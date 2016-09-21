Алексей Красноштанов: «С завершением избирательной кампании работа только начинается»

Я благодарен жителям Иркутской области, своим избирателям за то, что они не остались в стороне и пришли в минувшее воскресенье на избирательные участки, сделали свой выбор и поддержали меня.

Результаты, с которыми закончилась эта избирательная кампания, красноречиво свидетельствуют о том, что люди готовы мне доверять, готовы возложить на меня решение своих проблем. Ответственность за свои обещания я осознаю в полной мере и постараюсь делать всё, чтобы не подвести тех, кто ждёт от меня решений, действий и поддержки.

В ближайшие дни я вновь отправлюсь с рабочей поездкой по тем территориям, которые уже посетил во время предвыборной кампании, – это Усолье-Сибирское, Аларский, Нукутский, Иркутский, Ангарский районы и так далее. Хочу «закрепить» результат своих предыдущих поездок в этих муниципалитетах, услышать вновь наказы и проблемы людей, которые возлагают на меня надежды как на депутата Государственной Думы. Быть может, я что-то не услышал во время предвыборной кампании, что-то упустил, потому что встреч с жителями области было очень много. Возможно, не все избиратели смогли донести до меня свои наказы – их голоса я тоже хочу услышать сейчас, уже после того, как завершились выборы. Ведь с завершением избирательной кампании работа не заканчивается. Наоборот, всё только начинается, всё ещё впереди.

Надо признаться, что мой избирательный округ включает в себя очень сложные, проблемные территории. Речь здесь идёт о целом комплексе социальных, инфраструктурных проблем, перетекающих в итоге в демо­графические. Я побывал во многих районах Иркутской области, и сегодня у меня сложилось понимание: чтобы в наших посёлках оставались молодые люди, надо создавать для них условия, строить дома, садики, предоставлять работу, обеспечивать достойный социальный уровень жизни. Все эти проблемы сразу не решить, но я не буду опускать руки. Я взял на себя эту ответственность, выиграл на выборах и абсолютно готов к тому, чтобы менять ситуацию в своём округе в лучшую сторону.

Продолжит в прежнем объёме и с прежней активностью свою работу и Благотворительный фонд Красноштанова. Организация была открыта ещё до того, как я пришёл в политику, – восемь лет назад. За прошедшее время фонд успел очень многое: социальная помощь Аларскому району – в школы куплен спортивный инвентарь, осветительные приборы, была оказана помощь Свято-Троицкому храму, который строится в селе Максимовщина, в школах Боханского района установлены системы видеонаблюдения, проведён косметический ремонт в детсадах Свирска и многое, многое другое. Фонд Красноштанова – это один из инструментов моей работы, это возможность быть ближе к моим избирателям, возможность решать их проблемы (пусть не всегда глобальные, но насущные) быстрее, оперативнее.