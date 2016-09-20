+ добавить комментарий

Падкий на чужое

Как показывает жизнь, вор сам не оставляет своё ремесло и постепенно матереет от безнаказанности

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Поэтому, когда полиция ловит очередного любителя пошарить у кого-то в закромах, тем самым она спасает имущество многих граждан и их же – от весьма неприятной психологической травмы (кто это испытал, тот знает).

Вскоре вор попался полицейским

Бывший детдомовец Сергей Грачёв (фамилия изменена) воровством занимался с младых лет, не раз попадая на скамью подсудимых.

Но большей частью отделывался условными сроками. В судах каялся и обещал, что больше так не будет. Но за ум не брался, хотя имел профессию штукатура-маляра с навыками дизайнера.

В очередной раз Грачёв попался на краже вещей из автомобиля «Тойота». Его хозяин словно специально повесил сумку на спинку переднего сиденья, и в два часа ночи снаружи её отлично было видно. Чтобы попасть в салон, ночной охотник надавил на стекло задней правой двери, а когда внутрь просунулась рука, открыть машину уже не составило труда. Правда, вскрытие сумки не доставило взломщику никакой радости. Он вытряс паспорт хозяина, ещё кое-какие документы, наушники, таблетки, ополаскиватель для полости рта и даже противозачаточное средство. Жадность заставила всё это забрать с собой. Как потом выяснилось, владельцу был нанесён ущерб в сумме четыре тысячи рублей. А вскоре Грачёв попался полицейским.

Прежде чем вынести по этому уголовному делу приговор, Кировский районный суд Иркутска составил своё мнение о личности подсудимого. Ещё в ходе предварительного следствия было получено заключение судмедэкспертов о том, что у него наблюдается органическое расстройство личности. Но это вовсе не помешало ему совершить кражу, предварительно оценив обстановку вокруг. Возможно, если бы Грачёв впервые пошёл на преступление, он получил бы условный срок. Но за рецидив спрос всегда строже. По приговору он теперь проведёт два года в колонии строгого режима. А если бы не был пойман и осуждён, то так и ходил бы на кражи, как на работу, да ещё и гордился бы своей удачливостью.