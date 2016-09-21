+ добавить комментарий

«Результат нас вполне устраивает»

«Единая Россия» развеяла миф о «красной» Иркутской области

Автор: Виктория КОМАРОВА

Партии власти удалось сломать миф о том, что Иркутская область является «красным регионом». Все крупные города на выборах в Государственную Думу проголосовали за «Единую Россию». В целом по области партия взяла 39,7%, опередив коммунистов практически в два раза. По первым предварительным данным, единороссы проведут в федеральный парламент пять человек, КПРФ – двоих. По мнению политологов, для Иркутской области итоги выборов ещё и очень важный сигнал – губернатор растратил кредит доверия населения и региональных элит.

«Горячий» регион

Прогноз политологов накануне выборов в отношении Иркутской области были практически однозначным – это «горячий» регион с сильным протестным движением, исход выборов в котором предсказать трудно. В группу особо конкурентных регионов Иркутскую область включали глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв и другие.

Создатель консалтинговой компании Bakster Group политолог Дмитрий Гусев считал, что в трёх одномандатных округах Иркутской области, за исключением Ангарского, развернётся «настоящая политическая битва». Результаты которой будут неясны до закрытия участков в день голосования. В протестный электорат всерьёз верили коммунисты. Об этом говорит тот факт, что и в региональный список, и на Братский одномандатный округ КПРФ выставила федеральных «варягов»: управляющего делами ЦК КПРФ Алексея Пономарёва и пресс-секретаря Зюганова Андрея Андреева. КПРФ верила, что, определив эти важные для партии фигуры в «красный регион», она гарантирует Пономарёву и Андрееву места в Госдуме. Это, по-видимому, стало главной политической ошибкой КПРФ на выборах.

Протестное голосование несколько раз выносило кандидатов от левых на первые строчки политических рейтингов, однако спекулировать доверием, предлагая людям неизвестные в регионе фигуры, было опрометчиво. Политический капитал зарабатывается трудно, а растратить его можно в один миг. Как показали выборы в Госдуму, «Единая Россия» сумела сохранить в Приангарье стабильный электорат, который в очередной раз оказал поддержку партии власти и сумел вывести её на победу в крупных городах области, развеяв миф о том, что городское население «голосует за красных».

Победный результат

По данным, озвученным Центр­избиркомом, «Единая Россия» взяла 39,7% по единому федеральному округу. Результат КПРФ практически в два раза меньше – 24,1%. Либерал-демократы набрали 17,0%, «Справедливая Россия» – 5,2%, «Коммунистическая партия Коммунисты России» – 3,16%. У остальных партий результат менее двух процентов. В Иркутском одномандатном округе у «ЕР» 37,15%, в Ангарском – 41,40%, в Шелеховском – 39,77%, в Братском – 35,79%.

Партия власти сумела одержать победу в трёх из четырёх одномандатных округов. 51,8% голосов пришедших на выборы получил в Ангарском одномандатном округе строитель Алексей Красноштанов. Сергей Бренюк от КПРФ взял в три раза меньше – 16,79% голосов. Сергей Тен в Шелеховском округе сумел набрать 42,3% голосов. Ставка коммунистов на «кандидата от народа» Антона Романова на этот раз не сработала, он набрал почти в два с половиной раза меньше – 18,36%. Бывший член «Справедливой России», ныне представлявший «Партию роста», Иван Грачёв набрал 11,68% голосов, что более чем в 4 раза меньше результата Тена. Трудной была борьба в Братском округе, где против единоросса Андрея Чернышёва выдвинулся известный в городе человек – депутат Думы Братска Александр Гаськов. Он представлял партию «Справедливая Россия». Активно работали в округе коммунисты. Они полагали, что их прошлые успехи в «красном Братске» дают все шансы на прохождение федерального «варяга» Андрея Андреева, но, как показала жизнь, это была политическая ошибка. Люди не смогли за краткий срок предвыборной кампании полюбить приехавшего к ним москвича и поверить в искренность его намерений. Не помог даже последний предвыборный ход, когда Александр Гаськов снял свою кандидатуру и предложил избирателям проголосовать за коммуниста. Андрей Андреев набрал лишь 24,02%, тогда как Андрей Чернышёв – 41,8%.

Секретарь ИРО «ЕР» Сергей Брилка подчеркнул, что на выборах партия не имела никакого административного ресурса. Более того, она предоставила максимальному числу выдвиженцев открыто и самостоятельно работать в округах, сократив федеральный список до одной фамилии – председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Показатель того, что выборы были открытыми и конкурентными, – результат по Иркутскому одномандатному округу. Здесь единоросс Олег Каньков проиграл представителю КПРФ Михаилу Щапову. Коммунистический кандидат набрал 36,8% голосов, выдвиженец партии власти – 26,23%.

Полной победой «единороссов» завершились довыборы в Законодательное Собрание Иркутской области по округам № 2 и № 16. Известный иркутский медик Владимир Новожилов набрал 56,3% во 2-м округе, за Владислава Буханова отдали свои голоса 57,28% избирателей в 16-м округе.

Кредит доверия губернатора исчерпан

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что выборы в Госдуму показали: губернатор как представитель коммунистов за год лишился поддержки электората. Показателем Минченко считает голосование по крупным городам. Напомним, что на губернаторских выборах в сентябре 2015 года Иркутск, Ангарск, Братск голосовали за КПРФ, и это было продолжением тренда нескольких выборов, когда городское население высказывало поддержку левым. Буквально за год нахождения Сергея Левченко у власти ситуация кардинально изменилась.

Иркутск наиболее показателен в этом смысле. Как известно, городская территория на выборах в Госдуму была поделена по нескольким округам – 93, 94 и 95. Однако, взглянув на результаты любой из иркутских избирательных комиссий, неважно, куда она была причислена – к Ангарскому, Шелеховскому или Иркутскому округу, легко понять: горожане голосовали примерно одинаково. Они отдали предпочтение «Единой России», несмотря на то что год назад коммунисты были буквально фаворитами электората. По результатам Иркутской городской избирательной комиссии № 2 партия власти взяла 30,2%, КПРФ – 32,9%. Разрыв менее трех процентов, то есть результат, как и отметили сами коммунисты, «ноздря в ноздрю». Если мы возьмём ту же комиссию, но ровно год назад, то тогда на губернаторских выборах во втором туре кандидат от КПРФ Левченко взял 74, 54%, а кандидат от «ЕР» Сергей Ерощенко – 23,74%. Разрыв более 50%.

Аналогичная ситуация по Иркутской комиссии № 4, приписанной к Шелеховскому округу. Год назад – лидерство КПРФ, сегодня – равные позиции с «ЕР». Вряд ли люди, которые шли на выборы, поменялись. Изменилось их отношение к партиям и кандидатам. Разочарование в коммунистах и стабильный электорат «ЕР» сделали своё дело. По данным Иркутской городской комиссии № 3, «ЕР» опередила КПРФ почти на 5% (год назад именно здесь единоросс Сергей Ерощенко проиграл коммунисту около 35%). Иркутская комиссия № 1 насчитала 39,23% голосов за «Единую Россию» и 25,65% за КПРФ. Ещё в сентябре 2015 года коммунист Сергей Левченко сумел отвоевать здесь у соперника-единоросса почти 45%. Таким образом, Иркутск в целом проголосовал за «Единую Россию».

Город Ангарск в прошлом году отдал 44,62% кандидату от партии власти и 52,51% – коммунисту. Сегодня здесь же у «Единой России» 34,48%, у КПРФ – 19,49%. 14 процентов, которые должны заставить коммунистов задуматься: как получилось, что огромный аванс избирателей за год был столь бездарно растрачен?

Братск, третий крупный город области, в прошлом году обеспечил разрыв в 13% между коммунистом и единороссом – в пользу Левченко. Сегодня разрыв почти такой же, около 12%, но с точностью до наоборот – в пользу «Единой России».

Год назад Усолье в массе было за кандидата-коммуниста, отдав ему более 60% голосов. А вот сегодня почти 43% голосовавших встали на сторону «ЕР», обеспечив существенный перевес.

Особняком стоит Черемхово. Город проявил стабильность: и в этом году обеспечил более 50% голосов за партию власти, и в прошлом дал 86,36% голосования за земляка – единоросса Сергея Ерощенко.

По мнению Минченко, можно говорить о том, что городское население, ещё в прошлом году активно поддерживавшее коммунистов, ныне закрыло кредит доверия левым. Аналогичный кредит был закрыт и представителями элит, которые в альянсе с губернатором проводили прошлогоднюю губернаторскую кампанию. Но сегодня и эта поддержка практически утеряна.

Работа над ошибками

Иркутяне отдали предпочтение «Единой России», несмотря на то что год назад коммунисты были буквально фаворитами электората Автор фото: Николай БРИЛЬ

«Единая Россия» из своих ошибок сумела извлечь уроки. Мобилизация во время предвыборной кампании, выход на предельно открытый сценарий отбора кандидатов – всё это сыграло в пользу партии власти. Сколько бы ни критиковали предвыборную программу партии оппоненты, факт не изменишь – именно она дала весьма неплохие результаты.

– Можно сделать вывод, что в Государственной Думе седьмого созыва Иркутскую область будут представлять пять депутатов, – сообщил на пресс-конференции по итогам выборов секретарь ИРО «ЕР» Сергей Брилка. – По одномандатным округам это Алексей Красноштанов, Сергей Тен, Андрей Чернышёв. И два кандидата по региональной группе № 4 – Иосиф Кобзон и Николай Николаев. Это предварительные расчёты, однако с высокой долей вероятности эти имена вы увидите в новой Государственной Думе. Результат нас вполне устраивает, мы сегодня ещё раз убедились в правильности наших расчётов, которые делали в преддверие выборов. У партии «Единая Россия» есть устойчивый электорат, который поддержал нас в 2011 году, когда избиралась Государственная Дума шестого созыва, и в 2013 году, когда мы выбирали депутатов Законодательного Собрания. Мы прогнозировали, что результат должен быть на уровне 2013 или 2011 года, что и получилось. Я хочу поблагодарить своих коллег по партии, депутатов-одномандатников, которые провели огромную работу, избирателей Иркутской области за то, что они пришли на участки и проявили гражданскую позицию.

Кампания «Единой России» проходила при полной поддержке президента России Владимира Путина, и, когда стало ясно, что партия власти одержала победу на выборах, он и премьер Дмитрий Медведев прибыли в избирательный штаб «ЕР». Премьер высказал уверенность, что партия власти получит «абсолютное большинство» в новой Госдуме.

«С уверенностью можно сказать, что партия власти добилась хорошего результата. Победила, – процитировал президента Владимира Путина сайт РБК. – Трудно, тяжело, а люди всё равно за «Единую Россию» проголосовали. Во всяком случае, люди видят, что представители «Единой России» реально стараются для людей, работают искренне». По мнению президента, в стране сегодня ни одна партия лучше, чем «Единая Россия», не работает. И такое голосование за «Единую Россию» связано с «растущей политической зрелостью наших людей», считает Владимир Путин.