+ добавить комментарий

«Патриот» в подарок

Специалисты Центра русского языка, фольклора и этнографии получили возможность добираться до самых глухих углов Иркутской области

Региональный Центр русского языка, фольклора и этнографии за счёт областного бюджета получил автомобиль «УАЗ-Патриот». Для сотрудников центра, и прежде всего для его директора Галины Афанасьевой-Медведевой, это настоящий праздник. Собственный транспорт – это возможность проводить больше экспедиций, бывать в самых глухих углах нашей области. До сих пор сотрудникам центра приходилось добираться до очагов традиционной культуры на автобусах, маршрутках да собственном энтузиазме.

Центр русского языка, фольклора и этнографии был создан в 2012 году, когда на посту губернатора находился Дмитрий Мезенцев. Примерно с тех пор сотрудники центра и мечтали о собственном автомобиле. Может быть, он им даже снился. Машина здесь нужна как воздух. Без транспорта уже не добраться до тех мест, где ещё жива традиционная среда, в которой только и может сохраняться сибирский говор.

Очаги традиционной культуры даже в отдалённых деревнях затухают, и это неизбежный процесс. Единственное, что могут сделать учёные, – попытаться записать, обработать и передать потомкам сибирский говор, неразрывно связанный с традиционной культурой русских старожилов Сибири, с особенностями быта, с обрядами, промыслами, с живой душой Русского Севера.

Как правило, носителями традиционного сибирского говора являются бабушки и дедушки. Именно они помнят традиционный уклад жизни, особенности промыслов, могут рассказать, как в родительских семьях отмечали праздники, как приучали детей к работе, какова была иерархия взаимоотношений в семье. Когда талантливый рассказчик, человек, наделённый даром слова, начинает вспоминать своё детство, родительский дом, через его рассказ встаёт перед внимательным слушателем история целого края, а то и всей страны. Таковы рассказы о раскулачивании, о войне, о трудных предвоенных годах в сибирской деревне.

Для того чтобы найти таких рассказчиков, Галина Афанасьева-Медведева 30 лет колесит по Байкальской Сибири. Ареал её исследований огромен, но прежде всего это Иркутская область. На маршрутке, на автобусе, на перекладных она дотошно исследует одну деревню за другой. Под влиянием цивилизации очаги традиционной культуры затухают, и чем дальше в глушь, тем больше шансов найти людей, устоявших под натиском масс-культуры. Поэтому и приходится учёному ездить по бездорожью, по зимникам. Не имея в распоряжении собственного транспортного средства, делать это исключительно трудно. Неудивительно, что таких людей, как Галина Афанасьева-Медведева, в области, пожалуй, больше и нет.

В результате многолетних этно­графических экспедиций родился удивительный проект – «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири». Уже издан 18-й том, а материала подготовлено на 50 томов. Словарь уникален тем, что слово в нём не вырвано из контекста, а дано вместе с рассказом. Таким образом, словарь – это не просто кладовая исконно сибирских слов и выражений, а ещё и энциклопедия народной жизни. С каждой страницы там звучат живые голоса старожилов, и слова их не исправлены редакторской рукой. Наоборот, их самобытность, иногда «корявость» дотошно сохранена, «законсервирована» и передана потомкам.

С тех пор как образован Центр русского языка, фольклора и этно­графии, его сотрудники активно занимаются не только наукой, но и её популяризацией. Прежде всего, ведётся работа с детьми и подростками. Для того чтобы они не чувствовали себя иностранцами в родном отечестве, им нужно рассказывать о народной, традиционной культуре. Зачастую ребята мало что знают о русских народных традициях, называют только самые известные праздники. А вот Кузьминки или Капустки уже не знают, хотя в Сибири были очень интересные традиции празднования этих дней.

– У нас имеется несколько проектов, в рамках которых мы работаем со школьниками, – говорит научный сотрудник, аналитик Центра русского языка, фольклора и этно­графии Ирина Никулина. – Это «Живое слово», «Народный календарь», «Патриоты России», «Человек и природа».

Например, в рамках проекта «Народный календарь» сотрудники центра в течение года приходят в школы и рассказывают детям о каждом народном празднике. Так ребята проживают целый год по народному календарю. Итогом работы становится защита проекта о каком-то празднике.

– У нас есть школы-партнёры, с которыми мы ведём постоянное сотрудничество, – продолжает Ирина Никулина. – Это гимназия № 3, лицей ИГУ и ряд других. Со старшеклассниками работаем по более серьёзным темам. Говорим о патриотизме, об истории Сибири, которая отразилась в рассказах наших бабушек и дедушек.

Проект «Человек и природа» реализуется совместно с краеведческим музеем. Ребята очень удивляются многим фактам. Например, существовал запрет на сбор ягод до определённого срока, веками вырабатывались правила, регламентировавшие охоту и рыбалку. За каждой деревней был закреплён участок реки, который нужно было раз в год почистить. С малолетства все понимали, что иначе окружающая среда очень быстро станет враждебной, исчезнут в лесу ягоды и грибы, зверь и птица. А самое главное – люди чувствовали себя хозяевами на своей земле и относились к ней соответственно.

– Для нас приобретение транспорта, – это огромное подспорье, – говорит Галина Афанасьева-Медведева. – Автомобиль поможет решить проблему поиска очагов традиционной культуры, а значит, вопрос их консервации и сохранения.

На вручение машины в Центр русского языка, фольклора и этнографии приехал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он дал поручение министру культуры решить вопрос с выделением ставки водителя, которой пока не было предусмотрено в штатном расписании. А сотрудники центра уже строят планы будущих экспедиций. Первая из них уже намечена. Если всё получится, вскоре состоится поездка в Киренский район, в старожильческие селения, образованные более 300 лет назад.