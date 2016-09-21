+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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«Результат нас вполне устраивает»
«Единая Россия» развеяла миф о «красной» Иркутской области
Партии власти удалось сломать миф о том, что Иркутская область является «красным регионом». Все крупные города на выборах в Государственную Думу проголосовали за «Единую Россию». В целом по области партия взяла 39,7%, опередив коммунистов практически в два раза. По первым предварительным данным, единороссы проведут в федеральный парламент пять человек, КПРФ – двоих. По мнению политологов, для Иркутской области итоги выборов ещё и очень важный сигнал – губернатор растратил кредит доверия населения и региональных элит.
«Горячий» регион
Прогноз политологов накануне выборов в отношении Иркутской области были практически однозначным – это «горячий» регион с сильным протестным движением, исход выборов в котором предсказать трудно. В группу особо конкурентных регионов Иркутскую область включали глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв и другие.
Создатель консалтинговой компании Bakster Group политолог Дмитрий Гусев считал, что в трёх одномандатных округах Иркутской области, за исключением Ангарского, развернётся «настоящая политическая битва». Результаты которой будут неясны до закрытия участков в день голосования. В протестный электорат всерьёз верили коммунисты. Об этом говорит тот факт, что и в региональный список, и на Братский одномандатный округ КПРФ выставила федеральных «варягов»: управляющего делами ЦК КПРФ Алексея Пономарёва и пресс-секретаря Зюганова Андрея Андреева. КПРФ верила, что, определив эти важные для партии фигуры в «красный регион», она гарантирует Пономарёву и Андрееву места в Госдуме. Это, по-видимому, стало главной политической ошибкой КПРФ на выборах.
Протестное голосование несколько раз выносило кандидатов от левых на первые строчки политических рейтингов, однако спекулировать доверием, предлагая людям неизвестные в регионе фигуры, было опрометчиво. Политический капитал зарабатывается трудно, а растратить его можно в один миг. Как показали выборы в Госдуму, «Единая Россия» сумела сохранить в Приангарье стабильный электорат, который в очередной раз оказал поддержку партии власти и сумел вывести её на победу в крупных городах области, развеяв миф о том, что городское население «голосует за красных».
Победный результат
По данным, озвученным Центризбиркомом, «Единая Россия» взяла 39,7% по единому федеральному округу. Результат КПРФ практически в два раза меньше – 24,1%. Либерал-демократы набрали 17,0%, «Справедливая Россия» – 5,2%, «Коммунистическая партия Коммунисты России» – 3,16%. У остальных партий результат менее двух процентов. В Иркутском одномандатном округе у «ЕР» 37,15%, в Ангарском – 41,40%, в Шелеховском – 39,77%, в Братском – 35,79%.
Партия власти сумела одержать победу в трёх из четырёх одномандатных округов. 51,8% голосов пришедших на выборы получил в Ангарском одномандатном округе строитель Алексей Красноштанов. Сергей Бренюк от КПРФ взял в три раза меньше – 16,79% голосов. Сергей Тен в Шелеховском округе сумел набрать 42,3% голосов. Ставка коммунистов на «кандидата от народа» Антона Романова на этот раз не сработала, он набрал почти в два с половиной раза меньше – 18,36%. Бывший член «Справедливой России», ныне представлявший «Партию роста», Иван Грачёв набрал 11,68% голосов, что более чем в 4 раза меньше результата Тена. Трудной была борьба в Братском округе, где против единоросса Андрея Чернышёва выдвинулся известный в городе человек – депутат Думы Братска Александр Гаськов. Он представлял партию «Справедливая Россия». Активно работали в округе коммунисты. Они полагали, что их прошлые успехи в «красном Братске» дают все шансы на прохождение федерального «варяга» Андрея Андреева, но, как показала жизнь, это была политическая ошибка. Люди не смогли за краткий срок предвыборной кампании полюбить приехавшего к ним москвича и поверить в искренность его намерений. Не помог даже последний предвыборный ход, когда Александр Гаськов снял свою кандидатуру и предложил избирателям проголосовать за коммуниста. Андрей Андреев набрал лишь 24,02%, тогда как Андрей Чернышёв – 41,8%.
Секретарь ИРО «ЕР» Сергей Брилка подчеркнул, что на выборах партия не имела никакого административного ресурса. Более того, она предоставила максимальному числу выдвиженцев открыто и самостоятельно работать в округах, сократив федеральный список до одной фамилии – председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Показатель того, что выборы были открытыми и конкурентными, – результат по Иркутскому одномандатному округу. Здесь единоросс Олег Каньков проиграл представителю КПРФ Михаилу Щапову. Коммунистический кандидат набрал 36,8% голосов, выдвиженец партии власти – 26,23%.
Полной победой «единороссов» завершились довыборы в Законодательное Собрание Иркутской области по округам № 2 и № 16. Известный иркутский медик Владимир Новожилов набрал 56,3% во 2-м округе, за Владислава Буханова отдали свои голоса 57,28% избирателей в 16-м округе.
Кредит доверия губернатора исчерпан
Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что выборы в Госдуму показали: губернатор как представитель коммунистов за год лишился поддержки электората. Показателем Минченко считает голосование по крупным городам. Напомним, что на губернаторских выборах в сентябре 2015 года Иркутск, Ангарск, Братск голосовали за КПРФ, и это было продолжением тренда нескольких выборов, когда городское население высказывало поддержку левым. Буквально за год нахождения Сергея Левченко у власти ситуация кардинально изменилась.
