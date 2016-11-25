Посмотрели на проблемы со стороны

Автор: Наталья Иванова

В Красноярске состоялся VII Сибирский энергетический форум, на котором представители власти и бизнеса обсудили актуальные проблемы энергетики. В его работе приняли участие представители краевого правительства и депутаты Государственной Думы и Законодательного Cобрания, генерирующих компаний Сибирского федерального округа и крупнейших потребителей энергии: машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса, строительных компаний.

Сибирский энергетический форум уже стал традиционным событием в Красноярске и проходит в формате научно-практического совещания представителей отрасли. Организаторами форума стали министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края и Законодательное Cобрание Красноярского края. В этом году основной темой для дискуссий стала выработка новых подходов в развитии энергетической инфраструктуры не только региона, но и России в целом. Также участники форума обсудили вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Сибири, инноваций в энергетике, тарифного регулирования и механизмов привлечения инвестиций.

«Форум имеет важное значение для региона, – отметил генеральный директор Красноярской ГЭС «ЕвроСиб­Энерго» Сергей Каминский. – Он позволяет на многие проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, посмотреть со стороны, проанализировать в целом положение в отрасли, а также обсудить с коллегами насущные проблемы. Несмотря на то что специфика у всех своя, есть вопросы, которые требуют комплексного подхода, и в первую очередь это касается принимаемых мер безопасности по эксплуатации гидротехнических сооружений. В этом направлении важно участие не только тех, кто эксплуатирует ГЭС, но и контро­лирующих органов, законодателей, представителей исполнительной власти».

Сотрудники Красноярской ГЭС «Евро­СибЭнерго» стали участниками пленарных заседаний и круглых столов форума. Одна из тем – «Развитие гидроэнергетики Сибири» – стала основной для генерирующих компаний. Участники обсудили развитие гидроэнергетики в России и в Красноярском крае. Особое внимание на круглом столе было уделено проблемам безопасности гидротехнических сооружений и остаточного ресурса оборудования. Своё видение ситуации и решение проблем безопасности представила и Красноярская ГЭС. Заместитель директора дирекции по основному производству Дмитрий Краснобаев выступил с докладом о безопасности гидротехничес­ких сооружений гидростанции. Как отметил Дмитрий Краснобаев, безопас­ность гидротехнических сооружений и оборудования на энергопредприятии находится на особом контроле. На станции реализуется программа модернизации оборудования, в рамках которой поэтапно будет заменено основное оборудование ГЭС. Уже в следующем году на станцию поступят рабочие колёса для гидроагрегатов.

Также в рамках форума при участии Молодёжного правительства Красноярского края на Красноярской ГЭС прошла интеллектуальная игра «Энерго-Quiz», где в формате брейн-ринга команды соревновались в знаниях, в том числе на тему гидроэнергетики.