+ добавить комментарий

Вадим Семёнов, мэр города Черемхова:

«Все задачи, которые мы перед собой ставили, выполнены»

На территории Черемховского муниципального образования «Единая Россия» набрала 50,6% голосов. Очень хороший результат показал единоросс Сергей Тен, который баллотировался по одномандатному округу. У него 42,33% голосов. Непосредственно в нашем муниципальном образовании состоялись довыборы в городскую Думу, на них также победил кандидат от «Единой России».

Кроме того, мы выбирали мэра Черемховского района. Виктор Побойкин, выдвинутый от «Единой России», с большим отрывом победил и набрал более 43,88% голосов избирателей. Председатель Думы Свирска самовыдвиженец Сергей Марач набрал 23,7%, старший государственный инспектор Иркутской таможни Андрей Рихальский занял третье место. Таким образом, можно констатировать, что все цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты и в Черемхове, и в Черемховском районе.

Если оценивать ситуацию в целом по региону, она тоже достаточно позитивная. «Единая Россия» выиграла – и выиграла достаточно убедительно. Я очень рад, что мы не пре-

вратились в некий абсолютно красный пояс. Мы находимся в русле общероссийской тенденции. Безусловно, область будет более позитивно восприниматься на федеральном уровне, и это очень здорово.

Партия «Единая Россия» остаётся основной консолидирующей силой в нашем обществе. Более того, это единственная политическая сила, способная в нынешней непрос-той ситуации взять на себя ответственность за Россию. Партия доказала свою состоятельность не на словах, а на деле. Мы видели, как реализуются на нашей территории партийные проекты. Многие сложнейшие вопросы уже сняты. Но жизнь ставит перед нами новые вызовы. Я уверен, что только совместно с «Единой Россией» мы сможем их преодолеть.

День подведения итогов выдался на нашей территории тёплым и солнечным. Погода вполне отвечает тому настроению, которое царит в городе. Впереди у нас много работы, и много проблем ещё предстоит решить. Но мы чувствуем поддержку людей и очень за неё благодарны. Уверен, что все вместе мы справимся.