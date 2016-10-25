+ добавить комментарий

Мелочь в бардачке

Начинающий вор живёт по принципу: «Бери всё, что плохо лежит»

Автор: Татьяна СЕРОВА

В свои 20 лет Максим Осокин (фамилия изменена) уже точно знал, что работой себя обременять не будет. Воровской хлеб его вполне устраивал, и каждый раз он мечтал о крупной удаче. В родном Свирске развернуться не получалось, его там многие знали, поэтому приезжал за наживой в Иркутск. Однажды остановился на постой в гостинице возле автовокзала. И в номере сразу испытал знакомое волнение. На соседской койке лежал ноутбук марки «Самсунг», который срочно захотелось прибрать к рукам, что и было сделано.

Осокин открывал автомобили без особого труда, отвёрткой. Главное, чтобы внутрь пролезла рука, а там проблемы уже не было

Ещё Максим любил ночные прогулки по Иркутску. Скверы и площади его интересовали меньше всего, он выискивал укромные дворы, забитые автомобилями. Всегда заглядывал в салоны. Вот симпатичная игрушка, подушка, рюкзачок. Воровской глаз цеплялся за оставленные вещи, и воображение представляло, что где-то рядом «случайно» забыт миллион. Он открывал автомобили без особого труда, отвёрткой. Главное, чтобы внутрь пролезла рука, а там проблемы уже не было.

В уголовном деле, которое рассматривал Свердловский районный суд Иркутска, есть три эпизода похождений Осокина. Кроме кражи ноутбука, это два ночных взлома авто. В одном случае удалось унести видеорегистратор, в другом – охотничий нож. В бардачках лежала мелочь, которую вор аккуратно сгребал. Полпачки сигарет тоже переходили в его карман. Если бы он не был пойман, то так и продолжал бы вскрывать автомобили, упорно рассчитывая на удачу.

В зале заседания ранее не судимый Осокин раскаялся и попросил не наказывать его строго, ведь имущество потерпевшим он возвратил в полном объёме. Судьи изучили психическое состояние подсудимого. Согласно заключению судмедэкспертов, у Осокина наблюдается лёгкая умственная отсталость с нарушением поведения. Однако это не мешало ему понимать противоправность своих поступков – действовать расчётливо и скрытно. Вор осуждён на два года условно с таким же испытательным сроком. Он должен принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Выполнение этого требования будет отслеживать уголовно-исполнительная инспекция. Теперь, чтобы не попасть в зону, Осокину нужно держаться подальше от воровских соблазнов и глотать прописанные таблетки.