Иркутск наиболее показателен в этом смысле. Как известно, городская территория на выборах в Госдуму была поделена по нескольким округам – 93, 94 и 95. Однако, взглянув на результаты любой из иркутских избирательных комиссий, неважно, куда она была причислена – к Ангарскому, Шелеховскому или Иркутскому округу, легко понять: горожане голосовали примерно одинаково. Они отдали предпочтение «Единой России», несмотря на то что год назад коммунисты были буквально фаворитами электората. По результатам Иркутской городской избирательной комиссии № 2 партия власти взяла 30,2%, КПРФ – 32,9%. Разрыв менее трех процентов, то есть результат, как и отметили сами коммунисты, «ноздря в ноздрю». Если мы возьмём ту же комиссию, но ровно год назад, то тогда на губернаторских выборах во втором туре кандидат от КПРФ Левченко взял 74, 54%, а кандидат от «ЕР» Сергей Ерощенко – 23,74%. Разрыв более 50%.
Аналогичная ситуация по Иркутской комиссии № 4, приписанной к Шелеховскому округу. Год назад – лидерство КПРФ, сегодня – равные позиции с «ЕР». Вряд ли люди, которые шли на выборы, поменялись. Изменилось их отношение к партиям и кандидатам. Разочарование в коммунистах и стабильный электорат «ЕР» сделали своё дело. По данным Иркутской городской комиссии № 3, «ЕР» опередила КПРФ почти на 5% (год назад именно здесь единоросс Сергей Ерощенко проиграл коммунисту около 35%). Иркутская комиссия № 1 насчитала 39,23% голосов за «Единую Россию» и 25,65% за КПРФ. Ещё в сентябре 2015 года коммунист Сергей Левченко сумел отвоевать здесь у соперника-единоросса почти 45%. Таким образом, Иркутск в целом проголосовал за «Единую Россию».
Город Ангарск в прошлом году отдал 44,62% кандидату от партии власти и 52,51% – коммунисту. Сегодня здесь же у «Единой России» 34,48%, у КПРФ – 19,49%. 14 процентов, которые должны заставить коммунистов задуматься: как получилось, что огромный аванс избирателей за год был столь бездарно растрачен?
Братск, третий крупный город области, в прошлом году обеспечил разрыв в 13% между коммунистом и единороссом – в пользу Левченко. Сегодня разрыв почти такой же, около 12%, но с точностью до наоборот – в пользу «Единой России».
Год назад Усолье в массе было за кандидата-коммуниста, отдав ему более 60% голосов. А вот сегодня почти 43% голосовавших встали на сторону «ЕР», обеспечив существенный перевес.
Особняком стоит Черемхово. Город проявил стабильность: и в этом году обеспечил более 50% голосов за партию власти, и в прошлом дал 86,36% голосования за земляка – единоросса Сергея Ерощенко.
По мнению Минченко, можно говорить о том, что городское население, ещё в прошлом году активно поддерживавшее коммунистов, ныне закрыло кредит доверия левым. Аналогичный кредит был закрыт и представителями элит, которые в альянсе с губернатором проводили прошлогоднюю губернаторскую кампанию. Но сегодня и эта поддержка практически утеряна.
Работа над ошибками
Иркутяне отдали предпочтение «Единой России», несмотря на то что год назад коммунисты были буквально фаворитами электората
«Единая Россия» из своих ошибок сумела извлечь уроки. Мобилизация во время предвыборной кампании, выход на предельно открытый сценарий отбора кандидатов – всё это сыграло в пользу партии власти. Сколько бы ни критиковали предвыборную программу партии оппоненты, факт не изменишь – именно она дала весьма неплохие результаты.
– Можно сделать вывод, что в Государственной Думе седьмого созыва Иркутскую область будут представлять пять депутатов, – сообщил на пресс-конференции по итогам выборов секретарь ИРО «ЕР» Сергей Брилка. – По одномандатным округам это Алексей Красноштанов, Сергей Тен, Андрей Чернышёв. И два кандидата по региональной группе № 4 – Иосиф Кобзон и Николай Николаев. Это предварительные расчёты, однако с высокой долей вероятности эти имена вы увидите в новой Государственной Думе. Результат нас вполне устраивает, мы сегодня ещё раз убедились в правильности наших расчётов, которые делали в преддверие выборов. У партии «Единая Россия» есть устойчивый электорат, который поддержал нас в 2011 году, когда избиралась Государственная Дума шестого созыва, и в 2013 году, когда мы выбирали депутатов Законодательного Собрания. Мы прогнозировали, что результат должен быть на уровне 2013 или 2011 года, что и получилось. Я хочу поблагодарить своих коллег по партии, депутатов-одномандатников, которые провели огромную работу, избирателей Иркутской области за то, что они пришли на участки и проявили гражданскую позицию.
Кампания «Единой России» проходила при полной поддержке президента России Владимира Путина, и, когда стало ясно, что партия власти одержала победу на выборах, он и премьер Дмитрий Медведев прибыли в избирательный штаб «ЕР». Премьер высказал уверенность, что партия власти получит «абсолютное большинство» в новой Госдуме.
«С уверенностью можно сказать, что партия власти добилась хорошего результата. Победила, – процитировал президента Владимира Путина сайт РБК. – Трудно, тяжело, а люди всё равно за «Единую Россию» проголосовали. Во всяком случае, люди видят, что представители «Единой России» реально стараются для людей, работают искренне». По мнению президента, в стране сегодня ни одна партия лучше, чем «Единая Россия», не работает. И такое голосование за «Единую Россию» связано с «растущей политической зрелостью наших людей», считает Владимир Путин.
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