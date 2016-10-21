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Восточно-Сибирская правда
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Альтернатива для Тофаларии
В одном из трёх посёлков Тофаларии – Алыгджере, Верхней Гутаре или Нерхе, где проживает чуть больше 1200 человек, – в следующем году планируется построить электростанцию, работа которой будет обеспечиваться не только дизельным генератором, но и солнечными батареями. Главным фактором выбора места для её размещения стало то, что Тофалария Нижнеудинского района является самым труднодоступным местом в Иркутской области. Сейчас электроснабжение жителей посёлков обеспечивается по нескольку часов в сутки – утром и вечером. Электроэнергия подаётся с дизельной электростанции. Подробности в материале «Сибирского энергетика».
Дозированный комфорт
– У нас в Приангарье 43 района, в которых примерно по 10–15 труднодоступных населённых пунктов, не имеющих электричества. То есть почти 30 тысяч человек живут без комфорта, – рассказал заместитель директора по науке Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников. – Это почти весь север Иркутской области – Катангский, Киренский, Бодайбинский, Жигаловский, Качугский районы, а также побережье Байкала, Заречье Братского района. Выработка энергии тут в основном осуществляется дизельными станциями, проблема электроснабжения связана в этих территориях прежде всего с необходимостью приобретать и поставлять ГСМ, а также с неудовлетворительным состоянием генерирующего и сетевого хозяйства. Всё это – дополнительные расходы для областного бюджета.
По информации областного министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи, на завоз топлива в отдалённые территории из бюджета уходит около полумиллиарда рублей в год. Потребность одной только Тофаларии составляет ежегодно 23 млн рублей, чтобы завезти 150 тонн нефтепродуктов в Нерху, 180 тонн в Верхнюю Гутару и около 200 тонн дизтоплива в Алыгджер, который является «столицей» Тофаларии.
Об изменении ситуации в отдалённых труднодоступных посёлках Иркутской области, в частности о дефиците электроэнергии в Тофаларии Нижнеудинского района, всерьёз заговорили в 1999 году, когда учёные Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН провели первую оценку состояния энергосистемы в районах. С тех пор предложения о развитии альтернативной энергетики нашли отражение лишь в посёлке Онгурён. Однако в настоящее время из-за проблем с эксплуатацией уникальная для региона станция не работает. Так или иначе, жителям отдалённого Онгурёна не удалось уйти от дизельной генерации. Подробно о ситуации в посёлке «Сибирский энергетик» писал 17 августа в материале «Унесённое ветром».
Как отметил Валерий Стенников, вопрос о необходимости строительства солнечной электростанции решался в июле 2015 года на заседании Научно-экспертного совета по энергоэффективности, созданного распоряжением губернатора Иркутской области (Валерий Стенников возглавляет этот совет. – Авт.) На заседании была рассмотрена заявка на разработку и реализацию проекта строительства станции в Тофаларии. После обсуждения все члены НЭСЭ проголосовали «за» поддержку данной инициативы.
Пока нечего праздновать
Тофалария – труднопроходимая местность. Примерно 90% её территории занимают горные таёжные ландшафты, остальная часть представляет собой горную тундру с хребтами, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами, практически непригодную для постоянного проживания людей. По информации начальника управления по промышленности и экономике администрации Нижнеудинского района Сергея Сморкалова, сейчас в трёх населённых пунктах Тофаларии проживают 1168 человек, из них коренных жителей – тофаларов – 700 человек. Тут нет дорог. Связь с районным центром (Нижнеудинск) осуществляется малой авиацией – вертолётом и самолётом АН-2. В настоящий момент нет централизованного электроснабжения, подача света осуществляется дизельными электростанциями. Все материалы возможно завозить только зимой на большегрузных вездеходных машинах. Топливо поставляется два с половиной месяца в году автозимниками – по руслам рек.
Заказчиком проекта новой станции является администрация Нижнеудинского района, в частности комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). Как сообщил «СЭ»
заместитель председателя комитета Юрий Егоров, в прошлом году был проведён конкурс по выбору организации-проектировщика. По его результатам ООО «БайкалРемПутьМаш» получило право разработать проектно-сметную документацию до 1 сентября текущего года. «В начале было всё хорошо, специалисты приехали, провели инженерно-изыскательские работы, вели подготовительный набор материала, однако самого проекта с положительным заключением экспертизы до сих пор нет. Проектировщики нарушают все сроки, – недоумевает Юрий Егоров. – Первую часть проекта они выполнили, был выплачен аванс 1 млн 100 тыс. рублей, разработка оценивается на сумму порядка 5,5 миллиона рублей. Ситуация сложная, здесь пока нечего праздновать, ведь, если нет экспертизы, нет проекта».
