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Восточно-Сибирская правда: 21 сентября 2016

Общество

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Иосиф Кобзон: «Депутат должен отвечать перед избирателем»

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Иосиф Кобзон будет представлять интересы жителей Иркутской области – в Госдуме VII созыва. Народный артист возглавил на прошедших выборах региональный партийный список. В начале сентября он побывал в Приангарье, чтобы лично узнать, какова текущая ситуация в области. Об итогах выборной кампании, а также о стоящих перед властью задачах депутат рассказал в интервью «ВСП».

– Как вы оцениваете итоги прошедших выборов в Госдуму?

– Я доволен результатами и оказанным партии доверием со стороны населения. Все мы понимаем, что сейчас непростое, но интересное время. Жизнь бросает вызов людям и власти. Нам предстоит решить массу серьёзных задач. И это невозможно сделать, если все мы вместе не будем идти к одной цели. Поэтому я считаю итоги этих выборов в Государственную Думу особенно важными. Они говорят, что население доверяет людям, которые сегодня определяют курс развития государства. И это касается самого широко списка вопросов – от политических и экономичес­ких до социальных и культурных. 

– Накануне выборов вы лично приехали в регион, интересы жителей которого будете представлять в Госдуме. Вы всегда стремитесь к такому близкому знакомству с задачами территории?

– Да, я стараюсь следовать этому правилу. Я твёрдо убеждён, что избиратель должен знать своего депутата в лицо, а тот должен нести перед ним ответственность. Мне бы хотелось, чтобы каждый, кто по итогам этих выборов стал депутатом Госдумы, чувствовал, какую огромную ответственность он на себя берёт. 

И главное – не боялся её. Я сам всегда испытываю огромное удовлетворение от этой работы и стремлюсь нести своё депутатство достойно.

Поэтому я с большим удовольствием прилетел в Иркутск. Вместе с коллегами по партии мы также съез­дили в Усть-Ордынский округ, поговорили с ламой местного дацана, жителями. Это очень важное для меня общение, потому что только так можно понять, чем живёт население, какие у него насущные вопросы и проблемы. 

– Какие первостепенные задачи вы ставите перед собой в качестве депутата Госдумы седьмого созыва?

– Наша основная задача – сохранить и преумножить человеческий потенциал каждого региона и страны в целом. Потому что государство – это люди. А будущее всей страны – это дети. Поэтому именно воспитанию порастающего поколения сейчас надо уделить первостепенное внимание. Это касается самого широко спектра вопросов: от строительства новых школ и детских садов до улучшения условий труда работников дошкольного и школьного образования. Перечень мер, на самом деле, огромный – это касается и спорта, и медицины, и культуры.

И это нужно делать не только для того, чтобы улучшить социальную и экономическую обстановку в стране. Хотя и это важно. Но перед нами стоит главная задача – воспитать патриотов своей страны, людей, которые будут с уважением относиться к своей Родине, к нашей великой России. Это было важно во все времена. Ведь только такие люди могут служить своему народу и своей стране, вести её вперёд.

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