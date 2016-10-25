+ добавить комментарий

«Шлагбаум – это дойная корова»

Дачное товарищество в Шелеховском районе присвоило общественную дорогу

Автор: Ольга МУТОВИНА

Суд Шелеховского района принял решение изъять у ДНТ «Зелёный» участки внутри товарищества, которые фактически являются дорогой общего пользования. Оказалось, что во время приватизации участков руководство ДНТ не стало отступать положенные метры от соседней территории, а включило дорогу в собственный участок. В апреле 2014 года въезд в товарищество преградил шлагбаум. Таким образом, перекрытым оказался не только путь на частную землю, но и проезд к лесу, сенокосам и кладбищу в соседней деревне Еловке. Сейчас этого населённого пункта нет на карте, но у некоторых жителей Пионерска там похоронены родственники.

Несколько лет владельцы участков безуспешно пытаются доказать, что преграда установлена незаконно

Ровно полгода продлился судебный процесс по иску прокурора Шелеховского района. За это время было проведено несколько слушаний, выездное заседание суда, назначена и выполнена экспертиза. Главный вопрос, по которому спорили в суде две стороны, – была ли на этом месте общественная дорога. Представитель истца заместитель прокурора Шелехова Эльвира Трофимова на суде заявила, что дорога была и проходила она именно по участкам, теперь принадлежащим товариществу. О сути спора «Восточка» подробно рассказывала в материале «Битва за шлагбаум» 26 апреля нынешнего года.

Истец представил в суде доказательства, что проезд значим не только для жителей Пионерска, но и для сотрудников лесничеств. В официальном ответе на запрос начальник Шелеховского лесничества Мин­обороны России отмечает: дорога Пионерск – Еловка выполняет противопожарное назначение. По ней сотрудники выезжают на противопожарные рейды и мероприятия по предотвращению незаконных рубок леса. Кроме того, руководитель ведомства сообщает, что представители ДНТ неоднократно препятствовали проезду лесничих, не пропускали через шлагбаум работников лесной охраны, хотя дорога служит единственным проездом, по которому можно добраться до лесов Министерства обороны. Аналогичный по содержанию ответ дали руководители гражданского лесничества.

Сотрудники УМВД России по Шелеховскому району провели обследование, по итогам которого заключили, что по СНиП дорога относится к категории дорог общего пользования местного значения пятой категории. Работники силового ведомства сделали акцент: дорога в сторону Еловки – единственная в этом направлении.

Ещё одним важным доказательством, представленным в суде, стал генеральный план посёлка Пионерск, в котором дорога обозначена. По документу в перспективе этот проезд должен связывать посёлок и водокачку – объект стратегического значения. Поэтому прокурор просила отменить право собственности на спорные участки и внести в государственный кадастр недвижимости сведения о прекращении существования земель.

«Достоверно установлено, что участок, который занимает ДНТ «Зелёный», был сформирован в результате выдела земель АОЗТ «Ангарский». Прокуратура не оспаривает права ДНТ на паевые земли. Однако при выделении земель на местности была допущена ошибка – так Эльвира Трофимова трактовала искажение, которое позволило себе ДНТ. – Вместе с участками, выделенными в общедолевую собственность, была приватизирована дорога общего пользования. Доказательство, что именно в этом месте проходила дорога, – материалы соседнего участка, он был сформирован на несколько месяцев раньше. Одна из границ этого участка – дорога. Данные согласуются с выводами экспертов – именно дорога являлась границей между двумя участками».

Правда, к финалу процесса вы­яснилось, что таких объектов недвижимости, на изъятии которых настаивал прокурор, больше не существует. Пока суд да дело, ответчик размежевал каждый из спорных участков ещё на два. Получилось четыре новых объекта недвижимости. Кроме того, в собственность муниципалитета руководство ДНТ попросило принять ещё два участка, смежных с территорией, на которой стоит шлагбаум.

Смысл пертурбаций становится понятен, если сложить в одну линию четыре вновь образованных участка – два из той площади, изъятия которой изначально добивался прокурор, и два соседних участка. Вместе они образуют проезд через ДНТ, минуя шлагбаум. Такой исход дела вполне устроил представителя надзорного ведомства. На заключительном заседании заместитель прокурора скорректировала требования: попросила суд признать отсутствующим право собственности на два вновь образованных участка в границах садоводства. «Нам остаётся проконтролировать, приняла ли администрация участки, которые ДНТ передало в ведение муниципалитета, – поделилась с корреспондентом планами Эльвира Трофимова. – Я считаю, мы отстояли права жителей Пионерска, сотрудников государственных учреждений на беспрепятственный проезд по дороге».

В этом деле была ещё одна группа заинтересованных – собственники участков, входящих в границы ДНТ. Для них освобождение про­езда по дороге означало освобождение от преграды на пути к собственному участку – шлагбаума. Несколько лет владельцы участков безуспешно пытаются доказать, что преграда установлена незаконно. Когда люди покупали участки, дорога на кадастровой карте значилась, собственники могли свободно проехать к своим участкам. Шлагбаум появился полтора года назад. За право проезжать на территорию товарищества руководство стало брать сначала по 500 рублей в месяц, потом аппетиты возросли до 700 рублей. Дважды собственники участков подавали судебные иски и дважды проигрывали. Не оправдалась надежда и в этот раз – руководство ДНТ смогло удержать территорию под контролем.

«У прокуратуры была цель – добиться проезда по просёлочной дороге. К шлагбауму были претензии только из-за того, что он преграждал проезд по дороге. Сейчас проезд обеспечен через соседние участки, минуя шлагбаум. Такое решение нас вполне устраивает», – заключила заместитель прокурора. Собственникам участков Эльвира Трофимова предложила решать все вопросы с руководством ДНТ в индивидуальном порядке.

«Я считаю, что шлагбаум для ДНТ – это просто дойная корова. Он нужен, чтобы собирать с людей деньги, – говорит собственник участка в «Зелёном» Олег Гусев. – Я купил землю в 2011 году, в 2013-м начал строить дом. В эти же годы сдал целевой взнос, который пошёл на отсыпку дорог, – 30 тысяч рублей. Потом узнаю, что снова должен платить – теперь чтобы проехать к своему участку».