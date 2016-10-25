+ добавить комментарий

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Конкурент: 25 октября 2016

Общество

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Ушли внезапно

Два спортивных объекта рядом с «Трудом» неожиданно для минспорта обрели нового собственника

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

Вчера стало известно название компании, купившей у Иркутского областного объединения организаций профсоюзов сразу два спортивных объекта в центре Иркутска. Запасное поле стадиона «Труд» и мини-футбольная площадка возле него теперь принадлежат компании «Монолит». Физические лица, стоящие за ней, попросили не называть себя, однако отрекомендовались как «иркутяне, болельщики и патриоты». Они пообещали сохранить спортивное назначение купленных участков в самом центре Иркутска и подчеркнули, что речь о строительстве гостиницы не идёт.

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Покупатели участков заверили главу регионального минспорта в том, что речи о строительстве гостиницы на этом месте не идёт
Автор фото: Николай БРИЛЬ

Из кабинета министра спорта Иркутской области Ильи Резника новые собственники  запасного поля стадиона «Труд» и мини-футбольной площадки вышли за пять минут до того, как туда на пресс-конференцию зашли журналисты. Энергичные, одетые в рубашки, джинсы и куртки, они оставили впечатление вполне довольных жизнью людей. Министру они отрекомендовались как иркутяне, патриоты, спортсмены, болельщики, реализующие в областном центре проекты по реставрации и содержанию памятников. Однако фамилии и имена свои попросили не озвучивать. Отметив лишь, что переговоры по сделке велись с мая нынешнего года, специально для её проведения и дальнейшей эксплуатации участков и была создана компания «Монолит». 

«Меня смутили непредсказуемость и отсутствие информации от профсоюзов об этой сделке», – заявил журналистам Илья Резник. Дело в том, что администрация региона является собственником стадиона «Труд», а реализованные профсоюзами участки завязаны с ним общими бытовыми и транспортными коммуникациями. Кроме того, администрация эксплуатировала данные участки, выплачивала за них налоги. 

О том, что сделка – свершившийся факт, Резник случайно узнал на прошлой неделе. «Позвонил Александру Никитовичу Оболкину (председатель Облсовпрофа. – Прим. «Конкурента»), он ответил: «Продали, но сейчас ничего сказать не могу». Министр спорта затруднился ответить, почему профсоюзы не посчитали необходимым предложить министерству приобрести участки и поставить его в известность о свершившейся сделке. Нашему изданию получить комментарий Александра Оболкина по этим вопросам также не удалось: телефон в его приёмной не отвечал.

Покупатели участков заверили главу регионального минспорта в том, что речь о строительстве гостиницы на этом месте не идёт. В ближайший год воспитанники ДЮСШ и иркутяне смогут пользоваться этими объектами на тех же условиях, что и раньше. В планах компании «Монолит» привести мини-футбольную площадку в надлежащий вид. «Что касается большого поля, то они окончательно не определились: планируют либо построить крытый каток, либо искусственный лёд под открытым небом, либо спортивно-зрелищный комплекс», – отметил министр. Он пообещал контролировать, чтобы назначение участков осталось прежним, а также вести постоянный мониторинг того, как эксплуатируются запасное поле «Труда» и мини-футбольная площадка. 

Несмотря на то что минспорта эксплуатировало участки, приоритетного права на их покупку у него нет. Однако Илья Резник планирует обратиться в министерство имущественных отношений с просьбой проверить юридическую чистоту сделки. Также он намерен вступить в деловую переписку с новыми собственниками, чтобы получить официальное подтверждение того, что участки проданы, а также информацию о планах нового владельца и гарантии сохранения спортивного профиля объектов. 

Кто стоит за компанией «Монолит», так и осталось неизвестным. Илья Резник затруднился назвать организационно-правовую форму компании. Согласно данным проекта «РусПрофайл», который представляет собой глобальную справочную систему по всем российским компаниям и предпринимателям, в Иркутской области зарегистрировано свыше 150 компаний с таким названием, включая прекратившие свою деятельность. В основном речь идёт об ООО.  

Напомним, комплекс спортивных сооружений «Труд» был приобретён в региональную собственность в конце 2012 года за 330 млн рублей у Иркутского областного объединения профсоюзов. При этом запасное поле и мини-футбольная площадка остались в собственности профсоюзов. Стоимость этих участков Илья Резник оценил в «десятки миллионов рублей, может, меньше». 

Скандал вокруг объектов разгорелся на прошлой неделе, когда появилась информация о том, что участки ушли частному собственнику, планирующему построить на этом месте гостиницу. Общественный резонанс эта тема вызвала потому, что запасное поле стадиона «Труд» зимой популярно среди горожан: в вечернее время и в выходные дни оно использовалось для массового катания. На мини-футбольной площадке регулярно проводились матчи, в основном детские.

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