторые даже отапливают свои дома, что вообще недопустимо. В прошлом году потребление электрической энергии населением выросло на 16%, в этом году – на 25%. Это естественное желание жителей жить лучше, однако существующая инфраструктура не успевает за ростом потребления энергоресурсов. Так и в этом году, мы завезли туда годовой объём, и этот рост как раз создал дефицит, образовалась дельта, которая сегодня ещё не закрыта.

– Какой выход нашли в сложившейся ситуации?

– Опять же мы прибегли к аварийно-техническому запасу, откуда было выделено 300 тонн дизельного топлива, сейчас идёт его доставка по реке. Навигация там тоже проходит очень сложно, потому что нет больших судоходных компаний. Река маловодная, топливо приходится завозить лодками. Вообще, северный завоз туда осуществляется по зимней дороге, когда реки и болота замёрзнут, обычно это происходит в 20-х числах ноября через транспортный путь Усть-Кут – Киренск – Подволошино. В прошлом году было аномально тепло, и зимняя дорога установилась только в начале декабря. Поэтому приходится подстраховываться, эти 300 тонн угля мы завозим сейчас. Дальше уже начнётся плановый завоз на следующий отопительный сезон по зимнику.

В идеале там должен быть переходящий запас, но пока его не удаётся создать. Всё, что завозится, тут же расходуется. Конечно, должны работать энергосберегающие технологии. Пока мы не можем протянуть линию электропередачи, потому что это слишком далеко и дорого. Даже всей инвестиционной программы Иркутской электросетевой компании на несколько лет не хватит, чтобы туда дотянуть ЛЭП.

Точно такая же проблема с нехваткой энергоресурсов в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. В эти территории проходит всего одна ЛЭП из Таксимо. Конечно, и она имеет предельную нагрузку, поэтому данные районы находятся в зоне ограничения по электричеству промышленных потребителей. Это не сказывается на населении и социальной сфере. Выход существует один – строить новую ЛЭП, но пока в бюджете области таких средств нет.

В настоящее время золотодобывающее предприятие «Лензолото» строит свою линию электропередач с Вилюйской ГЭС, таким образом, будет второй заход в Бодайбинский район. Сейчас задача – достроить её до Мамакана и объединить две энергосистемы. Естественно, высвободятся мощности линии с Таксимо. В конце концов, две линии решат проблему Бодайбинского района. Строительство ведётся около трёх лет, когда оно завершится, говорить очень сложно.

– Сложно проходит подготовка к зиме и в Байкальске. После закрытия БЦБК городскую ТЭЦ передали на баланс муниципалитета. Как сейчас там ведётся подготовка к зиме?

– В 2014 году ТЭЦ Байкальска была передана в муниципальную собственность. За два с лишним года мы ни разу не допустили аварийных ситуаций и срывов теплоснабжения. Обходится это области очень дорого. В прошлом году по всем программам на теплоснабжение и строительство канализационно-насосных станций было изыскано около 250 миллионов рублей. Доля местного бюджета была совсем незначительной. В этом году федеральный центр отказался финансировать Байкальск. Только из областного бюджета на теплоснабжение города требуется около 170 миллионов рублей. Уже сегодня в моногород перечислено 86 миллионов рублей. Решение принято и будет закреплено на сессии Законодательного Собрания в октябре. Кроме того, планируется выделить 44 миллиона рублей на выполнение ремонтных работ и 46 миллионов – на приобретение топлива. Своих средств у предприятия Байкальска хватит только до середины октября. Чтобы прожить вторую половину октября, ноябрь и декабрь, необходимо купить угля еще на 46 миллионов рублей.

Администрация Байкальска не должна обижаться и говорить о невнимании. Областной бюджет выделяет очень много денег, Байкальск участвует практически во всех федеральных и областных программах – отношение области к этому моногороду даже серьёзней, чем к другим территориям. Нельзя всё взять и отдать одному Байкальску, ведь проблем достаточно много, они есть у каждого муниципального образования. При таком огромном объёме финансирования мы вправе спросить: а насколько эффективно эти средства расходуются в Байкальске?

– В посёлке Молодёжный Иркутского района в этом году возник дефицит средств на приобретение угля для котельной. Как решается эта проблема?

– Отопительный сезон в посёлке Молодежный оказался под угрозой срыва из-за отсутствия у ИрГАУ денег на покупку угля. Ситуация осложняется тем, что федеральное учебное заведение находится в ведении Министерства сельского хозяйства РФ.

Дело в том, что вуз накопил огромные долги, у них даже арестованы внутренние счета. Мы им несколько раз делали предложение, поскольку это непрофильная для них деятельность, передать эту котельную в муниципальную собственность. Или завести туда профессиональную организацию, которая займётся эксплуатацией. Однако руководство вуза несколько раз наше предложение проигнорировало. В итоге сами справиться не могут и обращаются к губернатору за по­мощью и содействием. Мы отправили туда специалистов, чтобы они оценили техническое состояние теплоисточника. Выяснилось, что вопросы там не технические, а именно административно-финансовые. Правительство региона в этой ситуации вынуждено им помогать. Опять же, для того чтобы не сорвать начало отопительного сезона, мы из аварийно-технического запаса выделяем туда тысячу тонн угля.

– Как пройдёт нынешний отопительный сезон, никто не берётся сказать, а у вас есть прогнозы?

– Есть такая аксиома, что зима всё равно начнётся. У нас в регионе более тысячи населённых пунктов, 42 районных центра, которые получают тепло от работы более тысячи теплоисточников, и 13 ТЭЦ. Даже по теории вероятности где-нибудь всё равно должны произойти неполадки – инцидентов и сбоев не избежать. Только чудаки могут утверждать, что зима пройдёт гладко. Одно можно сказать, что правительство со своей стороны выполнило все обязательства, в том числе и финансовые. Более того,

5 октября состоится внеочередное собрание ЗС региона, где будут обсуж­дать вопросы выделения дополнительных средств на тот же Байкальск, на приобретение топлива для дизельных котельных, а также на субсидирование этих 150 ресурсоснабжающих организаций.