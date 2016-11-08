+ добавить комментарий

«Единым гармоническим целым»

видели полвека назад будущее Иркутска зодчие Москвы

Автор: Владимир Ходий

Трудно в это поверить, но наш областной центр, отметивший ныне 355-летие, рос и обретал своё лицо чаще стихийно, чем планомерно. Первый архитектор у нас (назову его имя – Александр Яковлевич Алексеев) появился лишь в конце XVIII столетия. И тогда же был составлен первый генеральный, а значит – перспективный план развития города, утверждённый, кстати, самой Екатериной Второй. Потом были другие генпланы, в том числе уже в советское время, например в 1940 году. Однако в силу главным образом объективных причин градостроительные работы в Иркутске зачастую велись не по ним, а по более краткосрочным проектным документам. И только в начале 1960-х годов, после того как столица Восточной Сибири с размахом отпраздновала своё 300-летие, власти задумались над созданием для неё хоть и амбициозного, но реально выполнимого генерального плана.

За его разработку взялся авторитетный столичный Центральный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, а главным архитектором проекта генплана стал один из именитых зодчих страны – Василий Николаевич Симбирцев. Народный архитектор СССР, действительный член Академии архитектуры СССР, он до Великой Отечественной войны был соавтором проектов Дворца Советов и Центрального театра Советской Армии, а в войну и после её окончания – главным архитектором и инженером оборонительного строительства в Москве и Подмосковье, главным архитектором Сталинграда и одним из авторов его восстановления после Сталинградской битвы.

Избранный в 1962 году на должность председателя Иркутского гор­исполкома, Николай Францевич Салацкий вспоминал:

– В связи с большими планами строительства жилья и размещением его в новых микрорайонах, а также в старых районах, подлежащих реконструкции, перед нами встали сложные задачи. Главные из них – безотлагательное проектирование и прокладка водопроводной и канализационной сетей, разработка схемы теплофикации, развитие пассажирского транспорта и связи, размещение промышленности. Нужны были проекты детальных планировок вновь возводимых жилых районов и особенно застройки старой части города. Правильное и свое­временное решение всех этих вопросов сдерживалось отсутствием генерального плана города. Часто слышались голоса: «Нам нужен генплан, как воздух…»

И вот весной 1964 года Симбирцев с группой специалистов прибыл в Иркутск. Столичные зодчие настолько активно взялись за работу, что уже через год исполкомы городского и областного Советов депутатов трудящихся рассмотрели и одобрили проект генерального плана. (Повторяю, проект, а не сам генеральный план, который был утверждён Советом Министров РСФСР только через пять лет.) И вскоре после этого «Восточно-Сибирская правда» попросила главного архитектора ознакомить с ним читателей газеты.

Город многих центров…

Своему пространному, с массой подробных деталей, повторяющихся названий улиц, микрорайонов и районов монологу Василий Николаевич предварил заголовок «Новый Иркутск» и цитату из принятой тогда новой Программы КПСС: «Города должны представлять собой рациональную комплексную организацию производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие условия для труда, быта и отдыха людей».

А начал он рассказывать о будущем города с того, где и как будут формироваться его промышленные узлы. Их намечалось несколько: Северный и Жилкинский в Ленинском районе, Мельниковский – в Сверд­ловском, Маратовский с включением в него завода имени Куйбышева и новый узел на территории, прилегающей к Иркутскому морю, – в Октябрьском районе. Те в основном мелкие и с устаревшим оборудованием предприятия, что расположены в старых жилых кварталах, со временем сменят адреса. «Для них построят современные, насыщенные светом и воздухом здания», – уверял читателей газеты автор проекта.

Естественно, что и новое жильё будет возводиться там, где расположена промышленность, – в Ново-Ленино, на Синюшиной горе, за Ушаковкой, в нагорной части Октябрьского района, на живописном берегу того же Иркутского моря. Непременной частью любого микрорайона станут детские сады и ясли, школы, спортивные площадки, магазины, учреждения бытового обслуживания, а в каждой группе микрорайонов предусматривается создание центров с зонами отдыха, кинотеатрами, клубами, спортзалами.

Кроме центров жилых районов в городе будут формироваться и общегородские центры и центры учреждений, обслуживающих потребности не только Иркутска, но и всей области.

Административный центр в основном уже сложился на площади Кирова, где расположены Дом Советов, здания Совнархоза, Горсовета, Госбанка. Эта площадь, хорошо озеленённая, продолжит улучшаться в своей архитектуре путём замены устаревших зданий новыми.

Общегородской торговый центр остаётся на старом месте – между улицами Карла Маркса и Тимирязева, Литвинова и Чехова. Здесь будут строиться новые здания и приспосабливаться уже существующие, в результате чего торговый центр приобретёт современный вид.

Культурный центр раскинется на обращённом к реке Ангаре склоне Иерусалимской горы в пределах улиц Коммунаров и 4-й Советской. Здания существующих драмтеатра, стадиона, театра музкомедии и филармонии дополнят оперный театр, Театр юного зрителя, универсальный зал собраний, Центральный дом пионеров, новый музейный комплекс, Дворец культуры профсоюзов, закрытые плавательный бассейн и каток с искусственным льдом, рестораны, кафе, широкоэкранный и панорамный кинотеатры.

Научный центр появится на противоположном берегу Ангары. Там уже развернулось строительство городка Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Рядом с ним возникнут ансамбль Иркутского государственного университета и обширный комплекс политехнического института, главное здание которого уже возведено. О масштабе этого центра можно судить хотя бы по тому, что улица Лермонтова от политехнического института до южной границы Академического городка протянется на три километра.

Спортивный центр города планируется на первом от плотины полуострове Иркутского моря в составе стадиона международного класса, плавательных и гребных станций, яхт-клуба, института физкультуры.

Медицинскому центру, включающему универсальные по своему профилю лечебные учреждения, отводится изолированная от жилых районов территория также на берегу Иркутского моря.

…мостов

Иркутск разделён рекой Ангарой, и это создаёт большие затруднения для его жителей. Существующий мост в районе железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский, принимая на себя весь транспорт города, перегружен, а дорога по плотине гидроэлектростанции отдалена от основной застройки. И эту проблему надо решать путём сооружения новых мостовых переходов.

К тому времени уже был разработан проект такого перехода из Ленинского района в предместье Марата для того, чтобы обеспечить выход основному грузопотоку сразу как бы в тылы города, минуя Свердловский и Кировский районы. Его строительство коренным образом улучшило бы транспортные связи и санитарное состояние города.

«От моста у железнодорожного вокзала до плотины ГЭС несколько километров. Примерно на середине этого расстояния на обоих берегах Ангары создаются крупнейшие ансамбли – культурный и научный центры в окружении больших жилых массивов. Соединить напрямую эти центры, когда они будут построены, необходимо. Здесь должен быть третий мост через Ангару», – уверенно заявлял Симбирцев.

Город разделён и рекой Иркутом. Введённый недавно в строй новый железобетонный мост через неё снял проблему транспортного сообщения с Ленинским районом, Ангарском и другими городами на западе и севере области. Однако для соединения Ново-Ленино с западной частью Свердловского района и выходом на Шелехов и Слюдянку предусмотрено строительство ещё одного мостового перехода через Иркут.

Третью водную преграду – реку Ушаковку – пересекут мосты, строящиеся на трассе улицы Фридриха Энгельса и в устье реки для перехода от Цесовской набережной на улицу Рабочего штаба. Проезд, разделяющий территорию завода имени Куйбышева, со временем будет ликвидирован. В районе ипподрома на Ушаковке предусматривается устройство плотины и водоёма. Эта плотина будет служить мостом между нагорной частью города и предместьем Рабочее.

…магистралей и видов транспорта

«Решить в планировке города вопросы транспорта – одна из трудных и ответственных задач градостроительного дела… Старые улицы, ширина которых была доступна даже для «лихачей», оказались узкими для современных машин», – справедливо полагал главный архитектор проекта генплана. Поэтому в Иркутске намечалось создать скоростные магистрали. Одна из них должна начаться от Байкальского тракта, пройти по улице Красноярской к Ушаковке и по её долине – к новому мосту через Ангару, Жилкино, Северный промышленный район выйти на Ангарск. Другая из Ленинского района через Иркутный мост обогнёт подножье Кайской горы, выйдет на Шелеховское шоссе, с которым делается развязка, и далее в район Кузьмихи и на плотину гидроэлектростанции.

Помимо скоростных проектом предусматривались ещё и главные городские магистрали. Главная магистраль на правобережье пойдёт от действующего моста через Ангару по реконструированной улице Степана Разина, Ленина (через год в другой публикации в «Восточке», посвящённой проекту детальной планировки центральной части города, Василий Николаевич даже вы­двинул идею пробить подземный тоннель от улицы Горького до Крестовоздвиженской церкви) и далее по Седова, Байкальской в новый жилой район выше плотины гидро­электростанции, иркутские «Лужники», медицинский центр, а также сельскохозяйственный институт. Ещё одна такая магистраль нужна для связи центра города с предместь­ями Рабочее и Марата от улицы Ленина по Тимирязева, Подгорной, Софьи Перовской и Фридриха Энгельса по вновь возводимому мосту через Ушаковку.

В Свердловском районе подобная магистраль протянется от Иркута по 2-й Железнодорожной и Лермонтова до 1-го посёлка ГЭС, а в Ленинском районе – через путепровод над железнодорожными путями вблизи станции Иркутск-Сортировочный свяжет две его пока разрозненные части – Старо-Ленино и Ново-Ленино.

Вообще, Иркутский железнодорожный узел, считал Симбирцев, «сложный и требует улучшения своей организации». В частности, через станцию Иркутск-Пассажирский «идёт огромнейший грузопоток, и для того, чтобы уменьшить его, создать благоприятные условия для жителей Свердловского района, следует подумать о том, чтобы его разгрузить».

Другой не менее, если не более сложный узел – аэропорт. По словам Симбирцева: «Иркутский аэропорт придвинут вплотную к жилым районам города. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что аэродром рядом. Плохо, что рёв реактивных моторов приносит горожанам много беспокойства. А ведь недалёк день, когда на смену ТУ-104 придут более быстроходные и мощные лайнеры-ракеты». (Ещё одно замечание в скобках: согласно цензурным требованиям, в открытой печати тогда нельзя было высказывать даже предложения о прокладке железнодорожной ветки в обход города и тем более о строительстве нового аэропорта.)

…садов и парков

Пока Иркутск, справедливо оценивал ситуацию главный архитектор проекта, «беден садами и парками», поэтому «большие работы по озеленению города придётся проводить систематически и настойчиво». Так, «вдвое прекраснее станет красавица Ангара после того, как её опояшет благоустроенная набережная вплоть до плотины ГЭС». А в Свердловском районе «она будет двухъярусной». Первый участок ниж­ней террасы у среза воды вдоль территории железнодорожной станции уже построен, и со временем она протянется до Академгородка. Верхняя терраса её в виде широкого бульвара пройдёт над откосом Глазковского холма от улицы Маяковского к политехническому институту и, охватив зелёной полосой весь Свердловский район, сольётся с Кайской рощей.

И далее совсем без перебивок его прямая речь:

«По существу, в Иркутске сейчас нет парка культуры и отдыха. Нельзя же думать, что Центральный парк культуры и отдыха удовлетворяет запросам горожан. Он слишком мал и оторван от Ангары. А рядом – замечательное место, где можно создать огромный и своеобразный парк, это острова Юности. Иркутяне уже начали их осваивать. Генеральным планом предусмотрено превратить острова в Центральный парк культуры и отдыха, озеленить их, построить аттракционы, пляжи, лодочные пристани, летние кино, эстрады, кафе, павильоны тихого отдыха и многое другое...

В Октябрьском районе на улице Байкальской, где ведётся большое жилищное строительство, уже сейчас наметился другой крупный зелёный массив правобережья – около закрытого кладбища. Широкие зелёные полосы соединят этот массив с Ангарой. Такие полосы обозначатся при строительстве здесь жилых микрорайонов, после того как будет перенесён Лисихинский кирпичный завод на другое место…

Планом предусматривается озеленение долины реки Ушаковки вместе с проведением больших работ по спрямлению её русла. Раскинувшиеся по её берегам рощицы должны быть сохранены и объединены новыми посадками. К реке Ушаковке подойдёт капитальная застройка, которая заменит одноэтажные, вросшие в землю домишки…

Крупный парк намечается в центре новой застройки – Ново-Ленино, а для всего района – на берегу Ангары. У Боковской протоки уже заложено начало нового парка культуры и отдыха…

…Во всех районах Иркутска площадь зелёных насаждений на одного жителя будет доведена до 16 квадратных метров».

…большой воды, тепла и чистого воздуха

«Восточно-Сибирская правда» от 18 июня 1965 года

«Современный город немыслим без мощных водопроводов и канализации. Иркутск должен иметь их, – отмечал Василий Николаевич. – Многим городам трудно достаётся вода. Иркутск же стоит у богатейших её источников – Байкала и Ангары. Нет необходимости строить сложные очистные сооружения. Воду достаточно обработать хлорированием и направить в сеть. Однако водозаборы на Ангаре были построены неудачно, и сейчас для них выбрано новое место».

Канализация в городе создаётся в виде двух систем – правобережной и левобережной, имеющих меж собой перемычку. Очистные сооружения будут располагаться ниже жилых районов по течению Ангары.

Трубы свыше 400 котелен, ТЭЦ и несчётного количества домовых печей загрязняют воздух, а значит, город золой, сажей, несгоревшими частицами. На юго-западе – в районе посёлка Маркова – будет возведена мощная тепловая станция с улучшенной системой сжигания топлива и эффективными установками золоулавливания. Эта теплоцентраль в состоянии полностью обеспечить город теплом и горячей водой. Действующая ТЭЦ и крупные котельные станут работать значительно меньше – лишь в часы пик, а все мелкие котельные будут демонтированы. «Когда заработает новая ТЭЦ – посветлеет небо над Иркутском», – также уверенно обещал Симбирцев.

«Ещё лучше, чем есть»

«Ангара для Иркутска – основа красоты города, и то, что создал и создаёт своим трудом советский человек на берегах её, должно быть прекрасным обрамлением, единым гармоническим целым… Но иркутяне хотят, чтобы на Ангаре было ещё лучше, чем есть. Чтобы её берега обрамляли красивые набережные с садами и бульварами, на островах были созданы парки, выстроены благоустроенные пассажирские пристани и грузовые причалы. Нужен и судоподъёмник, чтобы сделать непрерывным сообщение с Иркутским морем и Байкалом. Хорошо, чтобы летом по голубой магистрали Ангары вверх и вниз шли комфортабельные белоснежные суда», – такими не лишёнными эмоций словами заключил картину будущего нашего города полвека назад автор проекта его генерального плана.

Так что у нынешнего поколения иркутян есть возможность оглянуться и оценить, что из этого амбициозного плана свершилось, а что нет. Что стало явью, а что осталось мечтой. И что, возможно, станет реальностью в ближайшем будущем.