Объяснение, почему сроки разработки проектно-сметной документации затягиваются, дал Роман Разумилов, заместитель директора по стратегическому развитию и инвестициям той самой компании-проектировщика – ООО «БайкалРемПутьМаш». «Дело в том, что проект очень сложный, изначально мы его приготовили как один на всю Тофаларию, а сейчас нам сказали разделить на каждый из трёх населённых пунктов и сделать проекты по отдельности. Соответственно, выросла стоимость, – говорит Роман Разумилин. – Сейчас мы всё сделали, сдали его на госэкспертизу. Примерно к первым числам ноября предоставим его заказчику».
1900 метров над уровнем моря
По задумке проектировщиков это должна быть комплексная автоматизированная солнечно-дизельная электростанция. Проектная мощность солнечного сегмента гибридной электрической станции 450 киловатт: в Верхней Гутаре – 170, в Алыгжере – 230, в Нерхе – 120 киловатт. Сейчас дизель-генераторные установки вырабатывают электроэнергию в трёх посёлках 16 часов в сутки – утром и вечером. Станции расположены в отдельных зданиях, которые находятся в аварийном состоянии, кроме того отсутствует система пожаротушения. Электрические сети также находятся в плачевном состоянии. Напряжение на крайних точках посёлка составляет всего 140 В вместо положенных 220 В. Качество электроэнергии очень плохое, на электроплите практически невозможно ничего приготовить, а мощные бытовые приборы – такие как микроволновые печи, духовки, чайники – не работают вовсе. Жители спасаются печным отоплением.
Кроме того, сейчас склады хранения ГСМ находятся посреди посёлка в непосредственной близости к жилым домам, что не отвечает требованиям пожарной безопасности. Разумилов сообщил, что данные склады будут вынесены за пределы поселковой территории. Взамен линии электропередачи посёлка, которая находится в плохом состоянии и не обеспечивает нормального качества электричества, проектировщики предлагают до конца посёлка протянуть новую линию 10 киловатт и тем самым обеспечить должное качество.
Авторы проекта планируют уйти от дизеля за счёт генерации возобновляемых источников энергии, а именно солнечных панелей. «Посёлок Верхняя Гутара расположен высоко в горах – на высоте 1900 метров над уровнем моря, – поясняет такое решение Роман Разумилин. – Когда мы делали анализ природно-климатических условий для технико-экономического обоснования, выяснилось, что уровень инсоляции (солнечной энергии) очень высокий. В нашей горной местности его значения можно сопоставить со значениями инсоляции в Крыму, – говорит Рузумилов. – Для сравнения мы брали данные с метеостанции, замеряли скорость ветра. Абсолютным преимуществом оказалось использование солнечных панелей, потому как ветер там сильный, но он имеет непостоянный характер, его мощность – в среднем 3 метра в секунду. Этого недостаточно для работы ветрогенератора, для него необходима минимальная скорость 5 метров в секунду». По мнению проектировщиков, установка мини-ГЭС, которую предлагают учёные из института систем энергетики им Мелентьева, нецелесообразна, поскольку реки имеют нестабильные русла, уровень воды меняется в разы за короткий период времени.
По расчётам сотрудников проектной организации такая солнечная станция будет компенсировать 50% затрат на обеспечение электроснабжения всех посёлков. При этом будет предоставлено не дозированное электроснабжение, как сейчас, а круглосуточное. Проектировщики заявляют, что смогут таким образом обеспечить качественную подачу электроэнергии путём повышения напряжения. Также у новой станции будет возможность увеличения мощности в связи «с неизбежным развитием этих посёлков и дальнейшим ростом числа потребителей». При этом в станции уже предусмотрен пятнацатипроцентный резерв на случай, «если там захотят построить новое производство, какую-нибудь пилораму».
На чужих ошибках учатся
Как отметил Валерий Стенников, необходимо учесть те ошибки, которые были допущены при реализации ветросолнечной станции в Онгурёне: «Там были допущены ошибки с эксплуатацией, организацией работ, должна была быть предусмотрена фирма, специально подготовленные люди, а те, кто впоследствии будут заниматься обслуживанием новой станции, должны пройтись по всей цепочке – с самого начала, ещё на стадии проектирования, строительства и монтажа оборудования на станции во избежание подобных ошибок».
В свою очередь, как утверждает Роман Разумилов, при проектировании новой станции они учли все ошибки и недочёты, допущенные при строительстве ветро-солненчной станции в Онгурёне. «Там была допущена принципиальная ошибка – они присоединили новую станцию к существующей линии электропередачи без проведения её адаптации и модернизации ВЛ электропередачи, – отметил собеседник издания. – Полностью отсутствовал мониторинг электростанции со стороны компетентных специалистов обслуживающей организацией. Весь контроль был возложен на единственного специалиста – «хозяина».
Кроме этого, в тофаларском проекте предусмотрена реконструкция уже имеющихся линий электропередачи. «Когда мы анализировали текущую ситуацию в Алыгджере, выяснилось, что там настолько неверно организованы воздушные линии электропередачи, что это приводит к тому, что нагрузка на генератор является причиной частых выходов из строя станции, – отметил заместитель директора проектной организации. – Мы на линии наведём порядок, поставим различные ограничения, счётчики, чтобы велся учёт, для организации полного мониторинга этой системы. В труднодоступную местность никаких специалистов специально обученных не повезут, потому что будет предусмотрен дистанционный мониторинг. И в районе, и в области будут наблюдать в режиме онлайн с любого компьютера через Интернет за всей ситуацией – объёмы потребления и выработки, качество поданной электроэнергии и так далее».
Роман Разумилов рассказал, что в настоящее время все солнечные станции, которые открываются в России, типовые и работают по принципу «лампочки». То есть днём, когда есть солнце, солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которая попадает в центральную сеть. «В случае с Тофаларией мы получаем автономную гибридную солнечно-дизельную электростанцию, которая обеспечивает выработку электроэнергии 24 часа в сутки – и днём и ночью. Можно обойтись без увеличения штата сотрудников, то есть там как был внештатный электрик, так и останется».
По словам авторов проекта, аналогичных установок нигде нет, она своего рода уникальная. Роман Разумилов взял на себя смелость заверить, что данный проект будет типовым для всего региона, и уже есть намерения в министерстве жилищной политики и энергетики включить его в федеральный резерв, чтобы другие муниципалитеты могли его использовать для аналогичных решений.
Срок окупаемости проекта, к примеру, на станции в деревне Нерха – семь лет. «Они сейчас тратят в Нерхе почти 10 миллионов рублей ежегодно на содержание этой дизельной станции, новая станция обойдётся примерно в 60 миллионов рублей, на её обслуживание и закуп ГСМ – 4 миллиона 700 тысяч в год, соответственно, ежегодный экономический эффект – не менее 5 миллионов рублей бюджета». Жители Тофаларии в настоящее время совсем не платят за потреблённое электричество. Роман Разумилов предположил, что такая «коммунистическая привычка не платить по счетам» у них выработалась из-за плохого качества электроэнергии, в конечном итоге за них платит муниципалитет. Счётчики в домах по учёту электроэнергии никто никогда не устанавливал. А в новом проекте будут дополнительно предусмотрены приборы учёта, соответственно, жители будут вынуждены платить за электроэнергию, то есть это тоже дополнительный доход для муниципалитета.
Ещё один плюс в новом проекте – это российское оборудование. «Наша компания намерена участвовать в конкурсе на строительство станций, так как мы являемся производителями солнечных панелей – в Слюдянке налажено производство. Это направление мы развиваем с 2014 года, мы сами производим солнечные панели и поставляем их в разные концы нашей страны.
К примеру, в Республике Саха в посёлке Улуу уже установлены и успешно эксплуатируются эти солнечные панели».
Однако все эти задумки проектировщиков пока остаются на бумагах. Вся проблема в том, где взять деньги на реализацию данных проектов. Сметная стоимость станции в Нерхе составляет 62 млн. рублей, в Верхней Гутаре – 70 млн. рублей, в Алыгджере – порядка 100 млн. рублей. В техническом задании к проекту прописано, что средства будут выделены из областного и районного бюджетов.
На минувшей неделе заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин в своём выступлении на круглом столе по повышению энергоэффективности в Иркутской области отметил, что «проект интересен министерству, но средств на его реализацию пока нет. В случае увеличения лимита по финансированию программы по энергосбережению (в этом году общий бюджет программы составил всего 30 млн. рублей. – Прим. авт.) мы будем рассматривать возможность в следующем году хотя бы в одном из населённых пунктов эту проблему решить». При этом Сергей Малинкин отметил, что населённые пункты Тофаларии Нижнеудинского района, «несмотря на свою труднодоступную удалённость», характеризуются ежегодным приростом населения».
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