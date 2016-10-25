+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 25 октября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Шлагбаум – это дойная корова»

Дачное товарищество в Шелеховском районе присвоило общественную дорогу

Автор: Ольга МУТОВИНА

Суд Шелеховского района принял решение изъять у ДНТ «Зелёный» участки внутри товарищества, которые фактически являются дорогой общего пользования. Оказалось, что во время приватизации участков руководство ДНТ не стало отступать положенные метры от соседней территории, а включило дорогу в собственный участок. В апреле 2014 года въезд в товарищество преградил шлагбаум. Таким образом, перекрытым оказался не только путь на частную землю, но и проезд к лесу, сенокосам и кладбищу в соседней деревне Еловке. Сейчас этого населённого пункта нет на карте, но у некоторых жителей Пионерска там похоронены родственники.

 № 1 из 1
Несколько лет владельцы участков безуспешно пытаются доказать, что преграда установлена незаконно

Ровно полгода продлился судебный процесс по иску прокурора Шелеховского района. За это время было проведено несколько слушаний, выездное заседание суда, назначена и выполнена экспертиза. Главный вопрос, по которому спорили в суде две стороны, – была ли на этом месте общественная дорога. Представитель истца заместитель прокурора Шелехова Эльвира Трофимова на суде заявила, что дорога была и проходила она именно по участкам, теперь принадлежащим товариществу. О сути спора «Восточка» подробно рассказывала в материале «Битва за шлагбаум» 26 апреля нынешнего года.

Истец представил в суде доказательства, что проезд значим не только для жителей Пионерска, но и для сотрудников лесничеств. В официальном ответе на запрос начальник Шелеховского лесничества Мин­обороны России отмечает: дорога Пионерск – Еловка выполняет противопожарное назначение. По ней сотрудники выезжают на противопожарные рейды и мероприятия по предотвращению незаконных рубок леса. Кроме того, руководитель ведомства сообщает, что представители ДНТ неоднократно препятствовали проезду лесничих, не пропускали через шлагбаум работников лесной охраны, хотя дорога служит единственным проездом, по которому можно добраться до лесов Министерства обороны. Аналогичный по содержанию ответ дали руководители гражданского лесничества.  

Сотрудники УМВД России по Шелеховскому району провели обследование, по итогам которого заключили, что по СНиП дорога относится к категории дорог общего пользования местного значения пятой категории. Работники силового ведомства сделали акцент: дорога в сторону Еловки – единственная в этом направлении.   

Ещё одним важным доказательством, представленным в суде, стал генеральный план посёлка Пионерск, в котором дорога обозначена. По документу в перспективе этот проезд должен связывать посёлок и водокачку – объект стратегического значения. Поэтому прокурор просила отменить право собственности на спорные участки и внести в государственный кадастр недвижимости сведения о прекращении существования земель.

«Достоверно установлено, что участок, который занимает ДНТ «Зелёный», был сформирован в результате выдела земель АОЗТ «Ангарский». Прокуратура не оспаривает права ДНТ на паевые земли. Однако при выделении земель на местности была допущена ошибка – так Эльвира Трофимова трактовала искажение, которое позволило себе ДНТ. – Вместе с участками, выделенными в общедолевую собственность, была приватизирована дорога общего пользования. Доказательство, что именно в этом месте проходила дорога, – материалы соседнего участка, он был сформирован на несколько месяцев раньше. Одна из границ этого участка – дорога. Данные согласуются с выводами экспертов – именно дорога являлась границей между двумя участками».

Правда, к финалу процесса вы­яснилось, что таких объектов недвижимости, на изъятии которых настаивал прокурор, больше не существует. Пока суд да дело, ответчик размежевал каждый из спорных участков ещё на два. Получилось четыре новых объекта недвижимости. Кроме того, в собственность муниципалитета руководство ДНТ попросило принять ещё два участка, смежных с территорией, на которой стоит шлагбаум. 

Смысл пертурбаций становится понятен, если сложить в одну линию четыре вновь образованных участка – два из той площади, изъятия которой изначально добивался прокурор, и два соседних участка. Вместе они образуют проезд через ДНТ, минуя шлагбаум. Такой исход дела вполне устроил представителя надзорного ведомства. На заключительном заседании заместитель прокурора скорректировала требования: попросила суд признать отсутствующим право собственности на два вновь образованных участка в границах садоводства. «Нам остаётся проконтролировать, приняла ли администрация участки, которые ДНТ передало в ведение муниципалитета, – поделилась с корреспондентом планами Эльвира Трофимова. – Я считаю, мы отстояли права жителей Пионерска, сотрудников государственных учреждений на беспрепятственный проезд по дороге».  

В этом деле была ещё одна группа заинтересованных – собственники участков, входящих в границы ДНТ. Для них освобождение про­езда по дороге означало освобождение от преграды на пути к собственному участку – шлагбаума. Несколько лет владельцы участков безуспешно пытаются доказать, что преграда установлена незаконно. Когда люди покупали участки, дорога на кадастровой карте значилась, собственники могли свободно проехать к своим участкам. Шлагбаум появился полтора года назад. За право проезжать на территорию товарищества руководство стало брать сначала по 500 рублей в месяц, потом аппетиты возросли до 700 рублей. Дважды собственники участков подавали судебные иски и дважды проигрывали. Не оправдалась надежда и в этот раз – руководство ДНТ смогло удержать территорию под контролем.

«У прокуратуры была цель – добиться проезда по просёлочной дороге. К шлагбауму были претензии только из-за того, что он преграждал проезд по дороге. Сейчас проезд обеспечен через соседние участки, минуя шлагбаум. Такое решение нас вполне устраивает», – заключила заместитель прокурора. Собственникам участков Эльвира Трофимова предложила решать все вопросы с руководством ДНТ в индивидуальном порядке.

«Я считаю, что шлагбаум для ДНТ – это просто дойная корова. Он нужен, чтобы собирать с людей деньги, – говорит собственник участка в «Зелёном» Олег Гусев. – Я купил землю в 2011 году, в 2013-м начал строить дом. В эти же годы сдал целевой взнос, который пошёл на отсыпку дорог, – 30 тысяч рублей. Потом узнаю, что снова должен платить – теперь чтобы проехать к своему участку».      

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Ситуация

Городские шакалы и их добровольные помощники

Ситуация совершенно дикая. На улицах Иркутска сегодня обитает несколько тысяч бродячих собак. При этом в обществе сформировалась устойчивая группа людей, которые увлечённо занимаются отстаиванием прав этих полудиких животных, – общественное зоозащитное движение. Сегодня они...

25.10.2016, Иркутский репортер
Ситуация

«Шлагбаум – это дойная корова»

Дачное товарищество в Шелеховском районе присвоило общественную дорогу

Суд Шелеховского района принял решение изъять у ДНТ «Зелёный» участки внутри товарищества, которые фактически являются дорогой общего пользования. Оказалось...

25.10.2016, Конкурент
Ситуация

«Жильцы недовольны капремонтом»

Ни один дом в Ангарске в этом году не был отремонтирован вовремя. По всем адресам, где проходил капремонт, подрядчики нарушили сроки. Претензии у местных властей и жителей были и к качеству выполнения работ. Мэрия Ангарского городского округа направила в Фонд капремонта обращение...

21.10.2016, Сибирский энергетик
Ситуация

Областное министерство – под судом

Нарастающая интенсивность рубок в Иркутской области может привести к истреблению леса

Как говорится, дожили… Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением не в отношении представителей частного и не очень честного бизнеса...

18.10.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Тут вывоз крупногабаритного мусора в контейнерах 10 куб цена, подробности тут.
Услуги на YouDo: снятие секреток с колес цена в спб, гарантии.
Здесь перевезти груз сергиев посад, варианты >>

Недвижимость

Новости компаний
Адреса ЖКХ на портале

"ВВГ-LS 1х1,5-1"

Матрас Лонакс Cocos Medium S1000 недорого

дермароллер растяжки
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний