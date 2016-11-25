Rambler's Top100
rss       
 

Сибирский энергетик: 25 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Посмотрели на проблемы со стороны

Автор: Наталья Иванова

В Красноярске состоялся VII Сибирский энергетический форум, на котором представители власти и бизнеса обсудили актуальные проблемы энергетики. В его работе приняли участие представители краевого правительства и депутаты Государственной Думы и Законодательного Cобрания, генерирующих компаний Сибирского федерального округа и крупнейших потребителей энергии: машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса, строительных компаний.

Сибирский энергетический форум уже стал традиционным событием в Красноярске и проходит в формате  научно-практического совещания представителей отрасли. Организаторами форума стали министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края и Законодательное Cобрание Красноярского края. В этом году основной темой для дискуссий стала выработка новых подходов в развитии энергетической инфраструктуры не только региона, но и России в целом. Также участники форума обсудили вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Сибири, инноваций в энергетике, тарифного регулирования и механизмов привлечения инвестиций. 

«Форум имеет важное значение для региона, – отметил генеральный директор Красноярской ГЭС «ЕвроСиб­Энерго» Сергей Каминский. – Он позволяет на многие проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, посмотреть со стороны, проанализировать в целом положение в отрасли, а также обсудить с коллегами насущные проблемы. Несмотря на то что специфика у всех своя, есть вопросы, которые требуют комплексного подхода, и в первую очередь это касается принимаемых мер безопасности по эксплуатации гидротехнических сооружений. В этом направлении важно участие не только тех, кто эксплуатирует ГЭС, но и контро­лирующих органов, законодателей, представителей исполнительной власти». 

Сотрудники Красноярской ГЭС «Евро­СибЭнерго» стали участниками пленарных заседаний и круглых столов форума. Одна из тем – «Развитие гидроэнергетики Сибири» – стала основной для генерирующих компаний. Участники обсудили развитие гидроэнергетики в России и в Красноярском крае. Особое внимание на круглом столе было уделено проблемам безопасности гидротехнических сооружений и остаточного ресурса оборудования. Своё видение ситуации и решение проблем безопасности представила и Красноярская ГЭС. Заместитель директора дирекции по основному производству Дмитрий Краснобаев выступил с докладом о безопасности гидротехничес­ких сооружений гидростанции.  Как отметил Дмитрий Краснобаев, безопас­ность гидротехнических сооружений и оборудования на энергопредприятии находится на особом контроле. На станции реализуется программа модернизации оборудования, в рамках которой поэтапно будет заменено основное оборудование ГЭС. Уже в следующем году на станцию поступят рабочие колёса для гидроагрегатов. 

Также в рамках форума при участии Молодёжного правительства Красноярского края на Красноярской ГЭС прошла интеллектуальная игра «Энерго-Quiz», где в формате брейн-ринга команды соревновались в знаниях, в том числе на тему гидроэнергетики.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Форум

Посмотрели на проблемы со стороны

В Красноярске состоялся VII Сибирский энергетический форум, на котором представители власти и бизнеса обсудили актуальные проблемы энергетики. В его работе приняли участие представители краевого правительства и депутаты Государственной Думы и Законодательного Cобрания, генерирующих компаний Сибирского федерального округа и...

25.11.2016, Сибирский энергетик
Форум

Теперь федеральный

«Байкал 2020» изменил статус

Экологический молодёжный форум «Байкал» пройдёт на Малом море с 13 по 20 июня. Как сообщают организаторы мероприятия, известный в регионе лагерь «Байкал 2020» в этом году впервые получил федеральный статус и стал окружным...

21.04.2015, Иркутский репортер
Форум

Разделились на кластеры

Первый Байкальский международный форум «КласТЕРРА» пройдёт в регионе 20-21 ноября...

14.11.2014, Сибирский энергетик
Форум

Дружить – просто

Гости из префектуры ИсикаваВ этом году принять участие в VI детском международном форуме «Диалог культур: Европа – Азия» и посетить столицу Восточной Сибири приехали ребята из Японии. Большинство из них никогда не были в России и могли лишь на фотографиях видеть её просторы и...

13.08.2014, Ступеньки
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Юду: сколько стоит редактирование фотографий онлайн, лучшие цены.
Объявление: аренда фотостудии для дня рождения квартиры, варианты по ссылке.
По ссылке актерское портфолио стоимость фото, смотреть варианты >>

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны ЖЭУ на ресурсе

Balance Holl Hard TFK

выпадение волос признак дефицита
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний