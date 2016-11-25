В Эдучанке «всё под контролем»

Автор: Мария Никульшеева

Более 60 человек – жители девяти многоквартирных домов в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района – почти два месяца вынужденно обходятся без водоснабжения. С 7 октября подача воды прекращена из-за проблем в котельной. В квартирах не работают туалеты, при этом уличных удобств тоже не предусмотрено, людям негде помыться, негде постирать. Более того, нет условий для хранения воды. В минувшую пятницу в редакцию газеты обратились инициативные жители этих домов.

Мы уже не знаем, в какие двери стучать

«Пишем вам от имени жителей благоустроенных домов в посёлке Эдучанка, лишённых водоснабжения, очень рассчитываем на вашу помощь! Мы уже не знаем, в какие двери стучать, – с таких слов начинается обращение, под которым подписались 20 человек. – Возникшая в котельной аварийная ситуация привела к тому, что нам сначала перекрыли воду (как говорилось, временно), а когда наступили холода – система была вовсе разморожена».

Проблемы с водоснабжением, считают авторы обращения, возникли по вине ООО «Заря», которое «не занималось подготовкой к отопительному сезону и ремонтом котельной». «Директор обслуживающей организации Татьяна Ефимова летом никаких мер по ремонту котлов и водопроводной системы не принимала, – пишут в письме жители Эдучанки. – Котлы в котельной не отремонтировали, давно сгнившие трубы не заменили, а оголённые, проходящие по поверхности земли, не утеплили. Когда мы спрашивали у Тать­яны Ефимовой, когда начнётся ремонт, она в грубой форме отвечала, что ей наши дома «как кость в горле», и вовсе угрожала, что отрежет наши дома от системы водоснабжения».

Кроме многоквартирных двухэтажек пострадали аптека и больница.

В школе и в детском саду вода была, но там нарушен температурный режим – единственный действующий котёл работает с перебоями, поскольку находится в аварийном состоянии. Второй котёл вовсе не работает. В первый раз жители обратились к директору ООО «Заря» 10 октября. Татьяна Ефимова обещала, что авария будет устранена в течение нескольких дней. Вскоре наступило резкое похолодание, и жители пытались самостоятельно отогреть замёрзшие трубы.

21 октября на улицах Эдучанки появились объявления от имени администрации посёлка, в которых доводилось до жителей, что ООО «Заря» обязуется произвести сварочные ремонтные работы на водопроводных сетях от котельной до двухэтажных домов включительно и привести их в пригодное для работы состояние до 24 октября. «В течение двух недель директор Ефимова утверждала, что ситуация находится под контролем, в ближайшее время система будет восстановлена, – рассказывают эдучанцы. – Жители наших домов в течение нескольких дней – 21–23 октября – организовывали рейды вдоль всей водопроводной сети, однако никаких работ не проводилось. Только под вечер 23 октября сварщик произвёл какие-то работы у дома № 12 по ул. Советской».

Из-за низкой температуры в помещениях школы дети с октября учились дистанционно, уроки проходили в режиме консультаций. «Однако на минувшей неделе были переморожены трубы то ли в котельной, то ли на трассе котельная – школа, в результате чего подача воды в школу тоже прекратилась. Температура в здании постепенно опус­калась всё ниже и ниже. Учебный процесс нарушен полностью, – говорится в письме. – Мы обращались к депутатам и к мэру Эдучанки, в Службу государственного контроля Иркутской области, Единую диспетчерскую службу, прокуратуру Иркутской области, Рос­потребнадзор, на Усть-Илимское телевидение, но результата нет. Мы считаем, что наши права грубо нарушены».

Когда люди обратились в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) Усть-Илимска, их заверили, что всё под контро­лем и авария будет в ближайшее время устранена. После письма с жалобами в Роспотребнадзор в Эдучанку приехал представитель ведомства с проверкой. Написали письмо мэру Усть-Илимского района Якову Макарову, отправили электронное письмо губернатору Иркутской области Сергею Левченко – но ответов так и не последовало. Кроме того, жители направили обращение в межрайонную прокуратуру Усть-Илимского района, в прокуратуру Иркутской области. Пришёл ответ, в котором говорилось, что ситуация под контролем.

Мэр посёлка Эдучанка Татьяна Лаптева рассказала «Сибирскому энергетику», что вступила в должность в октябре этого года, когда фактически отопительный сезон уже стартовал, все договоры были заключены и «по закону нельзя менять управляющую организацию, когда уже отопительный сезон запущен». По её словам, в настоящее время оборудование для ремонта закуплено, заключён договор с компанией «РОТЭК» из Барнаула на поставку оборудования стоимостью более 100 тыс. рублей.

В зоне риска

На заседании областной КЧС, которое состоялось 16 ноября, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Александр Трифонов заявил о том, посёлок Эдучанка, как и ещё несколько населённых пунктов в регионе, вызывают опасение у министерства.

В территории постоянно выезжают рабочие группы. В зоне риска находятся также населённые пункты в Братском (Вихоревка, посёлки Прибрежный и Прибойный) и Усть-Илимском районах (посёлки Эдучанка, Седаново и Еланка).

«В Эдучанке нет хорошей эксплуатационной организации. Это депрессивные посёлки, которые просто выживают. Там нет промышленности, только социальные объекты. Для бизнеса посёлки не привлекательны. Что касается Братского района, то местная администрация не всегда работает в ключе политики правительства Иркутской области», – рассказал Александр Трифонов.

Взяли на буксир

Директор Усть-Илимской ТЭЦ Александр Кровушкин сообщил «СЭ», что к ним обратился мэр Усть-Илимского района Яков Макаров с просьбой оказать помощь по восстановлению котельной в посёлке Эдучанка. Письмо гарантирует оплату этих работ. «На момент обращения – начало прошлой недели – из двух котлов работал только один, и то он был в аварийном состоянии, – отметил Александр Кровушкин. – Мы отправили туда бригаду, которая работала пять дней, за это время был восстановлен один котлоагрегат, который был полностью неисправен – не работали насосы. В минувшую субботу запустили его. В настоящее время оба котла работают, но с дефектами, не хватает вспомогательного оборудования. Мы составили заявку в мэрию района – ждём. Пока температура на выходе тепло­энергии из котельной ниже нормы».

Отсутствие квалифицированного обслуживания теплоисточника, по мнению Кровушкина, стало причиной возникшей ситуации. Мэр района это подтверждает. Нет организации, которая профессионально эксплуатировала бы данное оборудование. «Когда мы туда зашли, система была заморожена: минусовая температура внутри котельной, замёрзшая вода, замёрзшие батареи отопления, всё во льду из-за свищей, которые образовались в процессе порыва. Пришлось всё размораживать, восстанавливать», – отметил Александр Кровушкин.

Оборудование, доставленное из Барнаула, вспомогательное, существенной роли в восстановлении работоспособности котельной не играет, отметил Кровушкин. По его мнению, существующая культура производства позволяет сделать вывод, что и новое оборудование может выйти из строя буквально в первый сезон. И потребуются новые затраты на восстановление. Всё это будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдена организация, имеющая в штате квалифицированных специалистов.